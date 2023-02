5 raisons de choisir WordPress pour le site de son entreprise

La création d’un site web est désormais indispensable pour toute entreprise qui souhaite voir son activité évoluer et être florissante.

Pour concevoir cette plateforme, plusieurs solutions s’offrent aux entrepreneurs. Au nombre de ces options, l’usage de WordPress constitue l’une des solutions les plus prisées.

En effet, WordPress est un CMS (Content Management System) servant à concevoir et à mettre à jour des sites web ou des applications multimédias. Pourquoi utiliser cet outil plutôt qu’un autre ?

WordPress, une solution gratuite et open source

Le premier avantage de WordPress réside dans le fait qu’il s’agit d’une solution open source. Concrètement, il est libre d’accès. De fait, l’utilisateur n’a pas besoin de payer avant d’accéder aux fonctionnalités du CMS. Il a donc la liberté d’en faire usage, de le modifier à sa guise, de rebâtir et de redistribuer l’outil afin d’avoir un site conforme à ses exigences.

En voulant créer un site avec WordPress, il y aura néanmoins des coûts à prévoir pour la création de la plateforme. Il faut en effet payer pour le nom du domaine et l’hébergement. Il sera également nécessaire d’acheter un thème payant ou de solliciter les services d’une agence web pour avoir un visuel original.

Cependant, ces frais sont minimes par rapport à ceux de la conception avec un outil qui n’est pas open source. Mieux encore, WordPress est sans cesse amélioré. Par conséquent, de nombreuses personnes ont contribué et continuent de mettre à jour le CMS.

Ce CMS est facile à utiliser, même pour les non-techniciens

L’un des plus gros atouts de WordPress tient à sa facilité d’usage, notamment pour les débutants en développement web. C’est donc une bonne solution pour la création d’un site internet performant sans code. Grâce à son interface intuitive, la conception d’un site web est plus facile et surtout plus rapide. L’utilisateur peut gérer l’apparence de sa plateforme sans connaissance particulière en HTML/CSS.

Comme on peut le lire sur https://www.webperfect.fr/, des plug-ins sont disponibles pour faciliter la conversion d’un site internet WordPress en application mobile (Android ou iOS). La facilité d’usage de ce CMS se retrouve aussi dans la plupart des plug-ins proposés par l’outil. Il s’agit donc d’une solution idéale pour une plateforme d’e-commerce.

Pour finir, WordPress est un outil qui permet à l’entreprise propriétaire du site de mieux administrer sa plateforme.

D’ailleurs, il est possible de désigner plusieurs administrateurs.

Chacun pourra donc jouer un rôle précis afin de gérer tout ou une partie de la plateforme.

L’utilisateur principal peut même donner des accès précis et des restrictions à chaque administrateur en fonction du rôle qu’il aura à jouer.

Choisir parmi des milliers de thèmes et de plug-ins WordPress

Ce CMS est adapté à tout le monde, y compris aux sites professionnels. Quelle que soit la nature du projet (petite entreprise ou de grande envergure), le propriétaire du site web peut utiliser WordPress. Avec cet outil, les utilisateurs ont accès à plus de 55 000 plug-ins et plus de 8776 thèmes.

Grâce à cette large gamme de solutions, il est possible de créer une plateforme unique pour un site vitrine et de lui donner le style qui convient. Il existe même des plug-ins et des thèmes dont le style et les options ont été spécialement créés pour répondre aux exigences des professionnels évoluant dans les secteurs d’activités telles que le commerce, la musique ou l’immobilier. Il est important de notifier que chaque thème proposé sur WordPress peut être personnalisé. Ce logiciel peut donc servir à concevoir :

un magazine en ligne,

un blog professionnel,

un site vitrine d’entreprise,

un annuaire en ligne,

une boutique en ligne (e-commerce).

C’est le CMS vers lequel il faut se tourner pour créer un site internet professionnel avec toutes les fonctionnalités nécessaires à portée de main.

Ce CMS est adapté au référencement

De plus en plus d’entrepreneurs se tournent vers ce CMS, parce qu’il est SEO friendly. Cela signifie qu’il est optimisé pour pouvoir bien référencer les sites qu’il permet de créer. En effet, le référencement naturel est au cœur de toutes les préoccupations, car il est primordial pour le développement de l’entreprise.

Faire apparaître son site internet dans les résultats des moteurs de recherche est l’un des principaux objectifs des chefs d’entreprise. WordPress est l’un des outils de création de sites web les plus populaires pour atteindre cet objectif.

L’atout majeur du CMS pour le référencement naturel réside dans les multiples plug-ins existants tels que Yoast SEO, All in One SEO Pack, etc. Grâce à ces plug-ins, l’utilisateur peut facilement :

optimiser le contenu publié sur le site,

trouver les mots-clés pertinents,

améliorer la vitesse de chargement de la plateforme,

améliorer le taux de conversion,

obtenir des options SERP, etc.

Un site web créé sur WordPress présente de nombreux avantages pour le SEO. C’est pour cette raison que la plupart des plateformes développées avec cet outil obtiennent souvent de bons résultats dans les pages de recherche de Google. Bien sûr, l’optimisation du référencement naturel nécessite la mise en œuvre d’une stratégie efficace. Toutefois, un site web créé avec WordPress est plus pratique sur ce point.

WordPress est évolutif

WordPress est un outil qui est en constante évolution. En effet, des mises à jour sont effectuées régulièrement afin de résoudre les nouvelles problématiques qui apparaissent au fil du temps. De plus, de nouvelles options apparaissent constamment pour rendre le CMS efficace et simple à utiliser.

Plusieurs développeurs travaillent sans relâche pour apporter des corrections aux bugs ainsi qu’aux failles de sécurité. Ces améliorations consistent généralement en des mises à jour mineures pour les plug-ins et les thèmes. Elles corrigent les problèmes automatiquement. Cependant, elles ne perturbent pas le fonctionnement des sites web créés avec le programme open source.

Enfin, les sites internet WordPress bénéficient d’une sécurité optimisée et d’une maintenance constante. Pour compléter l’action des mises à jour, WordPress intègre la possibilité d’installer un pare-feu aux sites web afin de garantir leur protection contre les attaques de logiciels malveillants et de pirates.

Ce type de plug-in scanne et vérifie systématiquement toutes les extensions que l’utilisateur installe. Il analyse aussi les injections de code, les logiciels malveillants, les mauvais liens, les portes dérobées, etc. En somme, créer un site sur WordPress offre plusieurs avantages pour une entreprise : un coût moindre, une facilité de personnalisation et l’optimisation du SEO.