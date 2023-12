Windows 11 : Microsoft corrige enfin un bug gênant dans l’explorateur de fichiers après 15 mois

Après une longue attente, Microsoft a finalement résolu un problème agaçant affectant l’explorateur de fichiers de Windows 11.

Windows 11 : Correction du Bug dans l’explorateur de fichiers

Dans cet article, nous allons discuter de ce bug et des mesures prises par la société pour y remédier.

Le problème de l’ouverture intempestive de l’explorateur de fichiers

Certains utilisateurs de Windows 11 ont rencontré un problème assez dérangeant avec leur explorateur de fichiers qui s’ouvrait sans raison apparente. Le bug n’était pas répandu, mais il était suffisamment ennuyeux pour ceux qui l’avaient vécu : parfois, cela se produisait même toutes les heures, interrompant mécaniquement la tâche en cours et causant diverses perturbations.

De nombreux internautes pensaient que le problème était plus grave et provenait d’une éventuelle infection de leur machine. Un tel comportement pourrait effectivement suggérer qu’un acteur malveillant a pris le contrôle de la machine, ce qui n’est pas vraiment rassurant, surtout lorsque cela dure depuis des mois malgré des analyses régulières des logiciels antivirus et anti-malware.

Mise à jour corrective de Microsoft

Heureusement, Microsoft a récemment publié une mise à jour facultative qui inclut un correctif pour ce bug. Voici comment forcer l’installation de cette mise à jour :

Ouvrez l’application Paramètres

Dans le volet gauche, choisissez Mise à jour Windows

Activez l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles »

Relancez la recherche de mises à jour

Laissez la mise à jour s’installer tranquillement.

Il est à espérer que ce genre de problème ne se reproduira plus à l’avenir et que Microsoft sera plus rapide pour corriger les vulnérabilités et autres bugs dans Windows 11.

Retours d’expérience des utilisateurs concernés par ce bug

Voici quelques témoignages d’utilisateurs ayant rencontré ce problème :

Loposo : « J’ai eu ce bug, c’est vrai que c’est énervant, l’explorateur de fichiers s’ouvre en plein milieu d’une partie de jeu. Pas tout le temps, mais ça arrive, je n’en ai plus eu depuis que j’ai réinstallé mon Win11 entièrement pour d’autres raisons. »

Feunoir : « J’avais ce bug mais il a disparu, avant je m’étais habitué à fermer l’explorateur de fichiers après utilisation. Pour le voir, il faut utiliser l’explorateur de fichiers et le laisser tourner en arrière-plan avec un navigateur en cours d’utilisation ; à un moment donné, il passe brusquement au premier plan. »

Taux d’utilisateurs affectés

Il est difficile d’estimer le pourcentage exact d’utilisateurs touchés par ce bug, mais il semble être un cas plutôt rare. Cependant, même si la plupart des utilisateurs de Windows 11 n’y sont pas confrontés, il est important que Microsoft prenne en compte et résolve ces problèmes pour assurer une expérience optimale à tous ses utilisateurs.

Windows 11 et l’amélioration continue

Windows 11 est une version prometteuse du système d’exploitation de Microsoft, qui combine efficacité et convivialité pour répondre aux besoins des professionnels et des utilisateurs moyens. Toutefois, comme pour toute nouvelle version d’un logiciel complexe, des bugs et des problèmes peuvent survenir.

La résolution rapide de ces problèmes est essentielle pour maintenir la confiance des utilisateurs dans la stabilité et la fiabilité du produit. C’est pourquoi il est rassurant de voir que Microsoft prend enfin des mesures pour corriger ce bug agaçant dans l’explorateur de fichiers de Windows 11. Espérons que cela représente un engagement continu de la part de l’entreprise à améliorer et perfectionner son système d’exploitation phare.