Comment découper une vidéo sous Windows 11 ?

À l’ère numérique, savoir découper une vidéo s’est imposé comme une compétence essentielle. Que vous cherchiez à améliorer votre marketing de contenu, à captiver davantage votre public lors de présentations ou à rendre vos vidéos personnelles plus dynamiques, la maîtrise de cette compétence peut être extrêmement bénéfique.

C’est là qu’intervient Windows 11, le dernier système d’exploitation de Microsoft, reconnu pour sa simplicité d’utilisation et sa panoplie d’outils intégrés. Dans cet article, nous vous proposons un guide pratique pour vous aider à découper une vidéo sous Windows 11.

Pourquoi découper une vidéo : Applications et Avantages

La vidéo est devenue un média omniprésent qui est utilisé pour la communication, le marketing, l’éducation, et dans d’autres secteurs. Dans ce contexte, la capacité à découper une vidéo joue un rôle crucial.

Non seulement cela permet une meilleure gestion du contenu, mais cela ouvre également la porte à une créativité sans limites. Découvrons ensemble pourquoi le découpage de vidéos est si important et quels sont les avantages de cette compétence.

Importance du découpage de vidéos

La vidéo s’est imposée comme un outil essentiel dans de nombreux domaines. Dans le marketing, les clips courts et pertinents attirent et retiennent l’attention des clients potentiels. Dans l’éducation, des vidéos bien structurées facilitent l’apprentissage en offrant des informations digestes. Pour le divertissement, le découpage de vidéos permet de créer des résumés de moments marquants, des bandes-annonces captivantes ou des compilations amusantes.

Avantages du découpage de vidéos

Découper une vidéo offre de nombreux avantages. Tout d’abord, cela vous permet de rendre vos contenus uniques et intéressants. En supprimant les parties inutiles ou hors sujet, vous pouvez rendre votre vidéo plus pertinente pour votre audience. De plus, une vidéo bien découpée est plus attrayante et maintient l’intérêt du public, évitant ainsi l’ennui et l’abandon. Enfin, le découpage de vidéos peut aider à transmettre votre message plus efficacement. En mettant l’accent sur les moments clés, vous pouvez communiquer vos idées plus clairement et avoir un impact plus profond sur votre public.

Guide pas-à-pas pour découper une vidéo sous Windows 11

Prendre en main un tout nouveau système d’exploitation peut sembler difficile, mais ne vous inquiétez pas. Pour commencer, il est important de comprendre que le découpage d’une vidéo implique deux phases principales : la préparation de la vidéo et l’utilisation de l’outil de découpage intégré que vous pourrez découvrir dans les lignes qui suivent.

Préparation de la vidéo à découper

Avant de commencer à découper votre vidéo, il y a quelques étapes préparatoires à suivre. Tout d’abord, vous devez transférer la vidéo sur votre ordinateur si elle n’y est pas déjà. Pour ce faire, vous pouvez vous servir d’un câble USB ou télécharger la vidéo depuis un service de stockage en ligne.

Une fois la vidéo sur votre ordinateur, il est fortement recommandé de faire une sauvegarde de la vidéo originale. Cette étape est importante, car elle vous permet de conserver une copie de la vidéo non modifiée en cas d’erreur ou si le résultat final ne vous convient pas. Pour cela, copiez simplement la vidéo et collez-la dans un autre dossier.

Maintenant que votre vidéo est prête à être modifiée, passons à la prochaine étape.

Découpage de la vidéo avec l’outil de découpage intégré

Pour découper une vidéo sous Windows 11, nous allons utiliser l’application Photos, qui est préinstallée sur tous les ordinateurs qui fonctionnent sous ce système d’exploitation. Voici en quelques lignes les étapes à suivre :

Ouvrez l’application Photos : cliquez sur le menu Démarrer, tapez « Photos » dans la barre de recherche et cliquez sur l’application Photos ;

Sélectionnez la vidéo : dans l’application Photos, cliquez sur l’onglet « Bibliothèque » puis « Vidéos ». Identifiez ensuite la vidéo que vous souhaitez découper et cliquez dessus ;

Ouvrez l’outil de découpage : une fois la vidéo ouverte, cliquez sur « Modifier et créer » dans le coin supérieur droit, puis choisissez « Découper » dans le menu déroulant ;

Découpez la vidéo : vous verrez une barre de défilement sous la vidéo avec deux poignées, une à chaque extrémité. Faites glisser ces poignées pour sélectionner la partie de la vidéo que vous souhaitez conserver ;

Enregistrez la vidéo : une fois que vous êtes satisfait de votre sélection, cliquez sur « Enregistrer une copie ». Vous pouvez choisir le dossier de destination pour enregistrer la nouvelle vidéo.

Et voilà ! Vous avez réussi à découper une vidéo sous Windows 11. N’oubliez pas que la pratique vous permettra de vous améliorer, alors n’hésitez pas à expérimenter et à vous amuser avec cet outil. Par ailleurs, veuillez visiter ce lien pour savoir davantage sur ce nouveau système d’exploitation.

En résumé, le découpage de vidéos est une compétence essentielle qui offre une multitude d’avantages dans de nombreux domaines. Que vous soyez un professionnel du marketing, un éducateur, ou un créateur de contenu numérique, savoir découper une vidéo sous Windows 11 peut vous aider à améliorer la qualité de vos contenus et à communiquer plus efficacement. Et pour le faire, vous n’avez qu’à suivre quelques étapes très simples que nous avons mentionnées plus haut.