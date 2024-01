TCL 40 NXTPAPER 5G : une expérience de lecture unique pour vos yeux

Le marché des smartphones ne cesse d’innover, et la marque TCL entend bien se démarquer avec sa dernière création, le TCL 40 NXTPAPER 5G. Ce téléphone propose une expérience hybride en offrant un effet proche du papier sur son écran. Découvrons ensemble les points forts et les faiblesses de ce smartphone pas comme les autres.

Caractéristiques techniques du TCL 40 NXTPAPER 5G

Écran LCD de 6,6 pouces au format 20 :9

Résolution HD+

Densité de 269ppi

Taux de rafraîchissement : 90 Hz

Luminosité de 500 nits

Processeur MediaTek Dimensity 6020 ARM G57 MC2

6 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible via microSD jusqu’à 1 To

Appareil photo principal de 50 mégapixels, capteur macro de 2 mégapixels et capteur de profondeur de 2 mégapixels

Batterie de 5000mAh avec charge rapide 15W

Connectivité 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C et prise jack audio 3,5 mm

Système d’exploitation Android avec interface utilisateur TCL

Design et écran : une expérience de lecture inédite

Le TCL 40 NXTPAPER 5G adopte un design assez classique, avec des bords assez épais et une encoche en forme de goutte d’eau. Toutefois, l’écran mat de 6,6 pouces attire rapidement l’attention. La vraie nouveauté vient donc de cette technologie NXTPAPER, qui offre un rendu proche du papier sur l’écran.

L’affichage proposé par cet écran est reposant pour les yeux, loin des écrans AMOLED traditionnels aux couleurs vives. Pour mettre en avant cette caractéristique unique, TCL propose deux modes d’affichage : le mode « papier couleur » et le mode « encre électronique ». Les amateurs de lecture apprécieront cette approche singulière, même si elle ne plaira pas à tout le monde.

Performances et autonomie : un smartphone au quotidien

L’équipement technique du TCL 40 NXTPAPER 5G est suffisant pour une utilisation quotidienne, grâce à son processeur MediaTek Dimensity 6020 et ses 6 Go de RAM. Vous pourrez utiliser facilement des applications légères, mais il présentera rapidement ses limites pour les jeux vidéo ou les apps plus gourmandes en ressources.

Côté autonomie, TCL promet environ deux jours d’utilisation standard, grâce à sa batterie de 5000mAh et à l’économie d’énergie apportée par l’écran NXTPAPER. Vous pouvez donc compter sur ce smartphone pour vous accompagner dans toutes vos journées, et même un peu plus.

Le TCL 40 NXTPAPER 5G vient avec une surcouche logicielle assez légère qui reste proche de l’Android pur. Les ajouts du constructeur sont bien intégrés au système d’exploitation, ce qui est un bon point pour l’utilisateur.

Un appareil photo correct, mais sans surprise

Ce smartphone dispose d’un appareil photo principal de 50 mégapixels accompagné d’un capteur macro de 2 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Les clichés obtenus seront suffisants pour une utilisation basique, mais ne vous attendez pas à des performances exceptionnelles dans ce domaine.

Conclusion : le TCL 40 NXTPAPER 5G vaut-il le détour ?

Le TCL 40 NXTPAPER 5G suscite la curiosité grâce à son écran unique offrant un rendu proche du papier. Si cette innovation est intéressante, on peut se demander si cela vaut vraiment la peine d’investir dans cet appareil face à la concurrence. En somme, c’est un smartphone idéal pour les amateurs de lecture ou ceux qui cherchent une expérience visuelle reposante. Néanmoins, ceux qui souhaitent un appareil polyvalent ou adapté aux jeux vidéo devront se tourner vers d’autres modèles.