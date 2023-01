Standard téléphonique cloud : que des avantages

La téléphonie cloud est une technologie qui permet aux entreprises d’améliorer la qualité de leur communication téléphonique.

Il s’agit d’une solution vers laquelle migrent de plus en plus de professionnels.

Un tel changement se comprend, quand on connaît les limites de la téléphonie traditionnelle par rapport aux enjeux d’efficacité, de réactivité et de mobilité d’aujourd’hui.

Découvrez les nombreux avantages du standard cloud qui expliquent qu’il est de plus en plus mis en place au sein des entreprises.

Standard téléphonique cloud : plus fiable que le système téléphonique traditionnel

L’un des avantages de la téléphonie cloud est sa fiabilité par rapport à la téléphonie traditionnelle. La téléphonie sur cloud offre tout d’abord l’avantage de la disponibilité.

À la faveur de cette technologie VoIP, les entreprises arrivent à proposer de larges plages horaires de disponibilité sur toutes les lignes sur lesquelles elles sont présentes.

Ainsi, elles organisent facilement les renvois d’appel vers une autre ligne, assurant par ricochet une communication externe efficace.

Par ailleurs, le système de téléphonie cloud d’entreprise garantit la qualité des communications. Par le passé, on pouvait fustiger la qualité des appels via la téléphonie VoIP en comparaison au réseau cuivré. La téléphonie VoIP a néanmoins gagné en maturité et s’est perfectionnée.

Elle offre davantage de fiabilité. Pour preuve, elle utilise 10 fois moins de bande passante que le système téléphonique classique. Pour une entreprise, cela représente d’énormes économies à répercuter sur plusieurs années d’activité.

Le cloud est moins coûteux à entretenir

En dehors de la fiabilité, la communication téléphonique sur cloud revêt un autre atout. En effet, la téléphonie cloud est plus économique tant à l’installation que pendant le temps d’utilisation.

L’installation de cette technologie ne demande que très peu d’investissement, puisque le standard téléphonique virtuel s’adapte au matériel déjà mis en place. Sur la durée, il n’est pas nécessaire de consacrer un budget important à son entretien.

En effet, avec un standard téléphonique hébergé sur le cloud, il n’y a pas de coûts associés à la maintenance du réseau. Celle-ci est assurée par le fournisseur d’accès au standard cloud de l’entreprise.

L’élimination de ce poste de dépense, combiné à l’absence d’infrastructure et d’espace dédié, fait de la téléphonie basée sur le cloud une solution économique à tous les niveaux. Ce système de téléphonie dématérialisée est 10 fois plus économique que le système standard.

Le standard téléphonique cloud peut être utilisé partout dans le monde

Alors que la téléphonie par réseau cuivré admet des limites géographiques, le standard virtuel se démarque sur ce terrain. En effet, il offre une certaine agilité puisqu’il est disponible partout à travers le monde. Avec le cloud téléphonique, il n’y a pas de limite spatio-temporelle.

Pour peu que la localité soit couverte par internet, il est possible de communiquer. Pour les dirigeants et les collaborateurs, la communication est maintenue avec l’entreprise, même en cas de voyage.

Ils peuvent même gérer leur disponibilité sur le réseau en définissant les moments où ils peuvent être contactés. Cela est pratique en cas de changement de fuseau horaire, le temps de se reposer. De plus, certains prestataires proposent le cloud téléphonique en marque blanche.

En clair, l’entreprise arrive à rendre tous les services associés à la téléphonie cloud à ses clients via sa propre marque. À ces avantages déjà non négligeables, il faut ajouter celui de l’agilité.

Le système de téléphonie cloud pour les entreprises apporte à ces dernières de solides garanties dans la perspective d’une internationalisation.

Avec cette technologie VoIP, elles peuvent disposer de numéros internationaux selon la destination de leur choix, en passant par l’interface client mise à leur disposition par le prestataire de cloud téléphonique.

Cette solution est très pratique et aide les structures à être présentes dans plusieurs pays, sans forcément y avoir des locaux.

Téléphonie cloud : un standard évolutif

Le standard basé sur le cloud est une solution d’une grande flexibilité. Elle n’emporte quasiment pas de contraintes matérielles et logistiques, contrairement à la téléphonie classique. En effet, elle s’adapte à la croissance des organisations et aux nouveaux besoins inhérents à cette croissance.

Avec la téléphonie cloud, les entreprises n’ont plus besoin d’investir dans l’acquisition de nouveaux équipements, qu’elles s’internationalisent ou aient des besoins de communication plus importants.

Avec un système PBX (private branch exchange), l’entreprise devra payer pour un service additionnel chaque fois qu’elle recrute un nouveau collaborateur à qui elle souhaite attribuer une ligne téléphonique.

Il faudra investir en câblage et attendre que l’installation soit mise en place. A contrario, un PBX reposant sur le cloud se veut plus flexible, réactif et permet d’ajouter ou de supprimer facilement des lignes.

De plus, le système du standard cloud est compatible aujourd’hui à plus d’une dizaine de CRM. Pour les entreprises qui adoptent cette technologie VoIP, peu importe leur taille, une telle adaptabilité est assurément une avancée notable.

Il importe aussi de noter le fait que la téléphonie cloud est un système de communications unifiées en tant que service (UCaaS). Un modèle de communication UCaaS regroupe des solutions de communication et outils collaboratifs variés.

Des fonctionnalités téléphoniques variées

En plus de l’attribution de numéros internationaux, la téléphonie via le cloud embarque diverses fonctionnalités. La fonctionnalité de transfert d’appel est par exemple d’une grande utilité. Elle permet aux collaborateurs, après concertation, d’attribuer un appel à la personne la plus habilitée à y répondre selon l’interlocuteur au bout du fil. Sachant que la gestion des appels au sein des entreprises peut être parfois délicate, cette fonctionnalité est une solution salvatrice.

En adoptant un système de standard virtuel, il est possible d’organiser des conférences téléphoniques et de bénéficier d’une parfaite expérience, comme lors de conversations en présentiel. Les échanges ont lieu entre plusieurs personnes, sans que cela ait un impact négatif sur la qualité de la communication. Puisque la téléphonie cloud permet l’identification des interlocuteurs, elle offre la possibilité aux entreprises de partager les contacts stratégiques à leurs collaborateurs. Par ailleurs, le standard téléphonique cloud propose d’autres fonctions aussi utiles les unes que les autres. On peut notamment citer :

la vidéoconférence en HD et le partage d’écran,

le serveur vocal interactif et la gestion des files d’attente,

l’enregistrement d’appel pour parfaire la relation client,

le tableau de bord à piloter depuis un ordinateur.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous tourner vers une agence spécialisée en solutions de téléphonie cloud dédiées aux entreprises.