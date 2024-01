Quel budget prévoir pour un traiteur d’entreprise ?

Vous envisagez de faire appel à un traiteur pour un événement professionnel et vous vous demandez quel budget allouer ? Le coût d’un traiteur dépend de nombreux facteurs comme le nombre de convives, le type de prestation ou encore la localisation géographique.

On vous dévoile dans ce contenu quelques éléments pour vous aider à établir votre budget traiteur selon vos besoins.

Le coût unitaire par convive

Le premier élément à prendre en compte pour établir un budget traiteur comme Ensuite est le coût unitaire par convive. Celui-ci varie généralement entre 15 et 30 € HT par personne en prestation simple. Pour un déjeuner avec entrée, plat, fromage et dessert, comptez environ 25 € HT par tête.

Le prix évolue ensuite en fonction du standing de la prestation. Pour un dîner gastronomique avec boissons, il faut tabler sur 50 à 70 € HT par convive.

Pensez aussi au service et à la location de matériel qui feront grimper la facture. En effet, le service du repas nécessite du personnel qu’il faut rémunérer. De même, la location de matériel comme des tables, chaises, nappes ou vaisselle a un coût non négligeable. Ces frais de service et de location viennent s’ajouter au coût unitaire par convive.

Le coût unitaire dépend également du type de prestation choisi. Un simple cocktail dinatoire reviendra moins cher qu’un dîner assis avec service à table. Les options supplémentaires comme le vestiaire, la décoration florale ou l’animation musicale feront également varier le prix par tête. N’hésitez pas à bien définir vos besoins pour que le traiteur vous propose un devis adapté.

Enfin, pour établir un premier budget, vous pouvez vous baser sur 25 à 30 € HT par personne en formule classique, et jusqu’à 60-70 € pour un événement prestigieux. Cela vous permettra d’estimer ici le coût global en multipliant par le nombre prévu de convives.

Les suppléments à prévoir

Outre le coût unitaire par personne, d’autres frais viennent s’ajouter comme la livraison, le nappage, la vaisselle, le service ou encore le matériel de cuisine. La livraison est généralement offerte au-delà d’un certain montant d’achat ou rayon kilométrique. Pour la vaisselle et le nappage, comptez 5 à 10 € par convive.

Le personnel de service est facturé entre 250 et 400 € par serveur pour une journée. Pensez à prévoir 1 serveur pour 25 à 30 convives afin d’assurer un service de qualité. Leur nombre peut encore augmenter pour un dîner avec plusieurs plats et un service très formel. Le matériel de cuisine revient aussi à plusieurs centaines d’euros. Les frais peuvent inclure des éléments comme la location de :

fourneaux ;

plans de travail ;

ustensiles ;

chambres froides.

Il faut y penser si l’événement a lieu dans un lieu non équipé. Il en est de même pour le matériel de réchauffage si le repas n’est pas servi directement après la livraison.

L’impact de la localisation géographique

Sachez que les tarifs peuvent sensiblement varier d’une région à l’autre. Les traiteurs situés dans de grandes agglomérations comme Paris pratiquent des prix plus élevés que dans de petites villes.

Comparez les devis de plusieurs prestataires locaux pour trouver le meilleur rapport qualité/prix. En effet, les frais de personnel, de transport et de location de matériel sont plus importants dans les grandes villes, ce qui se répercute sur les tarifs. Les traiteurs peuvent aussi profiter de leur réputation dans les métropoles pour pratiquer des prix un peu plus élevés.

À l’inverse, en région ou dans des villes moyennes, la concurrence est peut-être moins vive, ce qui permet aux traiteurs de baisser quelque peu leurs tarifs. Ils ont également des frais annexes moins importants. Comparez donc bien les devis locaux. De manière générale, plus vous vous éloignez des grands centres urbains, plus les tarifs des traiteurs ont tendance à diminuer. Mais il existe toujours des écarts entre professionnels d’une même zone géographique. Analysez bien chaque devis.

Les options pour réduire les coûts

Il est possible de diminuer certains postes de dépenses pour réduire la facture globale. En effet, vous pouvez limiter le nombre de plats, prendre un menu unique ou demander aux convives de s’acheter leurs boissons. Un repas en 2 plats sera moins onéreux qu’un grand dîner en 4 ou 5 temps. Les boissons à volonté peuvent aussi vite faire gonfler l’addition. Pour le service et le matériel, voyez si votre salle ne peut pas les fournir directement. Les économies réalisées en réduisant ces postes peuvent profiter à d’autres éléments comme la qualité des produits.

Enfin, n’hésitez pas à négocier chaque poste de devis avec votre traiteur. Il est possible d’obtenir des ristournes sur des prestations régulières ou des événements importants. Avec toutes ces astuces, vous parviendrez à diminuer votre budget traiteur sans rogner sur la qualité