Pourquoi confier l’organisation de votre événement à une plateforme événementielle ?

La plateforme événementielle est un logiciel ou un site web chargé du pilotage et de l’évaluation des événements.

Outil incontournable dans le domaine événementiel, il se révèle comme la meilleure solution pour gérer efficacement toutes les difficultés liées à l’organisation d’un événement.

Alors, quels sont les véritables avantages de l’utilisation de cette plateforme ? Suivez-nous pour tout savoir.

AppCraft : une plateforme événementielle tout-en-un

Crée en 2016, AppCraft s’est imposé sur le marché en devenant le spécialiste en gestion d’événement le plus abouti. Disposant d’une centaine de modules à gérer pendant tout le processus d’organisation, il offre aux utilisateurs des interfaces intuitives et faciles d’accès. Ces derniers bénéficient ainsi d’une expérience inégalée.

En outre, AppCraft est un projet entrepreneurial particulièrement impliqué dans la responsabilité sociétale des entreprises RSE. Pour preuve, il a été certifié ISO à de nombreuses reprises :

ISO 20121 en 2021 ;

ISO 27001 en 2023.

Pour faire court, cette solution logicielle combine tous les avantages d’un outil complet et efficace.

Une expérience en continu

Il ne fait aucun doute qu'une plateforme événementielle est l'outil idéal pour offrir à vos participants une meilleure expérience avant, pendant et après l'événement. En effet, elle leur permet de mieux préparer leur participation. Plus précisément, ce logiciel offre la possibilité à vos invités de cibler les rencontres les plus pertinentes pour eux.

Après l’événement, la plateforme événementielle peut en outre faciliter la conclusion de la discussion. Par ailleurs, en tant qu’organisateur, vous ne serez pas en reste. À vrai dire, vous pouvez utiliser l’outil comme un canal pour partager des nouvelles sur l’industrie, la programmation ou les partenaires.

L’accès à un réseau de fournisseurs et de lieux

Les plateformes événementielles ont établi des partenariats solides avec un large éventail de fournisseurs, tels que des traiteurs, des lieux, des entreprises de location de matériel, etc. Cela signifie qu’elles peuvent obtenir des tarifs préférentiels et des services de qualité, ce qui peut se traduire par des économies substantielles pour le client.

De plus, leur réseau étendu offre un choix varié de lieux et de services, permettant de personnaliser l’événement selon les besoins spécifiques.

Un gain d’argent

L’aspect financier est généralement pris en compte dans l’organisation d’un événement. À cet effet, une plateforme événementielle s’impose comme le meilleur choix. Elle participe en réalité à la génération de revenus additionnels.

Grâce à un plan de commandite préalablement établi, vous pourrez maximiser l’espace et le rendement sur la plateforme. Par ce fait, vous serez en mesure de créer des possibilités de visibilité accrues pour les commanditaires.

En gros, les plateformes événementielles ont l’expérience nécessaire pour maximiser l’efficacité de votre budget. Elles peuvent recommander des solutions créatives et stratégiques pour tirer le meilleur parti de chaque euro dépensé. De plus, leur pouvoir de négociation avec les fournisseurs peut permettre d’obtenir des tarifs plus avantageux, optimisant ainsi le budget de l’événement.

Une gestion d’événement à saveur humaine

La plateforme événementielle, loin d’être un simple outil technologique, repose sur l’humain. En réalité, par l’entremise de cet outil, vous pourrez avoir un chef de projet afin de bénéficier d’un véritable accompagnement et de conseils.

Un expert de la technologie, quant à lui, pourra faire en sorte que la plateforme réponde à vos besoins. Vous serez ainsi libéré de ce stress supplémentaire. Par ailleurs, vous pouvez lui déléguer certaines tâches telles que les communications et le suivi des participants. En définitive, cette plateforme assure la promotion de votre événement, et ce, à toutes les étapes.

En d’autres termes, confier l’organisation à une plateforme événementielle revient à décharger le client de la majorité des tâches stressantes. De la conception initiale à la logistique détaillée en passant par la coordination sur le terrain, ces plateformes s’occupent de tout. Cela permet au client de se concentrer sur l’aspect créatif de l’événement et de participer activement sans être submergé par les détails administratifs.

La gestion efficace des situations d’urgence et des contingences

Même avec une planification minutieuse, des imprévus peuvent survenir lors de tout événement. Les plateformes événementielles ont l’expérience et les ressources nécessaires pour faire face à ces situations d’urgence de manière professionnelle et efficace.

Leur capacité à gérer rapidement et discrètement les problèmes potentiels contribue à assurer le bon déroulement de l’événement, même en cas de circonstances imprévues.

En gros, en confiant l’organisation de votre événement à une plateforme événementielle, vous bénéficiez d’une expertise professionnelle, d’un accès privilégié à un réseau de fournisseurs, d’une gestion complète du processus, d’une optimisation budgétaire et d’une préparation solide face à d’éventuelles situations d’urgence.