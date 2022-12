Quels sont les meilleurs outils de gestion électronique des documents ?

Les outils de gestion électronique de documents constituent une excellente solution pour améliorer l’efficacité en entreprise.

Organisation de fichiers, gain de temps, sécurité renforcée des documents, etc., ces outils offrent de nombreux avantages.

Cependant, du fait de la multiplicité des offres disponibles sur le marché, effectuer un bon choix devient complexe.

C’est pourquoi nous vous proposons ici les meilleurs outils de gestion électronique des documents. Lisez donc !

Zeendoc : le leader des outils de gestion électronique des documents

Zeendoc figure en tête de liste parmi les meilleurs outils de gestion électronique des documents (GED) du marché européen. Il compte plus de 126 000 utilisateurs en France et dans toute l’Europe, dont plus de 5 000 entreprises.

Intuitif et complet, le logiciel permet la signature électronique des documents et fait gagner de précieux temps aux utilisateurs. Il permet de collaborer de façon plus efficace avec les employés.

Les documents partagés bénéficient d’une sécurité optimale puisque le logiciel vous laisse le contrôle de la gestion des droits d’accès de vos collaborateurs. Zeendoc est, de ce fait, une manière simple et efficace de réduire ou même de supprimer les coûts liés à l’impression.

Vous n’aurez plus à acheter de papiers, de cartouches d’encre ou à gérer les déchets générés par les papiers. L’application offre un compte démo qui convient parfaitement aux PME et aux TPE.

Zeendoc est payant, mais il en vaut le coût. Car 95 % de ses fidèles clients estiment gagner du temps avec le logiciel et 92 % déclarent être satisfaits des services offerts.

Il convient aussi bien aux clients qu’aux fournisseurs.

L’outil aide à simplifier et à fluidifier les processus administratifs, notamment la gestion des documents liés aux Ressources humaines.

Il facilite le traitement des factures électroniques et peut vous faire économiser jusqu’à 80 % sur les frais afférents.

Bref, Zeendoc est le leader des outils connus pour la gestion électronique des documents.

Daryus : un des meilleurs outils de gestion électronique des documents français

Daryus est l’un des meilleurs outils spécialisés dans la gestion électronique des documents disponibles sur le marché francophone. Il est développé par une société du droit français du même nom qui est située à Paris, au 36 rue Victor Massé.

Il s’occupe fondamentalement de la gestion des contenus des entreprises afin d’apporter plus de la fluidité et de l’efficacité aux entreprises. Ce qui permet à celles-ci de répondre plus rapidement aux besoins des clients et partenaires.

L’application Daryus vous aide à mieux organiser tous vos documents et à les partager en toute sécurité. Il est doté d’un algorithme de recherche puissant qui simplifie les recherches de documents. De même, il classe les documents par ordre d’ancienneté, avec les versions les plus récentes en premier.

L’outil de gestion électronique des documents permet également d’accéder à l’historique de sous actions menées dans l’espace. Il devient alors facile de connaître qui a archivé quoi et à quel moment cela a été réalisé.

Daryus repose sur le concept de « drag and drop » (glisser et déposer), ce qui vous permet de ranger facilement vos fichiers.

Il permet la récupération des métadonnées ainsi que l’ajout de tags et indexations.

Le logiciel est doté d’une mise à jour automatique, ce qui vous permet de profiter continuellement de nouvelles fonctionnalités.

PandaDoc : un outil de gestion électronique des documents efficace

Besoin d’un outil de gestion électronique des documents efficace ? PandaDoc serait le logiciel phare que vous recherchez. Basé sur le cloud, il permet un traitement des documents plus rapide et plus efficace.

Il aide les utilisateurs dans la création d’une multitude de variétés de documents. Qu’il s’agisse des devis, des contrats ou encore des propositions. PandaDoc se caractérise également par d’autres fonctionnalités, à savoir :

Les blocs de contenus prédéfinis ;

Les modèles préconçus ;

La fonction de drag and drop, etc.

Tous ces éléments concourent à la facilité d’utilisation de l’outil de gestion électronique des documents ainsi qu’à sa rapidité.

En outre, les utilisateurs de PandaDoc ont la possibilité de personnaliser l’archivage de leurs documents. Ils peuvent ajouter différentes couleurs à ces documents ou même les étiqueter de leur logo.

Les commentaires, les activités, etc., sont journalisés, permettant aux collaborateurs de négocier les conditions et les prix plus efficacement. Le temps de clôture se trouve en effet réduit, et la transparence des négociations est garantie.

De plus, le logiciel prend en charge les signatures électroniques. Sans doute, PandaDoc est l’outil parfait pour les équipes commerciales et de marketing. Vous pouvez taper, dessiner ou télécharger votre signature, avec possibilité de visualiser les mises à jour effectuées par le destinataire d’un document.

Une fois le document signé, vous le saurez grâce à la piste d’audit intégrée. PandaDoc est disponible en version gratuite, avec trois plans d’abonnement, à savoir le plan Essentials, Business et Entreprise.

En somme, il convient de retenir qu’il existe une multitude de solutions pour gérer ses documents. Parmi celles-ci figurent Zeendoc, PandaDoc et Daryus qui sont incontournables sur le marché.