Quelle est la meilleure marque pour un robot tondeuse en 2023 ?

Lorsqu’il est correctement entretenu, un robot tondeuse peut être conservé pendant 15 ans au moins. Vous devrez souvent nettoyer les roues et les lames, puis remplacer régulièrement les pièces usées.

Acheter une tondeuse à gazon est un investissement nécessaire quand on souhaite avoir un beau jardin. Il existe sur le marché une diversité de tondeuses produites par des marques différentes. Parmi ces dernières, on peut mettre un accent sur la marque WORX du groupe Positec.

Les robots tondeuses deviennent de plus en plus connus en raison des différentes fonctionnalités qu’ils présentent aux utilisateurs.

Le robot tondeuse est l’une des plus grandes révolutions technologiques dans le domaine du jardinage. Cet appareil autonome permet de tondre les pelouses avec une précision remarquable et sans le moindre effort physique.

Le robot tondeuse réalise de manière autonome le travail de la tondeuse classique. Il possède une batterie et se recharge automatiquement grâce à sa station de base. Les marques de robot tondeuse se comptent par dizaines, mais certaines sont mieux connues que d’autres. Quelle est celle qu’on pourrait vous recommander ?

Tondeuse robot Bosch-Indego S+ 500 (avec batterie 18 V et fonction application, station de charge incluse,largeur de coupe de 19 cm, capacité de tonte maximale de 500 m²,dans un emballage en carton)

Si votre jardin est très grand, vous devez acquérir un robot tondeuse avec une capacité de surface de 2 000 mètres carrés au moins.

Où installer la base d’un robot tondeuse et qui peut l’installer ?

La base d’un robot tondeuse doit être installée dans votre jardin, sur une surface plane et à l’ombre. Prenez le soin de la déposer à environ 10 mètres d’une prise électrique. Quant aux connecteurs, ils doivent rester à l’intérieur de la zone de tonte.

Aussi, vous n’aurez pas besoin de faire appel à un professionnel pour l’installation de votre robot tondeuse. Il vous suffira de lire attentivement la notice d’utilisation de l’appareil et de suivre exactement les consignes qui y sont mentionnées.

Quelle est la consommation électrique d’un robot tondeuse ?

Heureusement, le robot de tonte est très économe en énergie. Toutefois, cela dépendra aussi de la surface de votre pelouse.

Pour un jardin de taille moyenne qui utilise un robot tondeuse d’une capacité de surface de 1 000 mètres carrés, estimez à 4 kWh la consommation mensuelle en énergie. Pour un jardin très grand, cette consommation en énergie peut être évaluée à 10 ou à 15 kWh par mois.

Quand faut-il arrêter un robot tondeuse ?

Arrêter un robot tondeuse, c’est le préparer à l’hivernage. Effectuez alors votre dernière tonte de l’année juste avant les premières gelées. Cette période correspond à la fin du mois d’octobre et au début du mois de novembre.

Il n’est pas conseillé de tondre par exemple en hiver ou lorsque les températures sont inférieures à 10 °C. Le processus d’arrêt consiste à charger la batterie de l’appareil, à désactiver la tonte automatique, à nettoyer le robot tondeuse et à le stocker dans un droit sec.

Quel type de robot tondeuse choisir ?

Encore une fois, la sélection de votre robot tondeuse dépend de la surface de votre jardin. L’appareil que vous achèterez doit posséder une capacité de tonte égale ou légèrement supérieure à cette dernière.

La marge recommandée est de 20 % au moins et de 30 % au plus. Ce critère est fondamental puisque lorsque le robot tondeuse atteint régulièrement sa capacité maximale de tonte, il s’use un peu plus rapidement.

Quels sont les atouts d’un robot tondeuse ?

Le principal avantage du robot tondeuse réside dans son silence de fonctionnement. Contrairement à une tondeuse classique, vos voisins ne se douteront pas que vous entretenez parfaitement votre jardin tous les jours.

Le robot tondeuse se distingue aussi par l’excellente qualité de coupe et par le gain de temps qu’il propose. Rappelons également que vous ne remarquerez presque plus de mauvaises herbes dans votre jardin. Sans oublier la fertilisation automatique de celui-ci, qui est amorcée grâce à la technique du mulching.

Comment fonctionne un robot tondeuse sans fil périphérique ?

Les propriétaires de tondeuses classiques se servent d’un câble périphérique pour délimiter les zones par lesquelles la machine devra passer. Dans le cas d’un robot sans fil, la délimitation fonctionne grâce à des capteurs d’herbe.

Quelle pelouse pour robot tondeuse ?

Le robot tondeuse est conçu pour les jardins qui ont une surface plane.

Ne l’utilisez pas sur des pelouses qui possèdent une forte pente. Aussi, avant le début de la tonte, ôtez de la surface tous les petits objets qui pourraient entraver le fonctionnement de la machine.