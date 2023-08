Les particularités des caméras de surveillance à installer dans une maison

TOMTOP Caméra de sécurité 2 MP 2.4G WiFi sans fil 1080P Caméra de surveillance extérieure maison

TOMTOP Caméra de sécurité 2 MP 2.4G WiFi sans fil 1080P Caméra de surveillance extérieure maison

Banggood Caméra IP WiFi 3MP + 3MP 4K 6MP Caméras de surveillance de sécurité sans fil NETIP Onvif Détection humaine Maison Extéri

La vidéosurveillance consiste à filmer votre logement dans le but de pouvoir contrôler tout ce qui s’y passe. En effet, les caméras de surveillance permettent non seulement de sécuriser votre maison, mais aussi, de garder un œil sur les mouvements des membres de votre famille.

C’est également un moyen vous permettant de mieux surveiller les objets de valeur à l’intérieur de votre appartement. Sur le marché, il existe plusieurs types de caméras de surveillance avec diverses caractéristiques.

Toutefois, le choix d’une caméra de surveillance doit tenir compte de plusieurs paramètres essentiels pour un fonctionnement optimal. Ce guide vous propose les principales particularités des caméras de surveillance à installer dans une maison.

Quels sont les différents types de caméras de surveillance ?

Les caméras de surveillance représentent des appareils faciles à configurer et à installer. En optant pour des caméras de surveillance pour votre sécurité, vous avez la possibilité de trouver des équipements pouvant répondre à vos besoins et exigences pour une meilleure surveillance de votre maison. Il s’agit principalement de la caméra IP ou analogique, la caméra fixe ou motorisée, la caméra sans flash ou avec flash…

La caméra IP ou analogique

Les caméras IP produisent généralement un signal numérisé. Ce qui vous permet d’accéder à vos différentes images sur ordinateur, via une page internet ou sur un smartphone grâce à une application fournie par le constructeur. Avec l’avènement des nouvelles technologies, on distingue de nombreuses applications mobiles qui sont compatibles avec différents modèles de caméras IP.

Quant aux caméras analogiques, elles représentent des équipements à moindre cout permettant de mettre en place un système de surveillance efficace dans votre maison. Pour sauvegarder les vidéos, vous devez disposer de câbles et d’un enregistreur analogique. Pour accéder depuis l’extérieur à ce type de caméra, vous devez acquérir du matériel supplémentaire.

La caméra de surveillance fixe ou motorisée

Les caméras fixes sont appréciées par de nombreux utilisateurs, car elles disposent d’un grand-angle qui couvre une large zone. Aussi, ces types de caméras sont résistants comparativement aux caméras motorisées qui représentent des équipements mécaniques pouvant facilement tomber en panne.

En ce qui concerne la motorisation, elle constitue un des principaux éléments distinctifs des caméras de surveillance. Les caméras de surveillance motorisées vous permettent de réduire le nombre d’équipements utiles pour couvrir toute votre maison. En optant pour un bon positionnement, vous pourrez ainsi éviter les angles morts, car chaque caméra filmera un endroit donné en cas de problème.

La caméra sans flash ou avec flash

Il existe plusieurs types de caméras équipées de projecteurs qui offrent des images en couleur, même la nuit. Le plus souvent, ces visuels sont de qualité inférieure. Pour donc avoir une excellente qualité d’image en vision nocturne, certaines personnes préfèrent une lampe infrarouge très puissante.

Les caméras avec flash sont souvent équipées d’un détecteur de mouvement qui s’enclenche à la détection de n’importe quelle geste. Elles représentent des équipements dont il est important d’installer à certains endroits clés de la maison afin de faire peur à tout inconnu indésirable voulant pénétrer votre logement.

Quel est le processus d’installation d’une caméra de surveillance ?

Pour faire le choix de votre caméra de surveillance, vous devez vous assurer que toutes les entrées et les sorties soient visibles dans le champ de votre équipement de surveillance. L’installation consistera à placer la caméra de surveillance sur le mur, à la relier au secteur et à l’enregistreur numérique puis à procéder aux réglages des éventuels problèmes de connexion.

Placer la caméra sur le mur et la relier au secteur

Même s’il est possible de coller votre caméra de surveillance sur une surface lisse à l’aide de petits tampons adhésifs, il est important de la fixer avec des vis. Vous devez donc percer un trou pour chaque vis en utilisant une perceuse électrique. Ensuite, enfoncez les broches de moulage avec un marteau.

La majorité des caméras de surveillance sont alimentées en électricité grâce à un adaptateur qui se branche dans une prise murale. Pour relier la caméra au secteur, vous devez enfoncer le connecteur métallique cylindrique se trouvant au bout d’un des fils reliés à l’adaptateur, dans le trou ayant le même diamètre à l’arrière de la caméra.

Relier la caméra à l’enregistreur numérique et régler les éventuels problèmes de connexion

La liaison entre la caméra de surveillance et l’enregistreur numérique se fait via un câble “BNC”. Il suffit alors de brancher les connecteurs dans les ports adéquats tout en vissant les deux petits boulons. Vous devez vérifier d’abord que l’enregistreur numérique, la caméra et l’écran de contrôle sont branchés et allumés. Vous devez ensuite vérifier que vous avez sélectionné les entrées adéquates pour l’enregistreur et l’écran. Vous devez également vous assurer que les câbles sont bien connectés.

En résumé, les caméras de surveillance sont des équipements nécessaires pour prévenir les vols et les activités illégales dans votre maison. Cependant, en fonction de votre potentialité budgétaire, vous pourrez choisir la caméra de surveillance pouvant répondre efficacement à vos besoins.