Faut-il installer des détecteurs de mouvement dans votre entreprise?

Pour identifier les intrus, des capteurs infrarouges passifs sont fabriqués pour détecter la chaleur du corps. Une fois que les capteurs se sont «réchauffés», ils entourent une zone d’une grille de protection qui peut aider le système à détecter les menaces. Le capteur du détecteur se déclenche lorsqu’une personne en mouvement ou un autre objet chaud perturbe la grille et modifie le niveau d’énergie du système.

Les détecteurs de mouvement à double technologie limitent la possibilité de fausses alarmes en combinant des capteurs passifs à infrarouge et à micro-ondes. Les systèmes de mouvement à double technologie doivent d’abord déclencher les deux capteurs pour que l’alerte se déclenche.

Les détecteurs à micro-ondes sont créés pour délivrer des impulsions de micro-ondes et déterminer à quelle vitesse les objets en mouvement reflètent ces impulsions. Par rapport à leurs équivalents infrarouges, les capteurs à micro-ondes peuvent facilement sécuriser une zone plus large, mais ils peuvent être sensibles aux interférences électriques.

Type de zone réfléchissante. Pour sécuriser un espace, les capteurs génèrent de la lumière infrarouge par le biais de LED. Pour évaluer si des personnes ou des objets ont pénétré dans une zone interdite, leurs capteurs calculent la distance entre les personnes ou les objets et le détecteur.

Pour détecter les vibrations, les capteurs de vibrations utilisent un petit dispositif sur un levier qui active un interrupteur lorsqu’une vibration se produit à proximité. Ces capteurs peuvent être peu fiables, même s’ils sont clairement de faible technicité (et des versions simples peuvent même être construites à la maison). Ils ne sont pas non plus susceptibles d’être influencés par des interférences électriques.