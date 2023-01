Une défaillance de serveur informatique peut avoir des répercussions désastreuses pour une entreprise. Les pertes sont généralement énormes et peuvent impacter le fonctionnement de la structure et la pérennité de ses activités.

Les défaillances peuvent avoir diverses origines : problèmes logiciels, erreurs humaines, problèmes matériels, actions externes, etc. Même si ces défaillances sont quelquefois inévitables, il est possible de prendre des mesures pour les prévenir.

Il est également possible de limiter les dégâts qu’elles peuvent occasionner pour ne pas entraver le bon fonctionnement de l’entreprise. Découvrez comment prévenir les défaillances de votre serveur informatique.

Utilisez des protecteurs de surtension pour protéger votre serveur informatique

Les protecteurs de surtension dévient le surplus de tension dans le port de mise à la terre de la prise murale. Ils protègent ainsi vos équipements et votre serveur informatique contre les surtensions et les pics de tension.

En effet, l’excès de tension pourrait traverser tous les câbles connectés et causer d’importants dommages à votre serveur. L’effet de l’excès de tension est quelquefois très évident et instantané. Il peut aussi être discret et évoluer dans le temps.

De petites surtensions peuvent aussi arriver à tout moment sans prévenir et perturber le bon fonctionnement de vos équipements. La meilleure manière de vous en prémunir est d’adopter des protecteurs de surtension.

Il existe une grande variété de protecteurs de surtension sur le marché. Certains modèles fonctionnent comme une prise et se fixent au mur. D’autres modèles sont dotés de câbles de longueur variable. Lors du choix d’un protecteur de surtension pour son serveur informatique, il faut surtout tenir compte de la longueur du câble.

Installez régulièrement des mises à jour logicielles et des correctifs de sécurité

Les mises à jour logicielles permettent de corriger les bugs de systèmes et d’installer de nouvelles fonctionnalités. Cependant, leur intérêt principal est qu’elles corrigent les failles de sécurité dans les serveurs.

Ce sont des vulnérabilités dont les cybercriminels se servent pour s’introduire dans votre système et faire des ravages. Sur le serveur informatique, les données de l’entreprise peuvent être vulnérables aux attaques.

Les mises à jour doivent être systématiques dès qu’elles sont disponibles. Le serveur contient des données trop sensibles (données personnelles, informations bancaires, données de l’entreprise, etc.) qui sont souvent très convoitées.

Il contient une mine d’informations sur les activités de l’entreprise qui sont susceptibles d’être utilisées contre elle. En protégeant le serveur, c’est la pérennité de l’entreprise et la vie privée du personnel qui est protégée.

Il existe deux types de mise à jour, à savoir les mises à jour critiques et les mises à jour de version.

Les premières permettent de corriger les failles de sécurité que les cybercriminels peuvent exploiter.

Les mises à jour de version servent à installer de nouvelles fonctionnalités et à corriger les failles de sécurité.

Ainsi, avec l’installation d’un réseau informatique réalisée par un professionnel de la maintenance des serveurs informatiques, vous ne courrez aucun risque de cyberattaque.

Sauvegardez périodiquement vos données

La sauvegarde périodique des données est un impératif pour se prémunir des défaillances. Le serveur informatique conserve des données sensibles de l’entreprise. Toutefois, cette dernière n’est pas à l’abri d’une perte accidentelle de données. Parmi les autres risques, l’on peut citer les sinistres, la panne du système ou encore la cybercriminalité.

La sauvegarde des données sur un disque dur externe ou sur un cloud permet d’avoir des copies de secours et d’éviter que les activités soient paralysées. De plus, les informations financières et comptables sont des données stratégiques qu’il faut sécuriser.

Ces données sont exploitées au quotidien pour les besoins de l’entreprise ou en cas de contrôle fiscal. Leur perte pourrait avoir d’importantes répercussions sur les activités de l’entreprise. Cela peut également être la cause d’importantes pénalités financières.

Par ailleurs, les cyberattaques sont à l’origine de nombreuses pertes de données informatiques. La mise en place d’un système de sauvegarde régulière permet de faire face à la situation. La sauvegarde externe permet de retrouver les données intactes et de retracer l’historique de l’entreprise en cas de besoin.

Mettez en place un plan de reprise après sinistre en cas de panne du système

Le réseau informatique est exposé à de nombreux aléas : sinistres, cyberattaques, pannes, intrusions, menaces, etc. En prévision de tous ces désagréments, il est important que l’entreprise mette en place un plan de reprise après sinistre.

Le plan de reprise après sinistre (PRA) est un document qui est établi à titre préventif pour faire face aux risques informatiques. Il contient des outils et procédures à mettre en œuvre en cas de sinistre.

Le PRA permet de limiter les dégâts causés par une panne de système et réduire le temps d’interruption informatique. Ce document doit contenir un certain nombre d’éléments tels que :

les documents qui décrivent l’infrastructure informatique,

l’identification des menaces et vulnérabilités qui pèsent sur le réseau,

l’identification des personnes chargées de l’exécution du plan de reprise,

l’identification des remplaçants en cas d’indisponibilité de l’un ou de tous les membres de l’équipe,

les sauvegardes effectuées et leur emplacement dans les systèmes.

Ce document doit aussi prévoir les procédures de restauration des données dans le serveur informatique.

Autres articles :

Qu’est-ce que le monitoring informatique avec MEMOGuard de Clever Technologies