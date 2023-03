Les logiciels et la gestion du parc informatique

La gestion du parc informatique est un enjeu important pour toute organisation qui souhaite accroître sa performance.

Entre la réduction des coûts et l’augmentation de la productivité, la gestion optimisée des ressources matérielles et logicielles est devenue un véritable levier de performance pour les entreprises.

De ce fait, les organisations s’efforcent d’appliquer plusieurs méthodes, dont l’utilisation des logiciels dédiés pour gérer et maintenir efficacement leurs ressources informatiques. Voici l’importance que revêt la gestion du parc informatique.

Qu’est-ce que c’est concrètement la gestion du parc informatique ?

Avant d’exposer les avantages de la gestion du parc informatique, il est important de clarifier le concept. D’abord, le terme parc informatique désigne l’ensemble des ressources matérielles et logicielles (les postes travail fixes ou portables, les périphériques, les serveurs, le Cloud, etc.) employées au sein d’une entreprise. Ces dernières permettent de répondre à plusieurs besoins de l’entreprise, dont ma messagerie SFR mail.

L’ensemble des ressources impliquent une bonne gestion et une supervision méticuleuse par la direction du système d’information (DSI). L’objectif est d’adopter une stratégie efficace pour une gestion optimisée des ressources informatiques de l’entreprise. Il s’agit de la gestion du parc informatique. Elle regroupe l’ensemble des tâches qui visent à entretenir, développer et optimiser le parc informatique. Ces tâches comprennent notamment :

le recensement et la localisation des ressources matérielles et logicielles ;

la mise en place l’organisation du parc informatique ;

l’administration des serveurs et des équipements réseau ;

la gestion des divers prestataires intervenant dans les activités liées à l’organisation et à l’entretien du parc informatique ;

la protection du parc informatique avec l’utilisation des outils spécifiques ;

la maintenance préventive et corrective du système informatique, etc.

Pour gagner de temps sur l’exécution de ces tâches, un logiciel de gestion de parc informatique, de ticketing et de Helpdesk peut être utilisé. Découvrir ici l’utilité du logiciel helpdesk dans l’optimisation de la gestion du parc informatique.

Quelle est l’importance de la gestion du parc informatique ?

Le principal avantage de la gestion du parc informatique, à travers l’utilisation des bonnes méthodes et d’un logiciel dédié, est l’accroissement de la performance globale de l’entreprise. D’abord, la gestion du parc informatique avec un logiciel dédié permet d’avoir un gain de temps considérable.

En effet, la gestion du parc informatique avec un ou plusieurs logiciels dédiés permet de mieux organiser les diverses tâches au sein de l’entreprise. Elle permet d’homogénéiser les matériels et les logiciels du parc informatique. Cet avantage de la gestion du parc informatique favorise la gestion du renouvellement des ressources matérielles et logicielles. Il permet aussi d’organiser la configuration des systèmes, d’automatiser des tâches et les mises à jour.

Par ailleurs, la gestion du parc informatique permet d’avoir un service informatique fonctionnel à tout moment. En effet, la présence régulière d’un technicien permet de garder le contrôle en cas de problèmes. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est recommandé d’externaliser cette opération. Ainsi, vos équipes se concentrent sur des tâches plus utiles, pendant que les professionnels externes s’occupent des activités liées au parc informatique.

En outre, la gestion du parc informatique permet d’optimiser la durée de vie de vos matériels et logiciels. En effet, une gestion optimisée du parc informatique permet de pérenniser le matériel, d’anticiper les défaillances et de mieux faire face aux incidents informatiques.

Cela constitue un gain d’argent considérable pour l’organisation. Cette dernière pourra ainsi économiser de l’argent sur les dépenses liées au renouvellement et l’acquisition des ressources matérielles et logicielles. Par conséquent, la bonne gestion du parc informatique via l’utilisation d’un logiciel dédié contribue à la rentabilité de l’entreprise.

Quelles sont les solutions pour bien gérer un parc informatique ?

Comme vous savez, la première solution pour bien gérer un parc informatique est l’utilisation d’un outil dédié. Vous devez absolument avoir une base de données pour recenser l’ensemble de vos ressources matérielles et logicielles.

Cette base de données doit comprendre les numéros de série de vos équipements, vos mots de passe, l’état de vos matériels, leur date d’achat, les contrats d’assistance et autres spécificités techniques utiles.

Il existe aujourd’hui plusieurs logiciels consacrés à la gestion de parc informatique. Ces derniers vous permettent d’assurer l’entretien et la mise à jour en temps réel de votre parc informatique.

L’autre solution pour bien gérer votre parc informatique est le respect de la durée de vie de vos matériels informatiques. Notez que la durée de vie d’un PC portable est de 3 ans et celle d’un PC fixe est de 5 ans. En outre, un serveur a une durée de vie d’environ 5 ans.

Lorsque vous dépassez ces échéances, vos matériels sont plus exposés aux risques de perte de performance. Ainsi, les pannes et les défaillances se multiplient. Il est donc conseillé de respecter ces délais pour limiter les risques de perte de performance et disposer d’un matériel en bon état pour un fonctionnement optimal.