Les Champions de l'Actualité Mobile : Flipboard et Pocket, Restez Informé en Temps Réel

Le monde évolue à une vitesse fulgurante, et avec lui les actualités et informations. Pour ne pas être laissé pour compte, il est essentiel de disposer d’outils permettant un accès rapide et personnalisé aux nouvelles du jour. C’est justement ce que proposent deux applications phares : Flipboard et Pocket. Découvrez leurs fonctionnalités principales, leurs avantages ainsi que quelques conseils pour profiter pleinement de ces champions de l’actualité mobile.

Présentation de Flipboard

Créée en 2010, Flipboard est une application gratuite qui permet de rassembler l’ensemble de vos sources d’informations préférées au sein d’un seul et même espace. Avec son interface intuitive et agréable, Flipboard se présente sous la forme d’un magazine personnalisé, constitué des articles, photos et vidéos issus de vos sites favoris, selon vos centres d’intérêt.

Organisez vos sources et créez votre propre magazine

Une fois installée sur votre smartphone ou tablette, l’application vous invite à sélectionner les thématiques qui vous intéressent parmi une liste préétablie : actualités, sport, voyage, cuisine, etc. Ensuite, elle fait appel à des algorithmes pour sélectionner les plus récentes publications répondant à vos goûts. Ainsi, vous avez accès à un flux constant de contenus mis à jour en temps réel.

De plus, Flipboard vous permet de créer votre propre magazine pour y ajouter des articles qui vous tiennent à cœur et les partager avec d’autres utilisateurs. Le moteur de recherche intégré est également très pratique pour trouver rapidement un sujet précis.

Des options de personnalisation et d’interaction

En plus de diriger le contenu apparaissant dans cet espace virtuel, l’utilisateur peut redimensionner, reclasser ou encore changer la couleur des vignettes pour faciliter la lecture des informations. Il est aussi possible de commenter, aimer, partager ou enregistrer des articles pour une consultation ultérieure.

Présentation de Pocket

Pocket est quant à elle une application à la fois gratuite et payante (version premium) lancée en 2007, offrant un service de sauvegarde d’articles en ligne. Son principal avantage réside dans son mode hors-ligne : après avoir synchronisé l’appareil, il est en effet possible de lire les éléments sauvegardés sans connexion internet.

Le fonctionnement de Pocket

Une fois installée sur votre mobile, l’application demande à ce que vous créiez un compte utilisateur. Ensuite, lors de vos navigations sur le Web, il suffit d’utiliser la fonction « Partager » du navigateur pour envoyer une page vers Pocket. Cette dernière sera alors sauvegardée pour une lecture ultérieure. Notez qu’il existe également des extensions pour les navigateurs Firefox, Chrome et Safari, ainsi qu’une application dédiée pour Windows, macOS et Linux.

L’autre particularité de Pocket, c’est sa capacité à repérer automatiquement les contenus importants d’un site Web pour n’en conserver que l’essentiel. Enfin, une fonctionnalité de recommandation d’articles est également disponible.

La version premium de Pocket

En plus des fonctions mentionnées ci-dessus, la version payante de Pocket offre notamment la possibilité de sauvegarder les articles en version PDF ou ePub, et propose une fonction de recherche avancée à travers l’ensemble des éléments sauvegardés sur le compte.

Comment choisir entre Flipboard et Pocket ?

Si ces deux applications sont devenues incontournables dans le paysage mobile de l’actualité, elles présentent toutefois quelques différences notables.

Flipboard : un magazine personnalisé

Flipboard se distingue principalement par sa fonction de création de magazines virtuels et son système de sélection de contenus basé sur des algorithmes. Cette application conviendra particulièrement aux personnes qui souhaitent explorer et découvrir de nouvelles publications sans avoir à effectuer une démarche active de recherche.

Pocket : une gestion de lecture hors-ligne

Pocket, avec sa possibilité de lecture hors connexion et ses options de sauvegarde d’articles, pourrait être perçue comme davantage orientée vers l’utilisateur souhaitant stocker ses lectures préférées et les consulter régulièrement. Elle s’adresse donc à celles et ceux qui veulent garder une trace de leurs trouvailles sur Internet, les classer et rester organisés.

Le conseil pratique : pourquoi ne pas utiliser les deux applications en complémentarité ?

En réalité, rien n’empêche d’utiliser Flipboard et Pocket conjointement. Il est tout à fait envisageable de garder un œil sur l’actualité grâce aux suggestions de Flipboard, puis de sauvegarder les articles qui retiennent votre attention avec Pocket pour une consultation ultérieure.

En conclusion, que vous soyez plutôt adepte des magazines personnalisés ou fervent utilisateur de la lecture hors-ligne, les applications Flipboard et Pocket sauront répondre à vos attentes et vous permettre de rester informé en temps réel sur les sujets qui vous importent. Alors n’hésitez pas à les tester et à les adapter à vos besoins particuliers.