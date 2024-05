Spotify vs. Apple Music : le duel des titans de la musique en streaming

Dans l’univers des plateformes de streaming musical, deux applications se démarquent nettement par leur influence sur le marché et leur popularité sans cesse grandissante : Spotify et Apple Music. De nombreux utilisateurs se demandent quelle est la meilleure option pour eux. Dans cet article, nous vous proposons une analyse comparative de ces deux titans de la musique en streaming pour vous aider à faire votre choix.

La qualité sonore

L’un des critères essentiels lorsqu’on évoque le streaming musical est bien entendu la qualité sonore des titres disponibles. Sur ce point, Spotify propose une qualité maximale de 320 kbps en format Ogg Vorbis, tandis qu’Apple Music offre une qualité de 256 kbps en format AAC. En théorie, la qualité offerte par Spotify semble donc supérieure. Toutefois, il convient de noter que les deux formats sont différents et qu’ils possèdent chacun leurs avantages et inconvénients. L’écoute sur un équipement audio de haute qualité mettra davantage en valeur les différences entre les deux formats.

Le catalogue musical

Un autre facteur important dans le choix d’une plateforme de streaming est indéniablement l’étendue de son catalogue musical. À cet égard, Spotify se targue d’avoir plus de 70 millions de titres disponibles, tandis qu’Apple Music affiche également un catalogue impressionnant, avec plus de 75 millions de morceaux. Les deux plateformes proposent également des podcasts et des émissions exclusives. Il est donc difficile de départager les deux géants sur ce point, car leurs catalogues sont régulièrement mis à jour et incluent des nouveautés ainsi que des titres rares.

La recommandation musicale

Qui dit catalogue étendu dit également nécessité d’une bonne fonctionnalité de recommandation musicale pour éviter de se perdre dans l’océan musical. Sur ce point, Spotify est souvent considéré comme le leader, grâce à son algorithme très performant permettant de faire découvrir de nouveaux artistes ou morceaux en fonction des préférences de chaque utilisateur. Apple Music n’est pas en reste avec ses recommandations personnalisées, mais Spotify semble avoir une longueur d’avance en matière de découvertes musicales.

Les fonctionnalités et l’interface utilisateur

L’autre critère essentiel pour choisir sa plateforme de streaming musical est la qualité de l’interface utilisateur et les fonctionnalités offertes. Les deux applications se montrent assez similaires en termes d’apparence, et leur navigation s’avère intuitive et pratique.

Fonctionnalités communes

Parmi les fonctionnalités qu’offrent les deux plateformes, on retrouve :

La possibilité de créer et partager des playlists,

Le contrôle parental pour limiter le contenu accessible aux enfants,

Lecture hors-ligne en téléchargeant les morceaux,

Prise en charge de différents systèmes audio (Bluetooth, AirPlay, Chromecast…).

Fonctionnalités spécifiques à chaque plateforme

Cependant, quelques fonctionnalités différencient les deux géants :

Spotify Connect permet de contrôler le lecteur depuis n’importe quel appareil connecté,

Apple Music intègre Siri pour des commandes vocales plus poussées,

Spotify propose un large choix d’égaliseurs pour adapter le son selon vos préférences.

La compatibilité avec les différents systèmes d’exploitation

En ce qui concerne la compatibilité avec les divers appareils et systèmes d’exploitation, les deux plateformes sont plutôt équivalentes. Elles proposent des applications mobiles pour iOS et Android, ainsi que des versions Web et desktop pour macOS et Windows. La principale différence se situe au niveau des montres connectées : Apple Music est évidemment optimisé pour l’Apple Watch, tandis que Spotify est compatible avec une variété de montres connectées, notamment celles sous Wear OS (Google).

Le coût et les options d’abonnement

Enfin, le prix est bien sûr un facteur déterminant pour beaucoup d’utilisateurs lors du choix d’une plateforme de streaming musical. De base, les deux services proposent des formules d’abonnements comparables, avec une offre gratuite et des offres payantes aux alentours de 10 € par mois pour l’accès illimité sans publicité et la lecture hors-ligne. Notez que l’abonnement familial permet de partager le coût entre plusieurs membres d’une même famille.

L’offre gratuite

L’offre gratuite diffère néanmoins entre les deux applications :

Spotify propose une version gratuite avec des publicités et des limitations (pas de lecture hors-ligne, pas de choix de morceaux à la demande sur mobile…),

Apple Music n’offre pas de version gratuite, mais propose une période d’essai de trois mois pour tester ses services sans engagement.

Au final, il apparait que Spotify et Apple Music se valent sur de nombreux points : qualité sonore, catalogue musical, compatibilité, et prix. Les différences essentielles se situent au niveau de la recommandation musicale, où Spotify semble avoir une avance, ainsi qu’à celui de la compatibilité avec les montres connectées. Le choix entre ces deux plateformes dépendra donc essentiellement des goûts personnels et des préférences en matière de fonctionnalités et d’utilisation.