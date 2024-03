Purse : que cache l’outil SaaS d’orchestration orienté paiements ?

Dans l’univers numérique en constante évolution, où l’expérience client dicte les règles du jeu, une nouvelle ère se profile à l’horizon. Une ère où le paiement n’est plus simplement une étape, mais une véritable expérience, soigneusement ciselée pour ravir les clients les plus exigeants. C’est dans cette optique que Purse, la solution SaaS d’orchestration novatrice, fait son entrée. Et sa promesse est de réinventer l’expérience de paiement puis d’insuffler un souffle de fraîcheur dans un secteur en quête de renouveau.

Purse se positionne comme un sculpteur d’émotions, un artisan du numérique qui façonne chaque parcours de paiement avec une attention particulière aux moindres détails. En alliant expertise technique et intelligence émotionnelle, cette solution se propose de transformer une simple transaction en un moment inoubliable.

Ce que vous devez retenir :

Purse est une solution SaaS d’orchestration de paiements qui personnalise chaque parcours de paiement pour offrir une expérience client mémorable et sécurisée.

Avec un écosystème de plus de 80 partenaires, Purse permet aux entreprises de composer des offres de paiement sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de leurs clients.

Purse offre une orchestration intelligente des paiements, avec des fonctionnalités avancées telles que le « Retry » et le « Card Routing », assurant une expérience client fluide et maximisant les taux d’acceptation.

En plus de personnaliser les parcours de paiement, Purse simplifie également le processus de réconciliation bancaire en consolidant les données et en fournissant des rapports sur mesure compatibles avec les principaux ERP comptables.

Un écosystème de paiement sur mesure

Au cœur de Purse se trouve un vaste écosystème de plus de 80 partenaires locaux et internationaux, soigneusement sélectionnés pour leur expertise dans le domaine du paiement. Cet écosystème unique offre aux entreprises un accès direct à un éventail de solutions de paiement intégrées, adaptées aux usages spécifiques de leurs clients et aux marchés ciblés. Purse met à disposition un catalogue riche et diversifié qui répond à toutes les attentes que ce soit pour :

des paiements BtoC ;

des options de paiement fractionné ;

des solutions prépayées ;

ou encore des virements instantanés.

Grâce à cet écosystème sur mesure, les entreprises peuvent composer, en quelques clics seulement, une offre de paiement parfaitement alignée sur les besoins de leurs clients. Cette approche personnalisée leur permet de se démarquer de la concurrence et d’offrir une expérience d’achat véritablement mémorable.

Une orchestration fluide et sécurisée

Au-delà de la simple connexion aux différents prestataires de paiement, Purse se distingue par son approche d’orchestration intelligente. Cette solution SaaS intègre des fonctionnalités avancées conçues pour optimiser et sécuriser les flux de paiement. Cela garantit d’ailleurs une expérience client sans friction.

La fonctionnalité « Retry », par exemple, offre une seconde chance de réussite en cas de défaillance initiale. La transaction est alors automatiquement retentée auprès d’un autre prestataire de service de paiement (PSP), ce qui maximise le taux d’acceptation sans intervention supplémentaire. Cette fonctionnalité, couplée à l’option « Backup », assure une continuité de service en cas de défaillance technologique. Mieux, elle achemine intelligemment les transactions vers un PSP de secours prédéfini.

Purse va plus loin en proposant également le « Card Routing », une fonctionnalité qui dirige chaque transaction vers le PSP le plus adapté. Ce faisant, Purse favorise les transactions « ON US » et maximise les taux d’acceptation. Grâce à cette orchestration fluide et sécurisée, les entreprises peuvent se concentrer pleinement sur leur croissance, confiantes que leurs transactions seront traitées de manière optimale.

Une expérience de paiement personnalisée

Chez Purse, l’équipe croit fermement que le paiement est une reconnaissance, une opportunité unique de nouer un lien émotionnel avec le client. C’est pourquoi cette solution mise sur une approche véritablement personnalisée. Elle va même jusqu’à offrir à chaque client son propre parcours de paiement, adapté à ses usages et à ses besoins spécifiques.

Grâce à un puissant moteur d’éligibilité, Purse individualise chaque parcours en fonction du profil du client, de son panier d’achats et même de son mode de livraison. Cette personnalisation fine permet de proposer le moyen de paiement idéal, au bon client et dans le contexte d’achat approprié.

Mais Purse ne s’arrête pas là. La solution offre également la possibilité de personnaliser entièrement la page de paiement, en l’adaptant à l’image de marque de l’entreprise et en la faisant évoluer en fonction des temps forts commerciaux. Grâce à des formulaires de paiement sur mesure, les clients bénéficient alors d’une expérience cohérente et immersive.

Une réconciliation bancaire simplifiée

Au-delà de l’expérience de paiement en elle-même, Purse accompagne les entreprises dans leur processus de réconciliation bancaire. Cette solution centralisatrice consolide l’ensemble des journaux de transactions (JRB, JRI, remises, impayés, etc.) en provenance des différents moyens de paiement et prestataires. Le résultat ? Un fichier de réconciliation unique et consolidé, spécialement mis à disposition pour faciliter les travaux de réconciliation bancaire.

Purse va encore plus loin en proposant des rapports de réconciliation sur mesure, adaptés aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Ces rapports peuvent être facilement intégrés aux différents ERP comptables du marché, tels que Sage, SAP ou CEGID. Ce qui permet ensuite d’automatiser le processus de réconciliation financière et de gagner un temps précieux.

Grâce à cette approche globale alliant expérience de paiement optimisée et processus de réconciliation simplifié, Purse se positionne comme un partenaire incontournable. Et cela, principalement pour les entreprises soucieuses d’offrir une expérience client exceptionnelle, tout en rationalisant leurs opérations internes.

