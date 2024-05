Kelio, un outil indispensable, un allié sûr pour la gestion des plannings

Depuis quelques années les logiciels de gestion sont devenus des enjeux majeurs en matière de management. Un SIRH comme Kelio optimise et facilite le travail RH, sans risque d’erreur, tout en respectant la législation en vigueur. La digitalisation des processus RH est en marche avec Kelio.be !



Ce que vous devez retenir de la gestion des plannings avec kelio :

Kelio est un SIRH qui optimise la gestion des plannings, respecte la législation, et minimise les erreurs en gestion RH.

Il offre une vision complète du temps de travail des salariés, facilitant l’organisation et le suivi en temps réel.

Le logiciel assure une gestion RH efficace, respecte les normes légales, et gère divers types de contrats de manière sécurisée.

Kelio aide à piloter les indicateurs de performance, optimisant les coûts et les ressources pour répondre aux besoins futurs de l’entreprise.

Une vision complète et simplifiée de l’emploi du temps des salariés

Kelio informe les salariés de leur emploi du temps quotidien, hebdomadaire ou mensuel. La gestion du temps de l’ensemble des collaborateurs d’une petite ou moyenne entreprise s’en trouve grandement simplifiée. Quelle que soit l’organisation de travail et l’importance de l’effectif, le logiciel offre d’indéniables avantages :

Le gain de temps

Un logiciel de gestion automatisée des plannings réduit le temps passé à organiser les heures de travail des salariés. Les plannings sont désormais traités automatiquement et sur des périodes temporelles différentes. Kelio permet ainsi d’organiser un planning de travail annuel.

Le suivi précis du temps de travail des salariés

L’usage d’un outil de planification tel que Kelio.be s’avère un outil précieux pour suivre les temps de travail des collaborateurs, réalisés et prévisionnels, en temps réel. Il aide à couvrir les besoins en personnel selon l’amplitude de travail et les perspectives d’activité. Il propose un accès aux informations à l’instant T : répartition du personnel, congés, absences, compteurs horaires…

Kelio fournit une vision globale de l’ensemble des heures de travail effectuées y compris les heures supplémentaires et ce, à différents niveaux. Il est possible, par exemple, de consulter des informations temporelles en fonction de l’activité, du collaborateur, l’emploi du temps par équipe, etc. Par ailleurs, depuis son espace de travail, chaque collaborateur peut consulter son propre planning ou, en tant que manager, celui de ses équipes.



Une gestion RH efficace pour répondre aux contraintes des entreprises

Ces dernières années, les organisations ont dû faire face et s’adapter aux changements, aux nouvelles technologies et au travail hybride en présentiel et distanciel. En conséquence, les entreprises doivent désormais répondre à de multiples contraintes à différents niveaux tout en respectant les obligations légales qui les concernent. La législation diffère selon les structures (entreprises allant des TPE aux GE, associations, collectivités, administrations…), les différents accords d’entreprises, les secteurs d’activités ou les conventions collectives.

Respecter la réglementation

Le logiciel RH propose des alertes en temps réel au regard des règles légales ou organisationnelles. Un logiciel de planification permet ainsi de vérifier que toutes les dispositions légales au regard de la durée de travail sont parfaitement respectées. C’est le cas notamment de la durée maximale de travail, de l’amplitude horaire, des heures supplémentaires, etc.

Éviter les erreurs

Utiliser un logiciel aide aussi à éviter les erreurs. Les éventuelles incohérences sont rapidement repérées et traitées directement. Au regard des effectifs, l’ensemble des activités est couvert de manière optimisée.

Gérer tous les types de contrats

Les nombreux avantages d’un logiciel comme Kelio en font un atout idéal pour toute personne en charge de la gestion des contrats RH. Une gestion numérique des contrats sécurise ces derniers tout en garantissant la protection des informations sensibles relatives aux employés.

Créer une traçabilité numérique

La gestion numérique des contrats RH garantit une visibilité claire et concise de bout en bout, une traçabilité. Elle limite les ambiguïtés en cas de problèmes.

Le pilotage des indicateurs de performance : une meilleure maîtrise des coûts et des ressources

Kelio planification permet aux organisations de suivre efficacement leurs indicateurs. Le pilotage RH est un dispositif qui facilite l’orientation de la politique liée aux ressources humaines en fonction de la stratégie globale de l’entreprise et de ses enjeux futurs. Les indicateurs clés de performance aident la DRH à analyser les points forts et les axes d’amélioration de la stratégie qu’elle mène.

Le pilotage des indicateurs de performance proposé par Kekio s’inscrit dans une logique d’amélioration des pratiques mises en place et d’évaluation à l’échelle de chaque employé, des équipes et plus globalement de l’entreprise. D’une manière générale il permet :

D’anticiper les besoins de l’entreprise.

De recruter les bonnes personnes au bon moment et au bon poste.

De gérer et développer les compétences des collaborateurs.

D’optimiser les coûts.

En conclusion, Kelio se positionne comme un outil indispensable et un allié sûr pour la gestion des plannings du personnel. En s’appuyant sur la digitalisation des processus RH, il offre une vision complète et simplifiée de l’emploi du temps des salariés, permettant ainsi un gain de temps considérable et un suivi précis du temps de travail. De plus, en répondant aux contraintes légales et organisationnelles, Kelio contribue à une gestion RH efficace et sans erreur, couvrant tous les types de contrats et assurant une traçabilité numérique des activités. Enfin, en proposant un pilotage des indicateurs de performance, Kelio aide les entreprises à maîtriser leurs coûts et leurs ressources tout en anticipant les besoins futurs. En somme, Kelio se révèle être bien plus qu’un simple logiciel de planning du personnel, il est un véritable partenaire stratégique pour le management moderne

