Les avantages de l’imprimante Wi-Fi pour une entreprise

Si vous êtes un professionnel indépendant ou que vous avez votre propre entreprise, vous devez certainement être à la recherche de matériel performant et innovant pour gagner du temps sur vos tâches quotidiennes. Vous vous demandez peut-être si l’imprimante Wi-Fi est un équipement fiable et sûr.

Est-ce que l’entreprise aura plus de productivité si vous incluez le Wi-Fi ou un autre mode de connexion dans les imprimantes ? Vous obtiendrez les réponses à ces questions dans la suite de cet article !

Imprimante Wi-Fi : bonne ou mauvaise idée en entreprise ?

Utiliser une imprimante Wi-Fi en entreprise est une très bonne idée pour gagner en productivité. Réfléchissez un instant à l’avancée technologique en 100 ans ou moins. Depuis qu’il a atteint la lune, l’être humain, grâce à ses études et ses découvertes, a développé des appareils fonctionnels et pratiques pour améliorer son quotidien. Quand la première imprimante est sortie, pouvez-vous imaginer ce que le propriétaire d’une entreprise a dit à l’époque ? Ou ce que les secrétaires de l’époque ont dit ?

Ce qui est certain, c’est que cette invention a permis de gagner en temps et en productivité dans toutes les structures. De nombreux économistes et personnalités du monde des affaires ont pu faire connaître plus rapidement leurs grandes idées, projets et études sur le marché en peu de temps. Des documents arrivaient et d’autres sortaient très vite. Et au fur et à mesure que des imprimantes plus avancées étaient développées, le travail était encore plus rapide et efficace.

Et bien avec le Wi-Fi, tout devient encore plus facile ! Aujourd’hui, pour les entreprises, la connexion Wi-Fi est devenue essentielle, indispensable à la croissance de la structure. Cela est dû au grand essor que ce type de connectivité a connu au fil des ans. De nombreuses entreprises dans le monde ont déjà mis en place une connexion Wi-Fi et les résultats ont été positifs. Cependant, on a maintenant pensé à aller plus loin. Dans ce scénario, il est apparu très clairement qu’il était important que les imprimantes aient également ce type de connexion.

Quels sont les avantages d’une imprimante avec Wi-Fi ?

En plus de pouvoir éviter tout ce problème fastidieux avec les câbles, il est maintenant possible de connecter et d’installer les imprimantes sur le réseau afin qu’elles soient disponibles à tout moment. Ceci est réalisé grâce à la connexion Wi-Fi. Quels sont les avantages d’utiliser une imprimante Wi-Fi en entreprise ? Voyons 5 d’entre eux.

Travail autonome

Le fait que l’imprimante dispose d’une connexion Wi-Fi et qu’elle ne repose plus sur un câble pour son utilisation offre la possibilité de la placer n’importe où. Ainsi, vous pouvez envoyer des documents depuis différents départements de l’entreprise.

Polyvalence

Cette nouvelle façon d’imprimer des documents offre rapidité, agilité et plus d’options. Vous pouvez imprimer en envoyant un email à l’imprimante. Vous pouvez imprimer où que vous soyez.

Utilisation d’autres équipements

C’est l’un des meilleurs avantages. Grâce au développement de la technologie, vous pouvez utiliser votre mobile ou tablette pour envoyer facilement des informations et les imprimer.

Connectivité NFC

Si vous possédez une imprimante avancée et moderne, vous pouvez utiliser une connectivité NFC. Nous parlons d’une technologie qui vous permet de coupler l’imprimante avec un appareil en quelques secondes.

Wi-Fi Direct

Vous pouvez imprimer n’importe quel document depuis votre ordinateur sans utiliser de routeur. En d’autres termes, les deux se connectent directement sans avoir besoin d’un réseau local. C’est un grand avantage si vous ne voulez pas que d’autres utilisateurs aient un accès libre en raison du danger qu’il présente. Sans aucun doute, il est très clair que les imprimantes sans fil Wi-Fi sont essentielles car elles garantissent la production, l’agilité, la polyvalence et la rapidité pour votre entreprise. Cependant, il existe un autre type de connexion : le Bluetooth.

Quels sont les avantages des imprimantes Bluetooth en entreprise ?

Elles permettent d’avoir une connexion avec d’autres appareils en associant le Bluetooth de l’imprimante à une tablette, votre mobile ou votre ordinateur. Quels sont les avantages de cette méthode ? Nous les mentionnons ci-dessous.

Utilisation d’autres appareils

La connexion avec d’autres appareils tels que l’ordinateur, le mobile, les tablettes ou les appareils photo numériques est simple et rapide.

Économique

C’est une connexion pour laquelle on ne dépense pas d’argent.

Réponse rapide

Même si elle est simple, elle peut donner une réponse rapide lors de l’envoi ou de la réception d’informations.

Polyvalent

Comme pour la connexion Wi-Fi, le Bluetooth ne nécessite pas l’utilisation de câbles.

Bien que l’imprimante Bluetooth présente de nombreux avantages, il est vrai que ce n’est pas aussi rapide que le Wi-Fi.

Que faut-il prendre en compte pour utiliser une imprimante Wi-Fi en entreprise ?

Rappelez-vous que les informations que vous entrez et envoyez restent sur le disque dur de l’appareil et si vous ne mettez pas en place de système de sécurité, ces données peuvent être récupérées par des personnes mal intentionnées. Le fait qu’elles obtiennent des informations confidentielles peut être pénible pour la société. Pour utiliser une imprimante Wi-Fi en toute sécurité, pensez à supprimer les informations pour qu’elles ne restent pas sur le disque dur. Nous vous conseillons aussi de crypter le disque dur et de mettre en place une clé de sécurité.

