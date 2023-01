Comment choisir le caisson d’imprimante 3D idéal pour une entreprise ?

Vitesse d’impression rapide, grande liberté de design jusqu’aux géométries les plus complexes, personnalisation de masse à l’infini, large choix de technologies et de matériaux…

telles sont les promesses d’une imprimante 3D. Rien d’étonnant alors que de nombreux entrepreneurs se laissent séduire par cette prouesse technologique capable de créer des pièces impressionnantes dans de brefs délais.

Pour une utilisation sécurisée, efficace et durable d’une imprimante 3D, la fabrication d’un caisson spécial est vivement recommandée.

Voici des conseils pour mieux choisir le meuble pour imprimante 3D idéal pour une entreprise.

La conception générale du caisson pour imprimante 3D

Se protéger des risques de l’impression 3D, mettre à l’abri la machine d’impression innovante, imprimer efficacement des filaments techniques, travailler dans un espace optimisé… autant d’avantages qu’apporte la mise en place d’un caisson pour imprimante. Le choix de ce meuble ne doit pas se faire au hasard. Il faut que celui-ci corresponde aux caractéristiques de l’imprimante 3D, surtout au niveau des dimensions.

Opter pour un caisson conçu en polycarbonate transparent, pour avoir une visibilité optimale de l’impression réalisée, est une solution à envisager. Les modèles fabriqués avec des parois opaques équipés d’un système d’éclairage performant peuvent aussi faire l’affaire.

Une porte située à l’avant est indispensable. Certains types d’imprimantes requièrent également des portes arrière et/ou latérales. Dans tous les cas, il est possible de choisir un caisson personnalisé pour tous types d’imprimante 3D.

Comment tester la résistance d’un caisson ?

Pour profiter pleinement et durablement de toutes les nouvelles opportunités de personnalisation offertes par une imprimante 3D, il faudra un caisson pour protéger l’appareil. Encore faut-il opter pour un modèle résistant, mais léger, capable de supporter le poids de la machine, qui peut aller jusqu’à 15 kg, voire plus.

Il est alors judicieux de choisir un modèle équipé d’un profilé en aluminium. La qualité et l’épaisseur des parois du caisson doivent être considérées pour résister à un usage intensif, aux chocs et à de hautes températures. Les modèles conçus en panneaux de polycarbonate de 4 mm d’épaisseur sont ainsi des valeurs sûres.

Pour tester la résistance d’un caisson sur mesure pour imprimante 3D par exemple, il est préférable d’accorder une importance particulière à son niveau de réaction à la chaleur et au feu. Normalement, les modèles certifiés NC sont idéals. Sinon, il ne faut pas hésiter à exposer le caisson à une forte chaleur pour évaluer sa résistance.

Prêtez une attention toute particulière à la filtration de l’air

L’utilisation d’une imprimante 3D exige le respect de certaines conditions. En plus de l’atmosphère chaude et sèche autour de la zone d’impression, il faut également éviter autant que possible les flux d’air incontrôlés. C’est nécessaire pour prévenir les effets de rétraction des filaments. La mise en place d’un caisson pour imprimante 3D se révèle dans ce cas incontournable pour limiter cette infiltration d’air. Tous les modèles n’assurent pas forcément ce rôle. Il faut donc rester attentif à ce point pour éviter les mauvaises surprises lors des impressions 3D des pièces importantes.

Il vaut mieux alors miser sur un caisson équipé d’un système de filtration de l’air pour réduire les flux d’air autour de la zone d’impression. Certains produits offrent la possibilité de préserver un environnement stable et une température constante pour réaliser une impression de qualité impeccable.

Quels accessoires pour un caisson d’imprimante 3D ?

Une imprimante 3D répond aux imaginations les plus débordantes et les plus créatives. Elle pourra reproduire n’importe quel élément, aussi complexe soit-il, en un temps record. Pour que son usage soit sécurisé, efficace et ergonomique, il est primordial de penser à associer le caisson d’imprimante à la sécurité incendie.

Grâce à un détecteur de fumée intégré, le risque d’incendie pourra être reconnu immédiatement dès le moindre signe. Il est également possible de commander un caisson doté d’un support avec étagères pour rangement. En plus d’apporter une touche de design au caisson, cette solution pratique permettra à son utilisateur de ranger facilement ses divers consommables.

Il ne faut pas non plus hésiter à équiper le caisson de panneaux opaques pour profiter d’une protection UV optimale, surtout lors d’une impression SLA (stéréolithographie). En sachant que l’utilisation de cet appareil n’est pas sans danger pour les utilisateurs. Cet accessoire permet de protéger efficacement le personnel.

D’autres produits utiles comme le système d’éclairage du caisson ou encore le support de bobine de filament peuvent par ailleurs être livrés avec le caisson pour imprimante 3D. Il est donc à choisir en fonction des accessoires adaptés aux besoins de l’utilisateur et selon son budget.