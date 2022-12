Combien investir dans votre imprimante 3D professionnelle ?

Ces dernières années, le domaine technique qui s’est développé le plus rapidement est celui de l’impression 3D.

Cette nouvelle technologie est devenue indispensable dans de nombreux domaines, en l’occurrence dans les secteurs commercial, technologique et scientifique. L’imprimante 3D est aussi devenue indispensable pour les particuliers, pour résoudre des problèmes à petite échelle.

Devant cette nécessité et les avantages qu’elle procure, quel budget faut-il prévoir pour investir dans une imprimante 3D ?

Les différents modèles d’imprimantes 3D et leurs prix

On retrouve trois principaux types d’imprimantes 3D sur le marché. Ces imprimantes diffèrent par la technologie utilisée pour la création d’une pièce. Il existe les imprimantes FDM, les imprimantes SLA et les imprimantes SLS.

Ainsi, selon Kreos, pour comprendre les différences de prix entre ces imprimantes 3D, il faut connaître leur principe de fonctionnement à la base. L’imprimante FDM utilise un processus de fabrication par filament fondu. L’objet 3D est obtenu par l’extrusion d’un filament thermoplastique fondu sorti d’une buse. Le filament est déposé couche après couche sur la surface de fabrication.

Cette imprimante reste la plus utilisée par les amateurs, car elle permet d’avoir un objet 3D de qualité à moindre coût. Elle coûte entre 500 et 1 500 euros pour les modèles ordinaires. Pour les imprimantes 3D FDM professionnelles, il faut débourser plus de 2 500 euros. Certaines imprimantes performantes atteignent même les 10 000 euros.

L’imprimante SLA use d’un laser pour changer la résine liquide afin d’obtenir un plastique durci. Ce processus est appelé photopolymérisation. Cette technologie est la plus favorable pour une industrie, vu la haute résolution et la précision qu’elle apporte à l’impression.

Parmi toutes les imprimantes 3D, cette technologie SLA est la seule qui garantisse une parfaite exactitude. Les détails de la pièce sont plus précis et la surface finie plus lisse. Son prix varie aussi en fonction de ses diverses options, mais le prix oscille autour de 11 000 euros. Comme le modèle SLA, l’imprimante 3D SLS dispose d’un laser.

Il s’agit ici d’un laser de grande puissance qui effectue le frittage des poudres de polymère pour obtenir une pièce.

Cette technique est très courante pour les utilisations industrielles, puisqu’elle permet d’avoir une pièce géométriquement complexe.

Le prix varie également selon le format de l’imprimante, mais en général, le coût de la machine est à partir de 18 500 euros.

Combien devez-vous dépenser pour les matériaux et les accessoires ?

Il n’y a pas que le prix d’achat de l’appareil qui compte dans le cadre d’un investissement dans une imprimante 3D. Il faut aussi prendre conscience des matériaux et des accessoires annexes qui sont nécessaires pour son utilisation. Pour l’imprimante 3D FDM, il faut prévoir un budget de 50 à 150 euros/kg pour les filaments.

Pour les matériaux de supports, il faut compter près de 100 à 200 euros/kg. Ces coûts sont associés à des fabrications classiques. Pour des modèles complexes, il faut prévoir des structures de support.

Pour l’utilisation de ces dernières, des travaux supplémentaires sont requis dans le but d’avoir des pièces finales de haute qualité. Les travaux supplémentaires englobent le retrait des structures, la suppression des lignes de couche ou encore le ponçage. Il faut alors ajouter le coût de la main-d’œuvre aux prix des matériaux et des accessoires.

Pour l’imprimante 3D professionnelle SLA, les résines nécessaires pour l’extrusion coûtent environ 149 à 200 euros/litre. Les besoins en main-d’œuvre pour ce type d’imprimante peuvent être réduits.

Il est possible d’automatiser les lavages, les opérations postpolymérisations et les posttraitements. Quant à l’imprimante 3D SLS, les matériaux en nylon nécessaires pour la fabrication des pièces coûtent environ 100 euros/kg. Son avantage est que les poudres non frittées peuvent être réutilisées. Comme les pièces obtenues sont de très bonnes qualités, il n’est nul besoin de main-d’œuvre supplémentaire.

Conseils pour entretenir votre imprimante 3D

Comme l’imprimante 3D est un équipement assez onéreux, il est primordial de penser à son entretien pour le faire durer au maximum. La première étape consiste au nettoyage, surtout au niveau de la buse d’extrusion. Si les buses sont bouchées, il est évident que la qualité de l’objet obtenu se dégradera avec le temps. La structure mécanique de la pièce peut être compromise et sa géométrie se déformer.

Le nettoyage de la buse est simple et facile. Il existe au moins des dizaines de vidéos sur internet qui montrent des astuces simples pour nettoyer cette partie. La deuxième étape est de songer à la mise à jour régulière de l’imprimante 3D. Tout comme l’ordinateur qui nécessite des mises à jour de temps en temps, l’imprimante les exige également. Cela diminue le risque d’avoir des bugs lors de son utilisation.

Où trouver les meilleures imprimantes 3D professionnelles ?

Pour avoir des imprimantes sous garantie, il faut toujours consulter les sites du fabricant officiel ou des revendeurs agréés par le fabricant. Seuls les matériels sous garantie témoignent d’une meilleure fiabilité. Pour savoir quelle est la marque la plus appréciée parmi tous les fabricants, il faut étudier les comparaisons postées en ligne par les testeurs. Normalement, ces testeurs annoncent toujours les points forts et les points faibles de chaque marque. Il faut alors vérifier tous les points attribués à chaque imprimante 3D professionnelle pour choisir la meilleure.

