Les avantages d’appliquer des techniques d’optimisation du potentiel au travail

hjh OFFICE ORTHO SIT - Siège technique Tabouret technique Noir

ORTHO SIT - l'alternative confortable pour le bureau!Le tabouret de travail confortable ORTHO SIT permet de changer la routine du bureau! Inspiré par la conception de selles d'équitation respectueuses du dos, l'assise de forme spéciale et rembourré de manière épaisse soutient une posture droite. Avec un anneau discret sous le siège, vous pouvez facilement régler la hauteur de travail. L'élégant siège de selle avec revêtement en similicuir facile d'entretien pivote à 360 ° et est donc très flexible. La base robuste en aluminium poli procure stabilité et élégance. Le ORTHO SIT est prêt: balancez-vous en selle!Siège orthostatique spécial à déplacement tridimensionnel avec siège légèrement équilibréTabouret en forme de selle ergonomiqueRembourrage en mousse haute-résilience indéformable, pour une assise agréableCouverture en cuir artificiel de haute qualitéSiège pivotant à 360°Hauteur de l'assise ajustablePiètement croisé élégant - aluminium poliEquipé des roulettes auto-freinantes pour moquette. Grace à lesquelles le mouvement du fauteuil est possible seulement durant son utilisation. Si l'utilisateur se lève, le mécanisme de freinage des roulettes s'engage automatiquement pour éviter un mouvement involontaire du fauteuil. Dès que l'utilisateur s'assoit, le mécanisme de freinage se débloque et le mouvement du fauteuil est de nouveau possible. Instructions de montage Cet article est livré en pièces détachéesLe montage en quelques étapes simples doit être fait par le client.Pour les ressorts à gaz, les roulettes de chaise, les pieds etc. il va de soi qu'aucun montage n'est nécessaire. Download PDF Informations sur les roulettes Les roulettes fournies ne conviennent qu'aux tapis et moquettes. Pour les revêtements de sol particulièrement sensibles / mous, nous recommandons également l'utilisation d'un tapis de protection du sol. Pour les sols durs, comme le parquet, le stratifié ou le carrelage, vous avez besoin de roulettes spéciales pour sols durs, que vous pouvez obtenir chez nous en tant qu'accessoires. Nous vous remercions de votre compréhension pour le fait qu'il ne soit pas possible de remplacer les roulettes avant l’expédition pour des raisons logistiques (sauf indication contraire dans la description du produit). Conseils d'entretien Afin de préserver longtemps la belle apparence de votre chaise bureau, nous aimerions vous présenter ici quelques astuces et conseils relatifs à l'entretien de votre chaise bureau, en vous montrant comment nettoyer et prendre soin du cuir, du simili-cuir et du tissu de façon correcte. Download PDF