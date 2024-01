Le démantèlement du réseau cuivre d’Orange : le rôle clé de l’Arcep

La transition vers la fibre optique

Après 18 mois de travail acharné, l’Arcep a présenté les principales lignes directrices pour encadrer la fermeture du réseau cuivre d’Orange. Cette transition vers la fibre optique se fera progressivement et Arcep s’est fixé quatre objectifs principaux pour accompagner cette évolution majeure.

Assurer qu’une solution très haut débit est disponible pour les utilisateurs finaux après la fermeture du cuivre.

Permettre aux opérateurs alternatifs de préparer les migrations de leurs réseaux.

Garantir la qualité du service sur le réseau cuivre jusqu’à son extinction.

Faire bénéficier les entreprises de cette transition vers la fibre.

Une observation simple

Aujourd’hui, 84% des locaux du territoire national sont connectables à la fibre optique, et il y a deux fois plus d’abonnés à la fibre que d’abonnés au réseau cuivre. La fenêtre d’opportunité semble donc appropriée pour la fermeture commerciale du réseau cuivre.

Maintenir la qualité du service jusqu’à l’extinction du cuivre

Certains soutiennent que Orange ne consacre plus suffisamment d’investissements dans l’entretien de son réseau historique, ce qui pourrait nuire à la qualité du service pour les abonnés xDSL. L’Arcep rappelle que les obligations de qualité de service sont maintenues pour Orange jusqu’à l’extinction du cuivre.

Une hausse des tarifs de dégroupage dans certains cas

Pour favoriser cette démarche, le régulateur accepte une augmentation des prix de dégroupage en fonction du taux de déploiement de la fibre. Pour les zones couvertes à plus de 95%, louer le réseau d’Orange coûtera un supplément de 0,75€ par ligne et par mois en 2024, puis 1,50€ en 2025. SFR, Iliad et Bouygues Telecom envisageraient de contester cette hausse devant le Conseil d’État, selon La Tribune.

Les obligations d’Orange envers les entreprises

En tant que dernier objectif, l’Arcep souhaite que les entreprises profitent pleinement de la suppression progressive du réseau cuivre. Ainsi, elle maintient certaines obligations pour Orange, notamment :

Fournir des offres d’accès passif à la boucle locale optique mutualisée adaptées aux besoins des opérateurs du marché.

Réaliser un test de reproductibilité tarifaire sur la boucle locale optique dédiée.

L’importance de l’accompagnement par l’Arcep dans ce projet colossal

Le démantèlement du réseau cuivre d’Orange est un projet gigantesque qui exige une approche équilibrée et réfléchie. L’Arcep joue un rôle clé en accompagnant cette transition vers la fibre optique et en s’assurant que les objectifs fixés sont respectés.

Le cadre réglementaire établi par l’Arcep permettra d’assurer une transition progressive et cohérente vers la fibre optique, tout en préservant la qualité du service pour les abonnés actuels au réseau cuivre.

Conclusion : une nouvelle ère pour le secteur des télécommunications

La fermeture du réseau cuivre d’Orange marque le début d’une nouvelle ère pour le secteur français des télécommunications. Avec l’accompagnement de l’Arcep, les opérateurs peuvent continuer à innover et proposer des offres toujours plus performantes et compétitives pour répondre aux besoins croissants en termes de connectivité très haut débit.

Malgré les défis que représente cette transition, le déploiement massif de la fibre optique est une étape essentielle pour assurer l’avenir numérique du pays et soutenir la transformation digitale des entreprises françaises