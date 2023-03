Laisser les serveurs ERP sur site derrière soi pour migrer vers le cloud

L’ERP ou Enterprise Resource Planning est un levier qui intervient dans la gestion des processus opérationnels des entreprises. Également appelé PGI, il est utilisé dans différents départements de l’entreprise, comme la comptabilité, la production, l’approvisionnement, l’administration, les ventes…

Avec l’avènement du cloud computing, de nombreuses structures envisagent de migrer vers leur ERP ainsi que leurs données vers le cloud. Une décision qui offre de nombreux avantages !

Les défis des entreprises d’aujourd’hui : le cloud comme réponse

Avant l’avènement du cloud computing, les entreprises devaient utiliser leurs propres serveurs et disques durs pour assurer le stockage de leurs données. Plus la taille de l’entreprise était grande, plus les besoins en stockage étaient élevés.

De plus, bon nombre de structures étaient confrontées à des surcharges et à des pannes de service, surtout pendant les périodes de fortes activités.

De nos jours, grâce à la technologie du cloud, les entreprises obtiennent de meilleurs résultats financiers que celles qui n’ont pas encore adopté le cloud. D’ailleurs, la croissance du chiffre d’affaires devient deux fois supérieure. Par ailleurs, des alternatives comme la solution cloud RISE with SAP permettent d’accélérer la migration ERP vers le cloud.

Les avantages de la migration vers un ERP cloud

Avec la migration vers un ERP Cloud, les entreprises profitent d’une meilleure sécurité des données. En réalité, les fournisseurs de services Cloud font preuve d’une grande fiabilité dans la sécurité des systèmes d’information et des données qui y sont stockées.

Ils offrent dès lors une sécurité bien meilleure que l’hébergement des données sur des serveurs locaux. Par ailleurs, ces fournisseurs opèrent en conformité avec le RGPD afin de garantir l’hébergement des données financières, gouvernementales, de santé, etc.

Les données stockées sur le disque dur ou envoyées sur le réseau sont cryptées. Ce processus réduit le risque d’accès non autorisé et de dommages aux données de l’entreprise. Le transfert des données et de l’ERP vers le cloud favorise également la redondance de ces informations. Les fournisseurs de services stockent les données dans plusieurs centres de données situés dans divers endroits. En conséquence, si les informations ERP d’une entreprise ne sont plus accessibles sur le premier serveur, elles peuvent être récupérées sur le serveur de secours.

Le fait de choisir la migration vers un ERP cloud permet aussi à l’entreprise de mieux contrôler ses coûts opérationnels. Avec les solutions ERP SaaS, l’investissement pour posséder le progiciel est plus abordable par rapport à un projet d’intégration d’un ERP sur site.

L’entreprise n’a pas besoin de dépenser des milliers d’euros pour mettre en place une infrastructure ERP ou pour embaucher ou former du personnel. Elle devra tout simplement payer un abonnement et disposer d’une connexion internet fiable. Par ailleurs, aucune licence n’est nécessaire pour utiliser les services ERP dans le cloud et les mises à niveau sont assurées par le fournisseur.

Migrer son ERP dans le cloud signifie choisir une solution de gestion d’entreprise plus souple. En effet, les fonctions proposées sont accessibles en modules et certaines peuvent être ajoutées ou supprimées en fonction des besoins de l’entreprise. Il s’agit d’une solution ERP flexible qui s’adapte parfaitement aux différents besoins et offre une flexibilité maximale. En outre, le progiciel est accessible de partout et à tout moment.

Comment choisir le bon ERP cloud pour une entreprise ?

L’ERP cloud doit répondre à toutes les priorités de l’entreprise. Il est donc important d’analyser le fonctionnement de cette dernière et d’identifier ses forces et ses faiblesses. Cette phase d’étude permettra de déterminer les besoins et la couverture fonctionnelle pour y répondre. En effet, il est impératif que l’ERP cloud soit calqué sur l’organisation de l’entreprise, étant donné qu’il devra intervenir sur toutes ses opérations. C’est pourquoi il est recommandé de choisir une solution ERP cloud adaptée au quotidien de l’entreprise.

Logiciel ERP : quelques conseils pour une migration réussie

Pour réussir un projet de migration d’un ERP vers le cloud, il faut suivre un processus clairement défini. En ce sens, il est fortement recommandé de faire appel à un prestataire qualifié. Celui-ci possède les outils et les compétences nécessaires pour réaliser cette migration. Au cours du processus de migration des données ERP, il faut avant tout choisir les données qui doivent être migrées. De cette manière, les données peuvent être transférées plus rapidement vers le cloud, offrant la possibilité à l’entreprise de ne conserver que les informations qui lui sont utiles.

La phase suivante du processus de migration de l’ERP vers le cloud est le nettoyage des données. L’objectif est d’éliminer toutes les informations d’entreprise dupliquées ou obsolètes. Une fois ce nettoyage effectué, il faudra convertir les données. Cela consiste simplement à prendre les informations récupérées dans l’ancien ERP, d’y ajouter les données manquantes et de les envoyer au nouveau progiciel.

Enfin, il faudra faire correspondre les informations, les sources et les cibles disponibles. La migration d’ERP vers le cloud est une tendance qui offre de nombreux avantages aux entreprises. Pour profiter pleinement de ces atouts, il est essentiel de recourir aux services d’un spécialiste du domaine.