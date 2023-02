Intégration d’un ERP : mode d’emploi

Également appelé progiciel de gestion intégré, le logiciel ERP (Enterprise Resource Planning) est un progiciel utilisé pour piloter l’ensemble des activités d’une structure commerciale.

L’utilisation de ce logiciel présente de nombreux avantages pour les petites et moyennes entreprises.

Comment intégrer ce logiciel dans sa société ? Quels sont les avantages du logiciel ERP ?

À qui faire appel pour l’intégration d’un logiciel ERP ?

Pour intégrer une solution ERP dans son entreprise, il est très important d’avoir à sa disposition un ou plusieurs experts de l’intégration. Parmi ces spécialistes du progiciel capables d’intégrer ce type de logiciel au sein d’une structure, vous pouvez par exemple compter sur l’intégrateur ERP. Aussi appelé intégrateur PGI, il s’agit d’un professionnel spécialisé dans l’intégration et le déploiement d’un logiciel ERP dans une entreprise.

L’intégrateur peut vous accompagner tout au long du projet d’intégration dès la consultation en passant par le choix de l’ERP. Il s’assure également de suivre chaque point du cahier des charges, du planning et des délais. Ce professionnel a une parfaite maîtrise du logiciel de votre choix et est en mesure de former vos équipes à son utilisation.

Attention à ne pas le confondre avec l’éditeur ERP. Ce dernier est une société qui conçoit, développe et commercialise des logiciels ERP. Comme on peut le lire sur le site Erp-pgi.fr, l’éditeur de progiciel a par ailleurs aussi les compétences fonctionnelles et techniques nécessaires pour l’intégration de l’ERP. Cependant, il propose un accompagnement moins personnalisé que celui d’un intégrateur.

Le logiciel ERP, pour homogénéiser le système d’information et améliorer la communication

L’un des principaux avantages du logiciel ERP est la gestion intégrée et unifiée de tous les processus de la structure. En effet, lorsqu’une entreprise ne dispose pas d’un bon développement interne, les processus deviennent plus complexes à exécuter.

Cela retarde considérablement le travail et compromet la qualité du produit. L’objectif du logiciel ERP est d’homogénéiser et d’intégrer ces domaines, en simplifiant le management. Ainsi, le déroulement des activités peut être contrôlé de façon simple.

L’utilisation d’un logiciel ERP dans une entreprise permet de réduire les barrières de communication entre les équipes métiers.

Ce logiciel fournit en temps réel l’information nécessaire aux collaborateurs en utilisant les mêmes données de référence.

Les rapports et les alertes qu’il propose assurent des communications efficientes et rapides en cas de problème. Ce logiciel de gestion peut servir à prévenir les erreurs de livraison, à communiquer les changements de commande et à mieux coordonner les projets.

Le progiciel de gestion intégré permet aux employés d’avoir accès à des données exactes et uniformes. Il permet également à ces derniers de s’intégrer, d’améliorer leurs performances afin d’atteindre leurs objectifs.

Une solution ERP augmente la productivité et améliore la gestion comptable de l’entreprise

En plus du fait d’accéder rapidement aux données, les employés peuvent facilement contrôler et suivre leurs tâches quotidiennes. Le logiciel ERP réduit et élimine considérablement les procédures manuelles en les automatisant. Cela permet aux collaborateurs de se concentrer sur les tâches importantes et d’organiser efficacement les affectations. Le logiciel ERP aide aussi les gestionnaires à adopter et à mettre en œuvre des pratiques pragmatiques.

Le système de logiciel ERP optimise la gestion comptable et fiscale d’une entreprise. En général, dans une société, les gestionnaires doivent traiter au quotidien une grande quantité d’informations.

Ce logiciel a la capacité de rassembler et de stocker avec une grande sécurité des données d’activité en tout genre comme les informations comptables et fiscales. Les employés peuvent explorer et analyser un grand volume de données grâce au logiciel ERP. Ces fonctionnalités permettent de réduire la vulnérabilité et l’exposition des entreprises.

Comment résoudre les problèmes liés à l’intégration d’un ERP ?

Il existe sur le marché différents types de logiciels ERP. Lors du choix du logiciel, il faut prendre en compte un certain nombre de critères. Pour cela, il est important d’étudier toutes les options possibles. Pour résoudre les problèmes liés à la qualité des données après avoir intégré ce logiciel, il faut bien les transférer dans le nouveau système.

Cela permet d’éviter les pertes d’informations lors du transfert. Lorsque ces informations ne sont pas bien vérifiées, les données peuvent réapparaître incorrectes dans le logiciel. Il faut alors penser à planifier la mise en place du projet d’intégration en prenant le temps d’harmoniser les données.

Pour résoudre les problèmes techniques liés à l’intégration du logiciel ERP, il est recommandé de mettre à jour les postes de travail, les serveurs et le matériel. Pour une installation plus facile et adaptée, il faut acheter de nouveaux postes plus modernes pour remplacer l’ancien matériel. Il en va de même pour le réseau ainsi que pour les appareils mobiles.

Dans une entreprise, lorsque les collaborateurs sont habitués à un fonctionnement, il est parfois difficile de gérer un changement. C’est pourquoi, lors de la mise en place du logiciel ERP, il faudra aussi penser à bien communiquer en interne. Après le choix du logiciel adapté, il faudra anticiper les réfractaires en communiquant sur le projet et en formant les collaborateurs. Il est également important d’expliquer tous les aspects positifs que cet outil peut apporter.

