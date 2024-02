Honor Magic V2 : Smartphone pliable qui rivalise avec les géants Samsung Galaxy Z Fold 5

Le marché des smartphones pliants continue de se développer, et c’est sur ce créneau que la marque Honor vient concurrencer directement la Samsung Galaxy Z Fold 5 avec le Honor Magic V2. Succédant à l’Honor Magic Vs, ce dernier promet de belles performances pour un prix avoisinant les 2000 euros.

Fiche technique du Honor Magic V2

Le Honor Magic V2 offre entre autres :

Une bonne autonomie

Des écrans magnifiquement calibrés

Un design très bien pensé

Caractéristiques principales du Honor Magic V2 :

Dimensions : 145.4 mm x 156.7 mm x 4.8 mm

Interface constructeur : MagicOS

Taille d’écran : 7.92 pouces, 6.43 pouces

Définition : 2156 x 2344 pixels

Densité de pixels : 402 ppi

Technologie OLED

SoC Qualcomm Snapdragon Gen

Puce graphique Qualcomm Adreno

Stockage interne : 512 Go

Capteurs appareil photo : MP, MP, MP

Résolution caméra frontale : MP

Définition enregistrement vidéo : K @ fps

Wi-Fi : Wi-Fi

Bluetooth : Oui

NFC : Oui

Capteur d’empreintes digitales : Sur le côté

Connecteur USB de type C

Capacité de la batterie : mAh

Poids : g

Couleurs : Noir, Blanc, Or, Violet

Design et ergonomie du Honor Magic V2

Le dos du Honor Magic V2 est assez classique avec un revêtement en faux cuir agréable au toucher. Il n’est ni trop rugueux ni trop épais. La face avant expose quant à elle l’écran externe, qui permet de profiter pleinement des fonctionnalités du smartphone lorsque celui-ci est replié.

Toutefois, le Honor Magic V2 présente quelques points négatifs :

Une durabilité qui semble limitée

Un bloc caméra encombrant

L’absence de chargeur inclus

Performances et autonomie du Honor Magic V2

Grâce à son SoC Qualcomm Snapdragon Gen et sa puce graphique Qualcomm Adreno, le smartphone offre une expérience fluide et réactive pour les utilisateurs. De plus, avec une capacité de stockage interne de 512 Go, vous ne manquerez pas d’espace pour vos applications, fichiers audio ou vidéo.

En ce qui concerne l’autonomie, le Honor Magic V2 tient ses promesses avec une bonne durée de vie de la batterie en utilisation normale. Bien que le chargeur ne soit pas inclus, il convient de rappeler que la plupart des smartphones haut de gamme adoptent cette pratique désormais.

Caméras et qualité photo du Honor Magic V2

Le Honor Magic V2 est équipé de plusieurs capteurs pour un rendu satisfaisant en matière de photographie. Les amateurs de selfies ne seront pas en reste avec une caméra frontale permettant des clichés de qualité.

Cependant, le bloc caméra peut s’avérer assez volumineux et encombrer l’usage quotidien du smartphone. Ce point pourrait être amélioré dans les prochaines versions du produit.

Avis Honor Magic V2

De par ses performances, son design soigné et ses écrans bien calibrés, le Honor Magic V2 se positionne comme un sérieux concurrent face au Samsung Galaxy Z Fold 5. Malgré quelques points négatifs tels que la durabilité incertaine, le bloc caméra encombrant, et l’absence de chargeur inclus, le smartphone pliable offre une expérience convaincante pour un prix avoisinant les 2000 euros.

En somme, le Honor Magic V2 vaut le détour si vous souhaitez investir dans un smartphone pliable sans pour autant casser votre tirelire. Pour en savoir plus sur ce modèle, consultez également notre test détaillé du Honor Magic V2 qui couvre toutes les principales fonctionnalités et éléments.