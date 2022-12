Quels accessoires pour protéger son smartphone contre les chocs ?

Les smartphones sont des appareils technologiques élégants, mais sensibles.

Il faut donc les protéger contre les chocs afin de bien en profiter. Vous pouvez opter par exemple pour une protection supplémentaire, pour le dos ou pour empêcher des bosses.

Dans tous ces cas, plusieurs accessoires sont disponibles sur le marché pour protéger son smartphone.

Découvrez-les en détail ici pour bien vous orienter dans votre choix et assurer une bonne protection de votre smartphone contre tous les chocs

La coque traditionnelle ou l’étui

Les coques sont les plus adaptées pour la protection du dos des smartphones. Elles sont conçues pour protéger votre téléphone en cas de chute. Couvrant le dos et les contours de ce dernier, elles se révèlent souvent bien efficaces.

Entre un style brillant et marbré ou des modèles plus robustes et imposants, vous pouvez rencontrer plusieurs types de coques en fonction du téléphone.

Les coques de téléphone rigides

Vous êtes à la recherche d’une coque très efficace ? Les coques de téléphone rigides sont ce qu’il vous faut. Elles sont des alliées durables et solides parce que composées de plastiques rigides.

Si vous songez à acheter une coque de téléphone pour Samsung Galaxy, c’est clairement l’une des meilleures options qui s’offrent à vous.

Généralement fines et légères, elles couvrent le dos et les quatre côtés de votre téléphone. De ce fait, elles le protègent contre les chocs et en cas de chute.

Les coques de téléphone en silicone

Dotées d’une propriété de souplesse, les coques de téléphone en silicone absorbent mieux les chocs. Elles sont fabriquées à base de « silicone liquide ». Cette matière est similaire à un étui élastique en gel. Par conséquent, les coques de téléphone en silicone sont légères au toucher. Elles résistent également aux effets de la poussière et aux traces des doigts.

Les coques de téléphone en portefeuille

Vous cherchez une coque qui vous servira également de portefeuille ? Vous devez préférer les coques de téléphone en portefeuille.

Elles sont fabriquées en cuir (polyuréthane et authentique). Grâce à leur capacité à conserver une grande quantité de vapeurs d’eau, votre téléphone devient imperméable à l’eau.

Avec leur insert en polycarbonate, votre téléphone est bien protégé. Vous pouvez plier votre coque en deux et vous déplacer avec. Toutefois, elle est quelque peu encombrante à cause de ses composants.

La housse

La housse est un accessoire de protection qui couvre entièrement votre smartphone. S’entendant sur les côtés, le dos et l’écran, elle protège tout le téléphone contre les chocs, les rayures et les poussières.

La housse peut être en tissu, en plastique ou en cuir à l’instar de la coque ou de l’étui. Le choix dépend de vos aspirations. Les housses en cuir sont les plus utilisées actuellement, mais également les plus chères.

Quand vous déposez votre smartphone, il est exposé à divers dangers comme :

la poussière ;

les éclats ou d’huile ;

les petits débris de repas salissants ;

ou encore les rayures suite au contact avec d’autres objets.

Pour éviter cela, vous devez opter pour les housses. Étant des enveloppes, elles couvrent entièrement le téléphone du dos à l’écran. Que vous désirez une protection contre les saletés, les rayures ou les chocs.

Les bumpers

Les bumpers couvrent uniquement les contours d’un smartphone.

Cela ne les empêche pas de protéger généralement votre téléphone.

De plus, ils embellissent les côtés de votre téléphone.

Ils ont l’avantage d’être un peu plus discrets que les coques, même s’ils ne sont pas toujours aussi efficaces.

Les bumpers sont certes pour la protection, mais ils doivent être également attrayants. Voilà pourquoi ils sont beaucoup plus utilisés pour les iPhone et les Samsung Galaxy. Le réel avantage est que vous protégez votre téléphone, sans cacher sa face arrière.

Le verre trempé

Les écrans sont les composants les plus sensibles des téléphones. Pour cela, l’écran a besoin d’être bien protégé. Les verres trempés sont alors conçus pour résoudre ce problème.

Les verres trempés sont spécifiques au modèle et à la taille des téléphones. Ils protègent l’écran de votre téléphone contre les rayures de doigts sans nuire au tactile. Ils limitent également les casses d’écran en cas de chute de votre smartphone.

L’épaisseur d’un verre trempé est de 0,3 mm en moyenne et d’une dureté résistante de 9H pour préserver l’écran des chocs. Il faut noter que cette mention n’exprime pas la durée de protection. Elle aide à mesurer l’indice de dureté du verre de protection sur l’échelle de Mohs.

Voilà donc 4 accessoires très intéressants pour protéger votre smartphone contre les chocs. À l’évidence, les coques sont beaucoup plus complètes, en plus d’associer l’esthétique à la résistance. Mais les autres options sont également très intéressantes en fonction de vos préférences et de vos objectifs. À vous de faire le choix qui vous convient le mieux.

