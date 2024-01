Galaxy S24 vs Pixel 8 : quel est le meilleur smartphone petit format ?

Lorsqu’il s’agit de choisir un nouveau smartphone, les options sont nombreuses. Parmi les smartphones Android haut de gamme, deux modèles se démarquent par leur format compact et leurs performances exceptionnelles : le Samsung Galaxy S24 et le Google Pixel 8. Pour vous aider à décider entre ces deux excellents appareils, nous avons comparé leurs caractéristiques techniques, design, autonomie, photographie et logiciels.

Caractéristiques techniques :

Les deux smartphones sont puissants et offrent des fonctionnalités intéressantes telles que la 5G et un stockage assez généreux (128 ou 256 Go selon le modèle choisi). Les deux disposent également d’un écran OLED de 6,2 pouces avec une résolution Full HD+, bien que le Galaxy S24 ait un écran légèrement plus lumineux atteignant 2600 nits contre 2000 nits pour le Pixel 8.

Au niveau des performances :

Le Galaxy S24 possède un processeur Samsung Exynos 2400 avec 8 Go de RAM LPDDR5X et une capacité de batterie de 4000 mAh.

Le Pixel 8 est équipé du processeur Google Tensor G3 avec également 8 Go de RAM LPDDR5 et une capacité de batterie légèrement supérieure à 4575 mAh.

Sans compter sur leurs SoCs respectifs, les deux téléphones n’atteignent pas les performances d’un smartphone équipé d’un processeur Snapdragon 888 Gen3 bien optimisé, mais le Galaxy S24 offre tout de même des performances légèrement supérieures au Pixel 8.

Design et ergonomie :

Le Galaxy S24 est plus léger (167g contre 187g), plus fin (7,6mm contre 8,9mm) et plus compact que le Pixel 8. Ce dernier possède un ratio d’écran plus allongé (20 :9 contre 19,5 :9 pour le S24), ce qui lui donne un aspect légèrement différent. Les deux téléphones sont certifiés IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière et disposent d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.

En termes de réparabilité :

Le Galaxy S24 obtient une note de 8,5/10.

Le Pixel 8 reçoit une note légèrement inférieure de 8,2/10.

Autonomie :

Avec leurs batteries respectives de 4000 mAh et 4575 mAh, les deux appareils offrent une autonomie très similaire. Cependant, le Pixel 8 se démarque avec sa charge filaire légèrement plus rapide de 27 W (contre 25 W pour le Galaxy S24) et sa charge sans fil de 18 W (contre 15 W).

Photographie :

En matière de photographie, les deux smartphones sont équipés de capteurs de qualité supérieure.

Le Galaxy S24 dispose d’un triple module comprenant un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP.

Le Pixel 8, de son côté, propose un double module avec un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 12 MP.

Bien que le Pixel 8 ait un module photo moins complet, il est toujours réputé pour la qualité de ses photos grâce à l’intelligence artificielle de Google.

Logiciels :

Les deux smartphones fonctionnent sous Android 14 et bénéficient des dernières mises à jour logicielles. Cependant, Google a l’avantage en termes de suivi logiciel puisque le Pixel 8 recevra directement les nouvelles versions d’Android avant les autres appareils.

En conclusion, si vous recherchez un smartphone Android petit format offrant de bonnes performances, une autonomie solide et de belles capacités photographiques, le Samsung Galaxy S24 et le Google Pixel 8 représentent de très bons choix. Le Galaxy S24 se démarque par son design plus compact et ses performances légèrement meilleures, tandis que le Pixel 8 mise sur une meilleure autonomie et une expérience logicielle optimisée. À vous de choisir selon vos préférences personnelles !