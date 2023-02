Formation pour devenir télé-pilote de drone : les débouchés possibles

Les évolutions de la technologie ont donné naissance à de nouveaux métiers, dont le télépilotage de drone.

Toutefois, la profession est très réglementée, et suivre une formation professionnelle est indispensable pour devenir télé-pilote de drone civil ou télé-pilote de drone professionnel

Quelle formation suivre alors pour devenir télé-pilote de drone ? On vous en parle dans cet article.

Ces nouvelles normes imposent à certaines catégories de pilotes de drone de loisir et à tous les pilotes professionnels l’obligation de suivre une formation avant de piloter un drone ou d’exercer la profession.

Formation pour devenir télé-pilote de drone de loisir ou professionnel

Découvrez d’autres informations ici pour devenir télé-pilote de drone civil ou professionnel.

En France, la DGAC ou la direction générale de l’aviation civile est l’organisme chargé de la réglementation stricte de l’utilisation d’un drone. Elle distingue deux types de formation pour devenir télé-pilote de drone :

Pilote de drone professionnel : le futur pilote de drone doit obligatoirement suivre la formation ;

Pilote de drone civil : le futur pilote doit suivre une formation en ligne s’il doit utiliser un drone de plus de 800 grs.

Cela ne veut pas dire que le pilotage de drone ayant un poids en dessous de 800 g n’est pas réglementé. Le pilote d’un tel drone doit impérativement respecter les zones de restrictions ou d’interdictions de vols et honorer les règles de sécurité.

Formation pour devenir télé-pilote de drone professionnel

Afin d’exercer le métier de pilote de drone professionnel pour une activité particulière, vous devez obtenir un certificat théorique de télé-pilote. Et vous n’obtiendrez ce certificat qu’en passant un examen théorique spécifique au sein de l’un des centres d’examens de la DGAC. Il faut noter que l’examen est organisé par le ministre chargé de l’aviation civile qui délivre le certificat.

Après avoir obtenu le diplôme, vous devez suivre une formation pratique en fonction des différents scénarios opérationnels de vols S1, S2, S3 et S4. Vous obtiendrez une attestation d’aptitude aux métiers de télé-pilote délivrée par un centre de formation ou un formateur.

Formation pour devenir télé-pilote de drone de loisir

Cette formation est réservée aux pilotes qui ont un âge supérieur à 14 ans et qui souhaitent utiliser un drone en extérieur dont le poids est en dessus ou égal à 800 grammes. Cette formation est organisée en ligne de manière gratuite à des périodes définies par la DGAC. Le participant obtient une attestation de suivi de formation à la fin pour justifier l’usage de son drone.

Le but de la formation est de s’assurer que le pilote de drone maitrise les bases des règles de sécurité et de pilotage d’un aéronef télécommandé sans personne à bord dans l’espace aérien.

Les débouchées après une formation de pilote de drone

Les débouchées après une formation de pilote de drone sont nombreuses. Plusieurs secteurs ont besoin d’un télé-pilote de drone au quotidien dans le cadre de leurs activités. Vous pouvez également proposer vos services dans le secteur de l’audiovisuel pour le tournage des documentaires, de certaines scènes de film, etc.

Vous pouvez aussi devenir pilote de drone dans l’armée. Mais vous devez avoir un bac et passer avec réussite les tests de sélection. Une fois le contrat signé, vous devez suivre une formation militaire de rang, une formation générale initiale et enfin une formation (théorique et pratique) dans le pilotage de drone. La formation complète dure 2 à 3 ans