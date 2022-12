Tout sur la formation hotellerie : restauration chez Butler Academy

Le secteur hôtellerie-restauration est en plein essor en France.

L’évolution perpétuelle des attentes dans ce secteur exige des collaborateurs qualifiés, et à forts potentiels d’innovation.

Formation hôtellerie chez Butler Academy

Les organismes comme Butler Academy est un milieu de préparation de professionnels dotés d’un savoir-faire exceptionnel, prêts à s’engager pour offrir l’excellence dans leur métier.

Présentation de Butler Academy

Butler Academy est un organisme de formation de qualité, professionnalisante dans l’hôtellerie, la restauration, l’accueil et l’excellence du service.

Objectif de Butler Academy

Son objectif est de permettre aux entreprises du secteur hôtellerie, et restauration d’être plus innovantes et compétitives, et de se positionner vis-à-vis des enjeux de leur environnement qui est en constante évolution.

Pour cela, il propose des formations de qualité aux professionnels issus du domaine de l’hôtellerie-restauration.

Toutefois, leurs offres de formation ne se limitent pas seulement aux entreprises, et à leur personnel d’entreprise. Il accueille également les étudiants, stagiaires, les demandeurs d’emploi, les salariés en poste.

Leurs certifications

Butler Academy est certifié conforme aux organismes de certifications et de normalisations suivantes :

WSET ;

ETS ;

TOEIC ;

WSG ;

QUALIOPI au titre de la catégorie : action formation.

La distinction de Butler Academy

Par ailleurs, il s’engage à dispenser des formations d’hôtellerie-restauration sur mesure, et à caractère inclusif pour les personnes en situation de handicap.

Son équipe pédagogique comprend un référent handicap qui pourra conseiller sur les mesures d’adaptation nécessaires dans le cadre d’une formation inclusive.

Les offres de formation hôtellerie – Restauration chez Butler Academy

Il offre des formations professionnalisantes et diplômantes notamment pour l’œnologie. Elles consistent à dispenser des cours théoriques et des travaux pratiques qui se déroulent en centre, en entreprise ou en alternance.

Il dispose de plusieurs types de formation visant au perfectionnement, et à la professionnalisation de leurs étudiants. Elles se déclinent aux cursus suivants :

l’excellence de service ;

la clientèle étrangère ;

les formations métiers ;

le management, l’œnologie ;

la restauration ;

la dégustation ;

les Wset ;

les conférences ;

le consulting.

Pour plus de détails, son catalogue de formation est disponible sur son site en ligne : voir ici. On vous renseigne ci-après les généralités des volets contenus dans chaque type de formation.

L’excellence de service

La formation consiste en la maîtrise des techniques d’accueil, et de réception du client aussi bien du point de vue des services que de la logistique. Elle comprend les volets suivants :

la création et décoration d’un buffet ;

les arts de la table ;

l’accueil du client ;

l’art du savoir être ;

le service haut de gamme ;

les règles protocolaires et préséances ;

l’art floral.

La clientèle étrangère

Il s’agit d’une formation qui consiste à acquérir les vocabulaires en langue étrangère, et protocoles nécessaires devant les clients étrangers. Les volets dans cette formation sont :

l’accueil de la clientèle japonaise ;

l’initiation à parler chinois en hôtellerie – restauration ;

l’anglais en hôtellerie – restauration.

Les formations métiers hôtellerie-restauration

Ce sont des formations relatives aux métiers du secteur hôtellerie-restauration. Elles comprennent les volets suivants :

gouvernante et hôtellerie : perfectionnement ;

maître d’hôtel : événementiel ;

maître d’hôtel en restauration ;

majordome en hôtellerie ;

majordome privé ;

serveur en restauration ;

traiteur organisateur de réceptions.

Le management hôtellerie-restauration

Les formations en management consistent à l’application du rôle, et des fonctions du manager. Les volets de formations en management sont :

le management et coaching des équipes en restauration traditionnelle ;

le management de proximité.

L’œnologie – Formations diplômantes

L’œnologie consiste à développer la connaissance du vin dans le but de maîtriser ses caractéristiques et son service. La formation comprend plusieurs formations diplômantes reconnues mondialement, à savoir :

l’accord mets et vins ;

la certification WSET niveau 1 ;

la certification WSET niveau 2 ;

la certification WSET niveau 3 ;

l’œnologie ;

la préparation WSET niveau 2 ;

la préparation WSET niveau 3 ;

les principes de sommellerie ;

le FWS.

La restauration

La formation en restauration comporte les volets suivants :

la découverte du secteur et des métiers de la restauration événementielle ;

la carte du restaurant : un atout commercial ;

le HACCP hygiène alimentaire.

La dégustation

C’est une formation qui consiste à l’aptitude aux volets suivants :

l’initiation aux eaux minérales du monde ;

la master class vin de la RIOJA ;

la master class accord eaux et vins ;

le master calss vin de Bourgogne.

Le Wset

Les formations wset servent à conférer aux étudiants les techniques d’identification des styles de vins, leur conservation, et les accords mets-vins. Les volets sur la formation en Wset sont :

wset 1 en vin ;

wset 2 en vin ;

wset 3 en vin ;

wset 1 en spiritueux ;

wset 2 en spiritueux ;

wset 1 en saké ;

wset 3 en saké ;

la préparation wset niveau 2 en vin ;

la préparation wset niveau 3 en vin ;

wset 1 online ;

wset 2 online ;

wset 3 online.

Les conférences

Cette formation comprend les volets suivants :

les eaux minérales du monde ;

l’excellence de service et l’art de la table « à la française ».

Le consulting

C’est la formation qui consiste aux évaluations des services offerts dans le cadre des activités de l’hôtellerie-restauration. Le consulting comprend deux volets de formations :

le client mystère ;

l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP).

L’équipe pédagogique, les référents et référentes chez Butler Academy

L’équipe pédagogique et l’équipe des référents et référentes travaillent de concert à la réalisation, et le bon déroulement de toutes les formations.

Les formateurs et formatrices

Son établissement ne saura aboutir à ses buts sans l’aide de son équipe pédagogique. Elle est composée d’un corps professionnel, très dynamique et très reconnu dans leurs domaines, des formateurs chevronnés et experts en la matière. Les formateurs chez Butler Academy sont en constant perfectionnement, et effectuent une veille permanente du secteur CHR et des tendances de la formation professionnelle. L’équipe pédagogique comprend essentiellement :

un formateur en cuisine ;

une formatrice management ;

un formateur en sommellerie et connaissance de l’eau ;

des formateurs en WSET ;

un formateur en majordome ;

une formatrice en hôtellerie ;

L’équipe administrative

Son équipe de référents et référentes se chargent de l’organisation administrative de l’établissement. Elle comprend notamment :

une directrice associée et référence handicap ;

un président ;

une responsable pédagogique.

Quelques chiffres clés

Butler Academy évalue toujours ses résultats afin de viser en permanence l’excellence. Les chiffres suivants indiquent leurs performances pour l’année 2021 :

ils ont formé 470 stagiaires en 2021 ;

il y avait 0 % d’abandon durant les formations ;

le taux de réussite au Wset est de 95 % ;

ils ont dispensé 8591 heures de formation en 2021.

Lieu de formation et coordonnées de Butler Academy

Comme ce qui est évoqué ci-dessus, ses formations peuvent se tenir soit au centre, c’est-à-dire dans ses enceintes d’établissement, soit en entreprise ou en alternance. Concernant les formations dispensées en entreprise, celles-ci peuvent avoir lieu dans l’enceinte de votre entreprise pour les localisations suivantes :

78 : Yvelines ;

77 : Seine-et-Marne ;

75 : Paris ;

95 : Val-d’Oise ;

94 : Val-de-Marne ;

93 : Seine-Saint-Denis ;

92 : Hauts-de-Seine ;

91 : Essone.

Son adresse et ses coordonnées sont ci-dessous :

7 – 9 rue Paul Barruel – 75015 Paris Téléphone : 01 80 91 61 82

Il est également important de noter que chaque formation proposée par la Butler Academy peut être organisée individuellement ou en groupe.