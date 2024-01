Fleximan : Il découpe les radars avec une meuleuse et devient le super héros sur les réseaux sociaux

Fleximan, le justicier italien qui détruit les radars routiers

Dans le nord de l’Italie, un individu mystérieux surnommé Fleximan s’est transformé en véritable héros sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs mois, il s’attaque aux radars routiers pour les détruire à l’aide d’une meuleuse. Mais les autorités locales ne voient pas cette initiative d’un bon œil et prévoient des mesures pour protéger ces dispositifs.

Qui est Fleximan ?

La véritable identité de Fleximan reste inconnue, mais son modus operandi a été révélé grâce aux vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Ce justicier solitaire opère principalement dans la région de Rovigo, au nord de l’Italie. Ses actions ont commencé il y a environ huit mois et jusqu’à présent, une dizaine de radars ont été détruits par ses soins.

Pour mener à bien ses actions, Fleximan se rend sur les lieux à pied et coupe la base des poteaux supportant les radars avec sa meuleuse – ou « flessibile » en italien. Il est donc devenu populaire sous le nom de Fleximan en raison de cet outil caractéristique.

Des actions célébrées par la population

Nombreux soutiens : Beaucoup d’Italiens célèbrent les actions de Fleximan et certains lui demandent même de venir chez eux pour détruire des radars gênants.

Nouveau super-héros : Certains le surnomment « Mario le super-héros » en référence à l'emblématique personnage des jeux vidéo, pour ses efforts contre ce qu'ils considèrent comme une surveillance abusive et injuste par les radars routiers.

Une menace pour les revenus des municipalités

Les actions de Fleximan ont pris de l’ampleur ces dernières semaines et étendent désormais à d’autres régions limitrophes du nord de l’Italie telles que Belluno ou Cremona. Récemment, il a même ciblé le radar le plus rentable du pays, situé dans la commune de Colle Santa Lucia. Ce radar rapportait près de 500 000 euros par an à la municipalité, selon les médias italiens.

Cette escalade inquiète les autorités locales, qui voient leurs revenus issus des contraventions diminuer. Face à cette situation, certaines communes envisagent de prendre des mesures pour protéger leurs équipements et sécuriser les routes.

Des dispositifs renforcés pour protéger les radars

Caméras supplémentaires : Afin de prévenir de futurs sabotages, plusieurs maires ont annoncé l’installation de caméras additionnelles pour surveiller les radars et dissuader les éventuels vandales.

Poteaux résistants : D'autres municipalités ont choisi d'équiper leurs radars de poteaux plus robustes et difficiles à couper, en espérant ainsi empêcher Fleximan de nuire à leurs installations.

Au-delà du débat sur les radars, la sécurité routière en question

Si les actions de Fleximan soulèvent un débat autour des revenus générés par les radars, il est essentiel de rappeler que ces dispositifs ont avant tout un objectif de sécurité routière. En effet, ils incitent les conducteurs à respecter les limitations de vitesse afin de réduire le nombre d’accidents et de victimes sur les routes.

Les autorités italiennes tiennent donc à souligner qu’il ne faut pas oublier cet aspect primordial et que détruire des radars n’est pas une solution pour lutter contre une surveillance jugée excessive. Elles invitent plutôt les citoyens à discuter et à dialoguer avec les élus locaux pour exprimer leurs préoccupations et trouver des solutions adaptées aux problèmes soulevés.

En conclusion, Fleximan est devenu un véritable phénomène en Italie, cristallisant les tensions autour des radars routiers et leur impact sur la vie quotidienne des habitants. Toutefois, il est important de ne pas perdre de vue la finalité première de ces dispositifs, qui est d’assurer la sécurité de tous sur les routes.