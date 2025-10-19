Intel Gaudi : une nouvelle génération d’accélérateurs pour l’IA et les datacenters

4.7/5 - (90 votes)

L’accélération matérielle de l’intelligence artificielle continue de façonner le paysage informatique mondial. Face à la domination de Nvidia dans le secteur des accélérateurs IA, Intel avance ses propres solutions avec la gamme d’accélérateurs Gaudi. La troisième génération, tout juste arrivée sur le marché, cible aussi bien les serveurs professionnels que les infrastructures cloud. Représentant un enjeu stratégique pour l’équipement des centres de données modernes, Gaudi 3 attire désormais l’attention de leaders comme Dell et IBM, qui intègrent ces puces dans leurs offres.

Les accélérateurs Intel Gaudi 3 : caractéristiques clés et innovations

La famille Gaudi est née de la volonté d’offrir une alternative au monopole croissant de Nvidia sur le calcul IA haute performance. Gravée en 5 nanomètres, cette troisième génération se distingue par sa puissance de traitement, la gestion de larges ensembles de données et la réduction du coût énergétique par opération.

Ces nouvelles puces sont conçues spécialement pour les charges de travail liées à l’intelligence artificielle, notamment l’apprentissage automatique et le deep learning. Chaque Gaudi 3 peut offrir un niveau de performance comparable, sur certains tests, aux GPU concurrents utilisés aujourd’hui dans les datacenters. Parmi les axes d’innovation annoncés, la capacité de mise à l’échelle occupe une place centrale : les architectures multi-Gaudi promettent de s’ajuster aisément aux besoins croissants des entreprises.

Gravure en 5 nm pour maximiser l’efficacité énergétique.

pour maximiser l’efficacité énergétique. Jusqu’à 8 accélérateurs installables sur un seul serveur PowerEdge XE7740 de Dell.

sur un seul serveur PowerEdge XE7740 de Dell. Compatibilité avec de multiples frameworks IA open source .

. Système de refroidissement optimisé pour les serveurs denses.

Intégration dans les serveurs Dell PowerEdge XE7740 et perspectives

Dell fait partie des premiers constructeurs à équiper ses serveurs PowerEdge XE7740 avec les nouveaux accélérateurs Gaudi 3. Ce modèle accueille jusqu’à huit unités Gaudi ou, en option, des Nvidia H200 NVL. Le choix laissé aux clients vise à répondre aux attentes variées des grandes organisations intervenant sur des charges d’IA volumineuses.

Le format 4U du PowerEdge XE7740 assure une évolutivité appréciée lors du déploiement à grande échelle. Son système de refroidissement par air répond également à des impératifs de maintenance simplifiée tout en maintenant la stabilité nécessaire pour traiter des calculs intensifs. Cette approche permet aux entreprises d’envisager l’évolution de leurs installations sans remise en cause majeure de leur infrastructure existante.

Serveur Accélérateurs compatibles Capacité maximale Dell PowerEdge XE7740 Intel Gaudi 3, Nvidia H200 NVL 8 par serveur

L’adoption lente mais stratégique d’Intel Gaudi 3

Sur le marché très concurrentiel des composants pour l’intelligence artificielle, Intel ne bénéficie pas encore de la visibilité dont jouissent d’autres acteurs historiques. Pourtant, le positionnement de Gaudi 3 commence à évoluer. Après Dell, d’autres grands noms, dont IBM, manifestent leur intérêt envers cette architecture.

Des interrogations subsistent quant à la rapidité d’adoption de ces puces IA sur le marché mondial. Plusieurs analystes signalent que, malgré des avancées techniques notables, l’écosystème logiciel et l’offre de support restent déterminants pour séduire de nouveaux utilisateurs dans les mois à venir. Les partenariats stratégiques deviennent alors essentiels pour favoriser le développement de cet univers Gaudi autour des besoins concrets des entreprises.

IBM Cloud et l’élargissement des usages professionnels

IBM a intégré les accélérateurs Intel Gaudi 3 dans son offre cloud afin d’étendre les capacités de calcul proposées à sa clientèle issue du secteur entreprise. L’objectif premier consiste à accompagner la montée en puissance de l’IA générative et l’optimisation des modèles performants dans l’industrie, la finance ou les télécommunications.

Les utilisateurs de la plateforme IBM Cloud peuvent dès lors tester, affiner et faire évoluer leurs applications IA avec ces ressources matérielles. Cela ouvre la porte à l’intégration de modèles plus vastes, dotés de besoins plus importants en matière de mémoire et de bande passante, tout en profitant d’un environnement sécurisé et scalable.

Comparaisons technologiques et ambitions face à Nvidia

Intel positionne clairement le Gaudi 3 comme un concurrent direct des références Nvidia, notamment dans les environnements serveurs et datacenters spécialisés dans l’IA. Pour se démarquer, le constructeur met en avant l’équilibre entre performance, consommation énergétique maîtrisée et flexibilité d’utilisation.

Alors que Nvidia structure son offre autour de CUDA et d’un vaste écosystème logiciel propriétaire, Intel privilégie l’ouverture vers des outils et frameworks IA largement répandus. Cette stratégie pourrait séduire certaines entreprises recherchant à éviter les phénomènes de verrouillage technologique, apportant davantage de liberté dans le choix des plateformes logicielles et matérielles.

Performance accrue sur l’inférence et l’entraînement des modèles IA.

sur l’inférence et l’entraînement des modèles IA. Consommation électrique réduite par rapport aux générations précédentes.

par rapport aux générations précédentes. Écosystème croissant centré autour des logiciels open source .

. Flexibilité de déploiement en cloud hybride ou local.

Perspectives et enjeux pour le marché des datacenters en 2025

Avec le lancement de Gaudi 3, Intel entend accroître sa part de marché au sein des centres de données orientés IA dès 2025. Alors que la demande explose pour les technologies capables de gérer l’expansion rapide des modèles génératifs et des applications de deep learning, la diversité des fournisseurs devient un enjeu-clé pour les intégrateurs et exploitants.

L’année en cours devrait voir émerger de premiers retours d’expérience significatifs concernant l’utilisation réelle des accélérateurs Gaudi 3 chez différents partenaires industriels. Ces évaluations détermineront en partie la vitesse à laquelle l’alternative Intel pourra gagner du terrain face aux positions bien établies de Nvidia ou AMD, participant ainsi à redéfinir l’équilibre du secteur des datacenters spécialisés dans l’intelligence artificielle.

