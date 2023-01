Envoi Vœux SMS 2023 : L’histoire du nouvel an et des traditions du message pour souhaiter la bonne année.

Peu de gens le savent, mais le 1er janvier a été fixé « jour de l’an » en 1564, par le roi de France Charles IX, mais ce n’est pas le cas partout dans le monde, où l’année démarre à d’autres époques en fonction des croyances et des habitudes locales, l’un des exemples le plus connu au monde est le nouvel an chinois (mais il n’est pas le seul).

Le premier janvier fut choisi, car c’était aussi le mois dédié à Janus, qui était le dieu des commencements et des fins, et qui avait l’avantage de présenter deux visages opposés l’un vers le passé, et l’autre vers l’avenir ; janvier arrivait aussi après le solstice d’hiver (durée du jour, la plus courte de toute l’année), à partir du moment où les jours commencent à s’allonger.

Pour calmer les puristes, nous dirons qu’il y a deux solstices dans l’année, la première au mois de juin (Solstice d’été) et au mois de Décembre (Solstice d’hiver) ; mais attention, il arrive que les jours précis changent : en tous cas c’est le moment où le soleil est soit le plus haut dans le ciel, soit le plus bas ; (précisons qu’à un moment donné, on disait du solstice, que le soleil s’arrêtait).

Qui va fêter le jour de l’an 2023 en premier

Tous les pays n’entrent pas en même temps dans la nouvelle année, à cause des fuseaux et des décalages horaires, quand il est 12h en France, il est 19h à Hong Kong et 22h à Sydney. Le monde étant découpé en 24 fuseaux horaires, à chaque heure il est minuit quelque part.

Si l’on prend comme ligne de référence le Temps Universel Coordonné (UTC), ce sont les Néo-Zélandais qui fêtent le jour de l’an en premier, et ceux d’Hawai et de la Polynésie Française qui le fêteront en dernier, mais le monde entier le fête, nous vous racontons l’histoire du nouvel an, et la tradition des Vœux par SMS, de bonne année, dans le présent article.

Fête de la Saint Sylvestre, et du nouvel an.

Et c’est ainsi que depuis plusieurs siècles, le nouvel an se fête le ler janvier, précédé par le fameux réveillon de la Saint Sylvestre (chaque 31 Décembre), c’est le symbole d’une année qui se termine et d’une nouvelle année commence.

Et c’est le moment idoine pour présenter ses vœux (de nos jours très souvent par SMS), et faire la fête en famille ou avec des amis, ou les deux à la fois, les symboles étant le renouveau, la joie, l’espoir et le renouveau (pour la nouvelle année).

Le repas de la nouvelle année à lieu généralement en famille (enfants, petits-enfants), et une tradition s’est instaurée de donner des étrennes (cadeaux) aux plus jeunes et aux plus vieux, mais là encore les habitudes peuvent changer selon les régions.

Dans certains endroits on offre les cadeaux pour la Saint Nicolas, dans d’autres pour Noël, et dans d’autres encore pour l’Epiphanie (soir du 5 janvier, et les rois mages), mais tout cela est très proche dans les dates, de fin d’année.

Premier Calendrier de l’Avent en 1908, à Munich

Le premier calendrier de l’Avent vit le jour en Allemagne en 1908, il fut produit la première fois par Gerhard Lang, (éditeur), et il était connu comme le Calendrier de Noël ou le Calendrier de Noël de Munich, et au départ il était destiné aux plus jeunes, mais cela a vite changé (amis, famille, enfants).

Depuis, les calendriers de l’Avent se sont personnalisés – un cadeau classique avec une touche d’originalité (ils sont faits avec tous les matériaux). Qui n’aime pas le concept d’avoir une surprise chaque jour ? C’est une manière de montrer votre gratitude à la personne qui reçoit le calendrier.

Au départ le calendrier de l’avent était fait pour faire patienter les enfants, jusqu’au jour de Noel (d’où le terme calendrier de l’avent), et pour cela il était donné aux enfants des images pieuses, et en 1920, apparurent les fameuses petites portes, devant chaque jour.

Le temps passant et la nécessité d’évoluer, les calendriers religieux, furent remplacés par des calendriers laïques, les images ont peu à peu changé et en 1958, apparurent les premiers cadeaux, sous la forme de bonbons ou de petits chocolats, qui étaient placés derrière chaque petite fenêtre.

Présenter ses vœux 2023, et souhaiter une bonne année.

La nouvelle année approchant, il est naturel de présenter ses voeux, à la famille, aux amis, et même aujourd’hui de façon professionnelle, les entreprises les font (et sans le moindre doute, vous recevrez par mail, des voeux de tous vos clients, et fournisseurs).

Cela a commencé par les voeux sous la forme de cartes, puis sous la forme de mails, mais de plus en plus les voeux sont adressés (présentés), sous la forme de SMS (SMS personnalisables à souhait), avec noms et prénoms et parfois le logo de l’entreprise qui l’adresse.

Bonne année, tous nos Vœux, Bonne Santé, Prospérité, Amour et Argent, tous les souhaits les plus divers sont abordés, et chacun ira de sa différence, pour faire en sorte de présenter des vœux originaux et non similaires aux autres.

Vœux 2023 par SMS , qui font suite aux cartes illustrées.

Les premières cartes de vœux, virent le jour, chez nos amis anglais au début du XIXème siècle, c’était l’époque rêvée où le courrier était payé par le destinataire, hélas certains destinataires refusaient de payer, pour recevoir et les vœux se perdaient.

Et c’est ainsi que naquit le premier timbre poste de l’histoire, dénommé le “Penny Black” en 1940, qui représentait la reine Victoria en noir et Blanc, et cet avènement couplé, avec l’invention de la lithographie, fut le réel début du phénomène actuel de l’envoie annuel des vœux.

Cette habitude créée par nos amis anglais, a largement dépassé les frontières de l’Europe et de chez nous en conséquence (La France), terminant ainsi avec les visites chez les gens qui se faisaient au XIXème siècle pour aller “présenter ses voeux”.

Au départ les vœux étaient adressés avant les fêtes, c’est à dire pendant la période de l’Avent, pour souhaiter un joyeux Noël et une nouvelle bonne année, depuis cela a bien changé, et l’on envoie (ou l’on présente) ses vœux, entre le 1 er Décembre et le 31 Janvier.

Durant les deux périodes de guerre du siècle dernier (1915, et 1940), les cartes de vœux furent faites pour exalter le courage de nos soldats, et étaient généralement manuscrites, avec un petit dessin (trèfle, fer à cheval, gui, bleuet).

Mais l’on estime que les premières cartes de vœux illustrées virent le jour, suite à la seconde guerre mondiale, le format de la carte de vœux restant correct, pour écrire l’essentiel, en restant sobre et professionnel, et c’est à partir de 1960 qu’apparurent les premières cartes de vœux colorées.

Vœux 2023 par SMS, qui sont tendance, et de plus en plus utilisées.

De nos jours, le SMS (crée en 1992), a largement remplacé les cartes de vœux, et pratiquement chaque année ce sont plusieurs centaines de millions de SMS, qui sont adressés pour présenter ses vœux, à titre personnel ou bien à titre professionnel par les entreprises.

Chacun son style, et nous n’entrerons pas dans la polémique, il y en a qui disent qu’une carte manuelle c’est plus personnalisé, mais comment faire si l’on doit en envoyer plusieurs milliers sans oublier un seul client, les vœux par SMS, sont une excellente solution.

Mais par SMS ou par MMS, vous pourrez aussi adjoindre un joli dessin, fait pour le petit pour sa grand-mère, ou bien une photo touchante et tendre, de nos jours avec la technologie tout est possible, et inclure une image ou une url, dans un message c’est super simple.

