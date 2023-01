Entreprises de propreté : pourquoi opter pour un logiciel de service de nettoyage ?

Vous êtes chef d’une entreprise de nettoyage et vous éprouvez des difficultés à gérer le personnel ? L’idéal est de recourir aux produits du digital, en particulier un programme informatique de gestion.

Non seulement ce dernier réduit votre peine, mais il vous permet aussi de mieux organiser votre société, de gérer efficacement les ressources disponibles et d’accroître la productivité.

Vous pourrez bénéficier de bien d’autres avantages à découvrir dans la suite.

La gestion efficace des horaires de travail

Avec le progrès de la digitalisation, de nombreux outils peuvent être employés en vue de rendre le travail plus commode et facile. Dans le secteur de la propreté, vous avez la possibilité d’utiliser un logiciel de télégestion pour les métiers de la propreté. Il s’agit d’un programme informatique conçu pour vous aider, en tant que chef d’entreprise, à mieux planifier les services de votre personnel d’entretien.

Le logiciel vous permet facilement de classer vos agents en fonction de leur performance sur le terrain. De cette manière, vous n’aurez certainement plus de difficulté quant à la répartition des tâches en vue d’un résultat plutôt qualitatif. Les informations stockées dans ce programme informatique vous aident à fixer le temps nécessaire pour accomplir les activités quotidiennes de l’entreprise.

En connaissant cette durée, vous pouvez facilement manager vos collaborateurs afin que l’objectif journalier soit atteint. Lorsque vous planifiez bien les travaux en fonction du temps disponible, il est possible que vous les meniez au plus vite. Ainsi, vous gagnez un temps précieux que vous pourrez mettre à profit. Par ailleurs, lorsque votre entreprise est efficiente, vous pourriez décrocher plus de contrats et par conséquent augmenter votre chiffre d’affaires.

La gestion des ressources disponibles

En dehors du gain de temps et du management des ressources humaines, les avantages d’un logiciel de gestion concernent également les ressources matérielles. En effet, pour mener à bien vos activités à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise, vous aurez à utiliser de nombreux outils de travail. Ces derniers ont besoin d’être bien gérés.

Pour cela, il faudra s’informer sur le stock disponible ou l’état des matériels existants. Grâce au programme informatique de gestion, vous pourrez facilement contrôler ces paramètres en établissant facilement les inventaires. À ce niveau, il est possible que vous anticipiez sur les réapprovisionnements des matériels lorsque le stock tend à s’épuiser.

S’agissant des véhicules de travail, le logiciel vous renseigne sur l’état de chacun d’eux. Plus spécifiquement, vous pourrez savoir si une voiture a besoin éventuellement d’une révision, du carburant, etc. Cela vous permet en réalité de mieux organiser vos futures interventions avec des engins en bon état.

En ce qui concerne la gestion des ressources financières de l’entreprise, vous n’avez pas à vous inquiéter. Grâce au logiciel, vous pouvez facilement enregistrer les flux d’entrées et de sorties. Par la suite, vous avez la possibilité d’effectuer des opérations prédictives de la trésorerie de la société. Avec les résultats obtenus, vous pourrez revoir votre stratégie afin d’améliorer le rendement.

Le contrôle de l’activité des agents d’entretien

Le logiciel de nettoyage allège d’une certaine manière la tâche en ce qui concerne le contrôle des agents nettoyeurs en mission.

Certains programmes sont disponibles sous forme d’application mobile.

C’est d’ailleurs cette dernière qui vous permet de vous assurer de l’effectivité des services rendus par les équipes sur le terrain de travail.

Ainsi, vous avez la possibilité de suivre chaque agent dans l’exécution de sa mission et pour cela, vous n’avez pas besoin d’être présent sur les lieux. Le logiciel vous donne l’accès à un contrôle à distance. Vous pourrez donc évaluer le temps que prendra chaque collaborateur pour achever sa tâche.

Par ailleurs, à la fin de sa mission, l’employé a la possibilité de capturer les images des endroits nettoyés et de les importer dans l’application. Cela peut être suivi des informations telles que :

L’heure d’intervention

La durée du travail

La signature du client

Ce rapport est donc produit instantanément sur les lieux de travail respectifs de chaque agent d’entretien. De loin, vous pouvez alors facilement avoir l’œil sur les services rendus par votre entreprise avec les avis des clients pour améliorer la qualité de vos prestations.

Une communication facile entre les collaborateurs

Le logiciel de gestion contribue également à la bonne communication entre les employés d’une société de nettoyage. Cela leur permet d’avoir connaissance de leur planning et de s’organiser en conséquence. Cela est profitable non seulement pour le chef d’établissement, mais aussi pour l’entreprise elle-même.

Somme toute, le logiciel pour entreprise de propreté est un excellent allié pour la gestion efficace et efficiente de toutes les activités de la société. Si vous envisagez de choisir, l’essentiel est d’opter pour un programme performant et facile à utiliser. Ici, vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement d’un tel logiciel.