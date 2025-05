Data 4 : Leader dans la construction et la gestion de data center en Espagne et en Europe

4.8/5 - (124 votes)

Les data centers sont devenus des infrastructures incontournables dans le paysage numérique actuel.

En Europe, Data 4 se distingue comme un leader incontesté dans la construction et la gestion de ces établissements cruciaux.

Avec des sites stratégiques en France, Espagne et Italie, Data 4 redéfinit les normes des data centers grâce à des solutions ultramodernes et une approche orientée client

Comment data 4 redéfinit les normes des data centers en Europe

Basée en France avec une présence marquée à Madrid et Alcobendas en Espagne, l’entreprise bâtit et gère des data centers ultramodernes, fournissant des solutions fiables pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles.

Ce que vous devez retenir :

Data 4, fondée en 2006, est un leader européen dans la construction et gestion de data centers, avec des sites en France, Espagne, et Italie.

Data 4 offre des avantages tels que puissance de calcul, capacité de stockage ajustable, sécurité renforcée, et haute disponibilité.

L’offre de colocation de Data 4 propose des options flexibles, sécurité accrue, et bâtiments dédiés pour les grandes entreprises.

Services de connectivité de Data 4 incluent réseaux multicouches et peering direct, garantissant des performances réseau optimales.

Présentation de Data 4

Fondée en 2006, Data 4 s’est rapidement imposée comme un acteur majeur sur le marché européen des data centers.

Avec plus de 25 hectares de campus datacenter répartis sur plusieurs sites stratégiques à travers l’Europe, l’entreprise offre des espaces physiques dédiés au stockage sécurisé des données numériques.

Pour comprendre les fondamentaux et l’importance d’infrastructures de ce type, il est utile de savoir qu’est ce qu’un data center.

Histoire et expansion géographique

Afin de se démarquer dans un environnement compétitif, Data 4 a misé sur l’innovation dès ses débuts. Aujourd’hui, ses infrastructures couvrent plusieurs pays européens, garantissant une connectivité optimale et des services robustes à tous ses clients. Implantée solidement à Paris, Madrid et Milan, Data 4 n’a cessé d’étendre son réseau pour offrir des solutions toujours plus performantes.

Philosophie et mission

La mission de Data 4 repose sur trois piliers : fiabilité, connectivité et évolutivité. Ces valeurs se traduisent par une approche orientée client, intégrant les dernières avancées technologiques pour assurer des performances maximales. La société vise à garantir une disponibilité continue des services tout en offrant des options flexibles pour s’adapter aux besoins croissants des entreprises.

Les avantages d’utiliser un data center

Opter pour un data center tel que ceux proposés par Data 4 présente de nombreux bénéfices. Parmi eux, la sécurité, la puissance de calcul et la capacité de stockage figurent en tête de liste. Voici un aperçu détaillé des principaux avantages :

Puissance et performance

La puissance est un critère essentiel pour toute infrastructure informatique. Les data centers de Data 4 sont conçus pour offrir des capacités de calcul exceptionnelles grâce à des installations modernes et bien entretenues. Cette puissance permet de gérer des charges de travail lourdes et de maintenir des applications critiques en fonctionnement optimal.

Capacité de stockage ajustable

Un autre avantage notable réside dans l’espace de stockage considérable disponible. Que vous ayez besoin de quelques teraoctets ou de plusieurs pétaoctets, Data 4 propose des solutions adaptées à chaque entreprise. L’évolutivité de leurs offres permet d’ajuster facilement la capacité de stockage selon les besoins spécifiques.

Sécurité renforcée

En termes de sécurité, Data 4 ne fait aucun compromis. Chaque centre de données est équipé des dernières technologies de cybersécurité, y compris des pare-feu avancés et des systèmes de détection d’intrusion. De plus, des protocoles stricts régissent les accès physiques pour assurer une protection maximale des installations.

Disponibilité élevée

Un niveau élevé de disponibilité est crucial pour éviter les interruptions de service. Data 4 garantit une disponibilité proche de 100%, grâce à des infrastructures redondantes et une surveillance constante des systèmes. Cela assure que les services restent accessibles en permanence, quelle que soit la situation.

Gestion opérationnelle et logistique optimisée

Au-delà des simples aspects techniques, la gestion opérationnelle et logistique joue un rôle fondamental dans la garantie de services fluides. Data 4 excelle dans cette domaine grâce à une organisation rigoureuse et des processus bien définis.

Surveillance proactive des équipements

Maintenance préventive régulière

Personnel qualifié présent 24/7

Processus de gestion des incidents efficace

L’offre de colocation de Data 4

Parmi les services phares proposés par Data 4, la colocation est particulièrement prisée. Elle permet aux entreprises de louer un espace physique au sein d’un data center pour héberger leurs serveurs et autres équipements informatiques.

Options flexibles

La colocation proposée par Data 4 s’adapte aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Que ce soit pour une seule baie ou un espace entier, Data 4 offre des contrats modulaires, permettant une grande flexibilité en termes de scale-up ou de scale-down.

Sécurité et isolation

Chaque espace de colocation bénéficie de mesures de sécurité accrues, incluant des contrôles d’accès biométriques et une surveillance vidéo permanente. Cela garantit une isolation parfaite des équipements et une confidentialité absolue des données.

Bâtiments dédiés

Pour les grandes entreprises ayant des exigences particulières, Data 4 propose également la possibilité de louer des bâtiments dédiés entièrement personnalisables. Ces espaces privatifs offrent la même qualité de service et les mêmes standards de sécurité que les installations partagées.

Services de connectivité

La connectivité est un pilier central de toute stratégie IT moderne. Data 4 offre divers services de connectivité afin de garantir des performances réseau optimales.

Réseaux multicouches

Grâce à des réseaux multicouches, Data 4 assure une connectivité rapide et fiable, réduisant ainsi la latence et augmentant la bande passante disponible. Tous leurs data centers sont interconnectés via des fibres optiques de haute capacité.

Peering direct

Dit « peering », ce service procure des connexions directes avec des partenaires stratégiques, diminuant ainsi le nombre d’intermédiaires et améliorant les temps de réponse. Cette option est particulièrement bénéfique pour les entreprises nécessitant des échanges rapides de grandes quantités de données.

Portail client dédié

Pour faciliter la gestion de leurs espaces et services, Data 4 met à disposition de ses clients un portail en ligne intuitif. Ce portail offre un contrôle total sur les ressources allouées et simplifie grandement la communication avec les équipes techniques.

Gestion en temps réel

Depuis ce portail, il est possible de suivre en temps réel l’utilisation des ressources, de surveiller les performances et de planifier les maintenances nécessaires. Cet outil est conçu pour offrir une visibilité complète et une gestion simplifiée.

Support et assistance

En cas de besoin, le portail donne également accès à un support technique réactif. Les utilisateurs peuvent facilement soumettre des tickets d’incident et consulter la base de connaissances étoffée mise à leur disposition.