Comment utiliser la gourde personnalisée dans sa communication ?

Les anciens goodie traditionnels tels que les porte-clés, les casquettes, etc. font aujourd’hui moins d’effet dans la visibilité d’une entreprise.

De nouvelles tendances comme celle de la gourde personnalisée ont vu le jour et sont de plus en plus plébiscitées par les entreprises en matière de communication.

Toutefois, pour être sûr d’atteindre de grands objectifs avec ce petit accessoire pratique et fonctionnel, il faut savoir comment s’en servir.

Cet article aborde justement la question.

S’en servir comme cadeaux d’entreprise

Pour les entreprises qui ont du succès, elles sont conscientes de l’impact des cadeaux dans leur réussite.

Des présents comme la gourde personnalisée proposée par Zaprinta France sont une option idéale pour faire bonne impression auprès de votre clientèle. En effet, la gourde, comme vous pouvez l’imaginer, est un accessoire de grande importance dans le quotidien de l’homme.

Avec un cadeau de ce genre, vous êtes certain d’être présent à chaque instant pendant lequel vos clients s’hydratent au cours de la journée. Qu’ils soient des sportifs, des commerçants ou des employés de bureau, une gourde personnalisée au logo de votre entreprise leur sera d’une grande utilité.

Par ailleurs, il s’agit d’un accessoire très utile, mais aussi personnalisable de différentes façons. Mieux, peu importe votre domaine d’exercice, vous pouvez vous en servir pour élargir votre audience et mieux vous rapprocher de votre clientèle.

Booster la visibilité de votre entreprise

Dans un monde de plus en plus digital, la visibilité est un facteur non négociable pour une entreprise.

Il est de fait très important pour vous de prendre connaissance des avantages de la gourde publicitaire pour votre entreprise.

En effet, la gourde publicitaire est un excellent moyen de rendre plus visible votre marque. La gourde étant un accessoire très utile, vos clients sont appelés à apporter leur gourde un peu partout.

Chacun d’eux devient ainsi un ambassadeur de votre marque, faisant pour vous de la publicité de manière consciente et inconsciente.

Pour que cela soit efficace, il vous faut bien choisir l’entreprise qui se chargera de la personnalisation de la gourde. Lorsque le casting est bien fait, le professionnel peut même vous faire imprimer votre slogan, votre logo ou même les deux sur les gourdes à offrir. Par ailleurs, l’accessoire, pour réussir dans son rôle d’objet de communication, doit vraiment ressembler à votre entreprise. Cela sous-entend que le choix des couleurs et autres traits spécifiques doit se faire avec soin.

Pour la fidélisation de votre clientèle

En plus de représenter un cadeau parfait à offrir et un excellent moyen de booster votre visibilité, la gourde personnalisée est un outil de qualité pour fidéliser votre clientèle. En effet, si trouver des clients est une tâche difficile et chronophage, les fidéliser peut l’être davantage. La raison est que chaque client est particulier. Il est de fait indispensable de développer des stratégies nécessaires pour satisfaire chacun d’eux.

La gourde personnalisée constitue un goodie qui peut réellement séduire et maintenir votre relation avec un client. L’essentiel du travail réside également dans le choix de la matière, des couleurs et autres aspects susceptibles de valoriser aussi bien votre entreprise que votre client.

Pour motiver vos collaborateurs

La gourde personnalisée n’impacte pas que votre clientèle. C’est un goodie qui peut aussi faire mouche à l’interne au sein de votre entreprise. En effet, vous pouvez offrir cet accessoire à vos collaborateurs pour les motiver. C’est un cadeau qui va certainement leur plaire, car il leur permettra de savoir qu’ils sont importants à vos yeux. Chaque fois que chacun d’eux verra la gourde sur son bureau, il se sentira comme un vrai maillon au sein de la chaîne de production de valeur ajoutée de l’entreprise. Par conséquent, sa productivité en sera impactée. Ce qui ne manquera pas de répercuter sur le chiffre d’affaires de votre entreprise.

Comment optimiser votre communication avec la gourde personnalisée

Bien que la gourde personnalisée soit un excellent outil de communication, il est important que vous preniez en compte certains critères dans son choix. Il existe en effet de nombreux modèles de gourdes personnalisables sur le marché. Il est de fait important de bien choisir le vôtre afin qu’il puisse réellement satisfaire à vos besoins.

Pour ce faire, vous devez miser sur des critères tels que :

La matière de fabrication de la gourde (inox, acier inoxydable, plastique, verre, etc.) ;

Le type du bouchon de la gourde (le bouchon antifuite, le bouchon rond, à goulot, etc.) ;

Le design de la gourde ;

La contenance, etc.

Quoi qu’il en soit, vous connaissez mieux votre clientèle, il vous revient alors de choisir un modèle qui lui plaira et qui lui permettra de se sentir valorisé.