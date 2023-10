Comment surveiller WhatsApp de quelqu’un discrètement ?

Si vous vous êtes déjà demandé comment surveiller le WhatsApp de son mari secrètement, vous avez pu être témoin de la difficulté.

En effet, la marque qu’un message déjà été lue, ou la notification d’une connexion à un nouvel appareil ne nous permettent pas de surveiller et protéger nos proches discrètement.

Néanmoins vous trouverez dans cet article des méthodes digitales efficaces comme l’utilisation d’une application de surveillance invisible.

Les raisons de surveiller l’application WhatsApp de son mari

Beaucoup de raisons peuvent vous inciter à surveiller WhatsApp de votre mari. Cela peut être une crainte quant à la solidité de sa fidélité, mais aussi de lui venir en aide lorsqu’il est en danger. Vous pourriez aussi obtenir l’accès à son WhatsApp pour le protéger en cas de besoin.

On sous-estimait encore il y a peu les clés que peuvent nous donner les messages privés, mais on sait désormais dans le domaine judiciaire que l’accès à ces messages aurait pu dans certains cas éviter bien des drames. Désormais, vous pouvez avoir recours à une application de surveillance pour surveiller WhatsApp à distance.

Vous voulez surveiller son WhatsApp ? Découvrez ceci !

Si vous avez tenté de surveiller le WhatsApp d’une personne, vous avez peut-être fait face à certains obstacles qui ont sûrement laissé des traces de votre passage. Il existe en effet des méthodes développées par des experts, mais aussi par des personnes novices. ​​Nous vous avons donc condensé ci-dessous 3 méthodes qui se distinguent par leur niveau de difficulté et leur efficacité.

Niveau facile : mSpy

mSpy est l’application de surveillance la plus connue sur le marché et c’est la meilleure solution si vous vous demandiez comment surveiller WhatsApp de quelqu’un. Vous obtenez un accès en temps réel et complet à toutes les données du WhatsApp de la personne, c’est-à-dire :

ses messages reçus et envoyés

les personnes appelées

la durée des appels

le contenu multimédia partagé

L’application mSpy est si populaire parce qu’elle fonctionne en mode invisible, c’est-à-dire que la personne surveillée ne trouvera aucun signe de votre surveillance. Vous avez également accès à d’autres fonctionnalités qui vous permettent par exemple de lire les messages WhatsApp de quelqu’un, connaître l’historique de la localisation GPS du téléphone ciblé ou d’enregistrer son écran pour connaître en détail son activité numérique.

Si vous souhaitez installer mSpy, sachez que cela est possible sur Android et iPhone. Vous installez l’application sur votre appareil, et vous connectez le téléphone ciblé à votre abonnement mSpy. Vous devrez avoir accès physiquement à son téléphone, mais cela ne prendra pas plus de 5 minutes.

Niveau intermédiaire : WhatsApp Web

S’il vous est déjà arrivé rechercher sur internet “comment surveiller WhatsApp à distance” vous avez peut-être déjà rencontré cette solution, à savoir l’utilisation de WhatsApp Web, le format d’application WhatsApp réservé aux ordinateurs. Vous vous procurez le téléphone de la personne à surveiller quelques secondes, le temps de lier son compte WhatsApp à WhatsApp web sur votre ordinateur au moyen d’un QR code à flasher depuis son application WhatsApp.

L’inconvénient de cette méthode, c’est que la liaison entre WhatsApp web et le WhatsApp de la personne n’est pas intemporelle. La liaison s’effectue seulement si vous êtes physiquement proche du téléphone surveillé. De plus, votre ordinateur sera marqué comme appareil utilisé sur le compte WhatsApp de la personne.

Niveau difficile : MAC Spoofing

Si vous souhaitez surveiller WhatsApp gratuit, vous pouvez utiliser la méthode du MAC Spoofing. Le “MAC” est le numéro de série unique délivré à l’appareil numérique par le fabricant et vous pouvez usurper celui du téléphone à surveiller pour lire les messages WhatsApp échangés.

Néanmoins, cette méthode ne fonctionne que si vous êtes connecté au même réseau Wi-Fi que le téléphone ciblé, et si vous lisez ses messages avant que la personne les lisent, ils seront marqués comme lus, ce qui est très suspect. De plus, vous devrez avoir accès à son téléphone quelques secondes, et l’installation est compliquée :

Accédez aux paramètres du téléphone Si le téléphone est sur votre réseau Wi-Fi, vous pouvez trouver son MAC via votre ordinateur. Sur Windows, cliquez sur “Connexions”, “Centre de réseau et de partage”, puis “Modifier les paramètres de l’adaptateur”.Cliquez sur “État et détails” pour obtenir l’adresse MAC. Sur Mac, ouvrez “Préférences système”, “Réseau”, “Avancé”, puis “Matériel” pour l’obtenir. Si vous avez un compte WhatsApp, désinstallez-le de votre appareil. Au sein des paramètres présentés ci-dessus, indiquez le MAC du téléphone surveillé à la place de votre MAC. Réinstallez WhatsApp et indiquez le numéro de téléphone du téléphone ciblé. Obtenez l’accès à ce téléphone car un code de vérification est envoyé à son numéro de téléphone.

Conclusion

Surveiller le WhatsApp de son mari peut parfois vous inciter à faire preuve de créativité. Il est en effet difficile de faire cela sans laisser de trace. Cependant, l’application mSpy constitue une réelle solution pour connaître le contenu que votre mari échange depuis son WhatsApp, et ce, en toute discrétion.