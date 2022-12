Alarmes connectées : des problèmes de sécurité et de fiabilité signalés par les utilisateurs

Sécurisation des alarmes connectées

Depuis l’arrivée des alarmes connectées sur le marché français, de nombreux utilisateurs ont signalé des dysfonctionnements et des problèmes de sécurité. Selon l’association UFC-Que Choisir, plus de 40 % des alarmes connectées testées ont échoué à protéger efficacement les foyers des intrusions. De plus, des fuites de données ont été signalées par les utilisateurs, mettant en danger leur vie privée.

En outre, les alarmes connectées peuvent être facilement piratées, comme l’a montré l’affaire du “buzzer” en 2018, où des hackers ont réussi à désactiver plusieurs alarmes connectées à distance. Ces problèmes de sécurité ont poussé le ministère de l’Intérieur à lancer une enquête pour évaluer la fiabilité des alarmes connectées en France.

Les cambriolages à domicile ont commencé à augmenter en France depuis la levée des restrictions de verrouillage du COVID-19. Dans des moments comme ceux-ci, tout le monde peut s’entendre sur une chose : nous voulons simplement être en sécurité. Alors que les entreprises technologiques ont pris l’initiative de fournir des systèmes de sécurité améliorés pour votre maison et votre entreprise, certains de ces systèmes ne sont pas aussi “intelligents” qu’ils le prétendent. Mais pouvons-nous compter sur ces systèmes de sécurité “intelligents” pour garder nos chiens et nos objets de valeur en sécurité à la maison pendant notre absence ?

Systèmes de détection d’intrusion

Aujourd’hui, la plupart des alarmes intelligentes sont essentiellement des systèmes de détection d’intrusion alimentés par Wi-Fi conçus pour simplifier la surveillance et la sécurisation de votre propriété. Le centre de contrôle d’alarme communique avec tous les composants de votre système de sécurité domestique sans fil, tels que les détecteurs de mouvement sans fil qui détectent les intrus potentiels et les caméras de sécurité domestique sans fil.

Étant donné que toutes les alarmes intelligentes dépendent dans une certaine mesure de votre connexion Internet pour fonctionner, si vous rencontrez des problèmes de connectivité, votre alarme peut ne pas fonctionner correctement. Une autre étude récente a découvert que les caméras de sécurité qui permettent aux gens de surveiller leur maison via Internet à l’aide de leur smartphone peuvent rendre les propriétés plus vulnérables.

Bien que des alarmes de haute qualité puissent fonctionner sans Internet, certaines alarmes intelligentes ne sont pas fiables si votre haut débit n’est pas à la hauteur. Il s’agit d’un défaut important, car cela signifie que si le signal Wi-Fi domestique est faible ou en cas de panne de courant, le système est souvent rendu inutilisable.

Il a également été signalé à plusieurs reprises que les capteurs de chocs vendus par Verisure avaient des problèmes de connectivité Wi-Fi, les utilisateurs signalant en ligne de la frustration lorsqu’ils tentaient de se connecter au système.

Les capteurs sont généralement installés autour des portes et des fenêtres pour surveiller les mouvements, les bris de verre et l’ouverture et la fermeture des portes et des fenêtres. Lorsque le capteur est activé, un signal sans fil est envoyé à une unité centrale, qui est généralement située sur le mur près de la porte d’entrée ou près de votre routeur Internet, selon l’alarme.

Les appels d’urgence ou un certain nombre d’autres fonctions de sécurité sont activés à partir de ce point jusqu’à ce qu’ils soient arrêtés ou annulés, généralement en entrant un code ou en utilisant un smartphone. Cependant, certains capteurs d’alarme, tels que ceux utilisés par la société française Netatmo ou encore Verisure peuvent être facilement désactivés par un intrus mal intentionné en utilisant un simple aimant.

Systèmes d’alarme les plus populaires

De plus, il a été rapporté que certains des systèmes d’alarme les plus populaires en France, tels que ceux de la société Somfy, ont été piratés à plusieurs reprises. Les pirates informatiques peuvent accéder à votre système d’alarme et le désactiver, vous laissant vulnérable à une intrusion. En outre, certaines alarmes intelligentes, telles que la sonnette Nest, ont été critiquées pour leur manque de confidentialité et de protection des données, ce qui peut également poser un risque pour votre sécurité.

En conclusion, bien que les alarmes intelligentes puissent offrir une certaine sécurité pour votre maison ou votre entreprise, il est important de faire attention aux lacunes de sécurité et de choisir un système fiable et sécurisé. N’oubliez pas que la sécurité de votre propriété est votre responsabilité, alors assurez-vous de faire les recherches nécessaires avant d’investir dans un système d’alarme connecté.