Comment sécuriser un environnement de travail hybride ?

Dans le monde actuel, le monde du travail et la conception du monde du travail ont énormément changé. Les processus sont de plus en plus digitalisés et la feuille de papier est quasiment définitivement remplacée par les claviers d’ordinateur. C’est ce qu’on appelle l’environnement de travail hybride.

Cet environnement est un espace dans lequel de nombreuses entreprises sont amenées à opérer. Il inclut notamment des personnes qui travaillent depuis chez eux de manière permanente comme des personnes qui travaillent depuis leur bureau, il peut y avoir du télétravail ou encore des semaines de travail entières comme des temps partiels.

Mais c’est surtout la possibilité d’avoir un environnement de travail flexible qui est un avantage incontestable pour les organismes et les employés qui la compose.

Toutefois cette flexibilité peut apporter une certaine incertitude du point de vue de la sécurité des données. Voici quelques options pour sécuriser les environnements de travail hybride.

Les bureaux virtuels

Les environnements de travail hybrides favorisent l’utilisation, par les employés, d’appareils personnels qu’ils ont, eux-mêmes, achetés. Toutefois, un problème se pose c’est l’accès au réseau de l’entreprise via des connexions internet potentiellement dangereuses.

Sachez que le moyen le plus simple pour un cybercriminel d’accéder au réseau d’une entreprise est d’utiliser les réseaux et les appareils domestiques des employés.

L’installation de bureaux virtuels est une solution qui permet aux utilisateurs de ne pas disposer de bureau de travail installé directement sur leur ordinateur personnel.

À la place, l’utilisateur dispose d’un accès à un poste sécurisé, virtualisé et hébergé dans le cloud.

Cette solution infonuagique permet de disposer de postes de travail virtualisés, accessibles depuis tout appareil que ce soit un ordinateur, un portable, une tablette Android et iOS, et même depuis vos smartphones. Ils offrent ainsi à la fois une grande flexibilité dans le travail et une sécurité pour vos données.

La solution « accès réseau zéro confiance »

Aussi appelé « zero trust network access », ce concept de sécurité permet de garantir qu’une seule personne disposant du bon appareil et de la bonne sécurité puisse accéder au réseau de l’ entreprise . Ce système fonctionne que l’entreprise se trouve dans le périmètre du pare-feu ou en dehors du pare-feu.

Ainsi, ce concept de confiance zéro garantit aux organismes que les privilèges d’accès sont configurés et respectés dans l’optique de garantir la sécurité des données, des employés et des appareils d’une entreprise.

L’utilisation d’un réseau privé virtuel (VPN)

Très connue du monde de l’entreprise, l’utilisation du VPN est de plus en plus répandue à travers le monde. Certainement une solution de choix pour de nombreuses personnes, elle est aussi choisie par les entreprises au début de la pandémie, surtout pour l’utilisation des employés en télétravail. Cette technologie était très utilisée, car pratique et comprise par les entreprises. Qui plus est, elle est très facile d’accès et de mise en place grâce à la présence de nombreuses solutions de pare-feu qui offraient des capacités VPN.

Toutefois, il est important de noter que les VPN, bien que très utiles et excellents pour les entreprises, ils sont malgré tout gourmand en ressources et de ce fait devenir très lents. Ce qui est particulièrement vrai pour les travailleurs qui peuvent ne pas être proches du réseau physique.

Quelques précautions à prendre en compte

On s’entend que peu importe la solution choisie par une organisation, le risque zéro n’existe pas réellement et des précautions restent à prendre en considération. Ainsi, pour toute solution choisie, cette dernière doit être :

Flexible : les employés doivent avoir accès à un espace de travail flexible leur permettant d’effectuer leur travail de manière efficace et productive,

Sécurisé : En effet, la flexibilité doit être contrôlée. La solution doit disposer d’un équilibre entre les exigences de sécurité de l’organisation et la flexibilité dont les employés ont besoin.

Hybride : un environnement de travail hybride implique que les employés travaillent à la fois dans et en dehors du pare-feu. La solution que vous aurez choisie doit donc offrir aux travailleurs une possibilité de déplacement sans contraintes.

Un environnement de travail hybride, mais sécurisé

Quand il est question de sécuriser les entreprises, plusieurs solutions peuvent s’offrir à vous. Pour ce faire, il est important que les opérations de chaque organisation soient comprises pour que de bonnes solutions adaptées soient mises en œuvre.

Pour cela, n’hésitez pas à vous rapprocher de spécialistes qui sauront prendre en compte vos réclamations et vous offrir une solution adaptée à votre demande et à la situation de votre entreprise.