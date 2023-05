Création d’une présentation PowerPoint : les erreurs à éviter

Odile Jacob Noise: Pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter

Mardaga Neurosciences et'sécurité: Eviter les erreurs humaines au travail

Odile Jacob Éviter les erreurs médicales grâce à la simulation

PowerPoint est l’un des outils les plus utilisés pour créer des présentations. Créer une présentation réussie n’est cependant pas aussi simple que cela puisse paraître.

Voici quelques erreurs à éviter lors de la création d’une présentation PowerPoint.

Éviter de mettre trop de textes sur ses diapositives

L’une des principales erreurs commises par les créateurs de présentations PowerPoint est de surcharger leurs diapositives avec trop de texte. Cette erreur peut rapidement rendre la présentation ennuyeuse et peu engageante pour le public. Pour éviter cela, il est conseillé de limiter la quantité de texte à l’écran et de se concentrer sur les points clés.

On doit également garder à l’esprit que la présentation PowerPoint doit être une aide visuelle pour l’exposé oral. Elle ne doit pas être l’objet principal de la présentation elle-même. Par conséquent, il est préférable d’utiliser des images, des graphiques et des vidéos.

Cela peut aider à expliquer les concepts et à mieux transmettre ses messages et à convaincre son audience.

Pour créer des images performantes, il est recommandé de passer par une agence spécialisée dans la création des présentations visuelles impactantes.

Une autre erreur courante lors de la création d’une présentation PowerPoint est d’utiliser des polices de caractères trop petites ou difficiles à lire.

Cela peut rendre la présentation difficile à suivre pour le public.

On peut utiliser une police de caractères facile à lire et la garder à une taille suffisamment grande pour être lisible à distance.

Éviter d’utiliser trop de graphiques ou d’animations fantaisistes

Lors de la création d’une présentation PowerPoint, il est aussi important d’éviter d’utiliser trop de graphiques ou d’animations fantaisistes. Bien que ces éléments puissent sembler attrayants, ils peuvent rapidement devenir distrayants pour le public et détourner l’attention de l’objectif principal de la présentation.

Comme on peut le voir en cliquant sur ce lien, les graphiques et les animations doivent être utilisés pour aider à transmettre les informations clés de manière visuelle. Trop d’éléments visuels peuvent ralentir le temps de chargement de la présentation, ce qui peut être frustrant pour le public.

De plus, les graphiques et les animations doivent être pertinents pour le sujet de la présentation. L’utilisation d’images et de graphiques qui n’ont pas de lien direct avec la présentation peut entraîner une confusion pour le public et rendre la présentation moins efficace. Trop d’animations peuvent aussi distraire le public et rendre la présentation moins professionnelle. L’objectif principal de la présentation est de transmettre des informations de manière claire et concise. Les animations ne doivent être utilisées que pour aider à atteindre cet objectif.

Vérifier que tous les liens, images et vidéos fonctionnent correctement

On peut vérifier que tous les liens sont correctement intégrés dans la présentation et qu’ils mènent vers les pages ou les sites appropriés. Les liens qui ne fonctionnent pas peuvent frustrer le public et rendre la présentation moins efficace. Pour cela, il faut vérifier les liens plusieurs fois avant la présentation pour éviter toute erreur.

Il est également important de s’assurer que toutes les images et les vidéos sont correctement intégrées dans la présentation et qu’elles sont de qualité suffisante. Des images floues ou des vidéos de mauvaise qualité peuvent nuire à l’efficacité de la présentation et rendre difficile la transmission des informations clés.

Pour cela, tester toutes les images et les vidéos plusieurs fois avant la présentation garantit qu’elles fonctionnent correctement. On peut aussi s’assurer que toutes les images et les vidéos sont pertinentes pour le sujet de la présentation.