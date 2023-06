Comment s’assurer que son système de vidéosurveillance est fiable ?

Hiseeu 4CH Système de vidéosurveillance AHD 5MP Kits de caméra AHD filaire DVR IR Détection de mouvement de vision noctu

Toute entreprise qui possède un local physique, de la marchandise ou du matériel doit être équipée d’une vidéosurveillance.

En France, les sociétés ont recours à ce dispositif pour sécuriser leurs locaux contre les agressions, les actes de vandalisme et le vol. On retrouve une bonne variété de systèmes de vidéosurveillance sur le marché en fonction des besoins et du budget.

Sélectionner un système de vidéosurveillance parfaitement adapté à l’entreprise

Les systèmes de vidéosurveillance sont pourvus de diverses fonctionnalités intéressantes pour la sécurité des locaux d’une société. Pour faire le choix de l’équipement adéquat, il est important de tenir compte de quelques paramètres détaillés ci-dessous.

La qualité des images

Les caméras de vidéosurveillance ne présentent pas des images de haute définition. Mais, avec certains modèles, il est possible d’identifier clairement une personne. Le dispositif idéal doit être capable de filmer les personnes en mouvement, quel que soit l’éclairage de la pièce.

En général, les systèmes dotés d’une lumière infrarouge offrent une meilleure résolution des images dans l’obscurité. Pour faire son choix, il est important de privilégier les objectifs dont les angles de vue sont larges. Plus cela est grand, plus le champ de balayage est élevé.

Le stockage proposé

Le mode de stockage le plus conseillé est celui du cloud du fournisseur. Il est plus sécurisé et peut contenir un grand nombre de fichiers. Il enregistre intégralement les vidéos et ne réduit pas la qualité des images. En revanche, les systèmes dotés de carte micro-SD sont moins performants. On remarque parfois une perte de données ou de la qualité lors de la transmission des vidéos sur le support. De même, s’il arrive qu’un voleur débranche la caméra, l’utilisateur perd tous ses enregistrements, y compris celui du jour où le vol a été commis.

La connectivité du système

Les dernières inventions de vidéosurveillance sont 100 % connectées. À partir d’un smartphone ou d’une tablette, on a la possibilité de contrôler ce qui se passe à distance. Les caméras peuvent être pilotées de façon à présenter uniquement les angles de vue souhaités.

En quelques clics, il est également possible de retrouver plus d’informations sur les anciennes vidéos enregistrées par le système. Les équipements possèdent plusieurs options avancées pour offrir une sécurité maximale à l’entreprise.

Rechercher les marques de bonne qualité

La qualité de la surveillance dépend majoritairement du fournisseur. Actuellement, la tendance est aux appareils intelligents qui fournissent plus d’informations que les anciens systèmes. De plus en plus d’entreprises se tournent vers les fabricants qui proposent des vidéosurveillances dotées de grandes performances et très discrètes. Pour s’assurer de choisir la bonne marque, voici quelques paramètres à prendre en compte.

La taille des caméras

Les caméras facilement dissimulables qui n’attirent pas l’attention du public sont les plus recommandées. Elles sont faciles à installer et peuvent être accrochées dans toutes les positions possibles. Elles sont difficilement atteignables et offrent ainsi une meilleure sécurité. Cependant, l’objectif n’est pas de filmer les clients et le personnel à leur insu, mais de limiter l’accès au dispositif de surveillance.

Le système de prévention

Les fabricants intègrent désormais les systèmes d’alerte dans le dispositif de vidéosurveillance. C’est une fonctionnalité qui informe le service de sécurité ou le responsable de la société en cas d’intrusion ou d’activité suspecte. Il suffit de configurer l’appareil sur les zones sensibles. Dès qu’il y a un mouvement inhabituel, le dispositif envoie une notification pour informer. Le chef d’entreprise peut procéder à la vérification en regardant directement les images sur son écran de surveillance.

La disponibilité d’une application

Beaucoup de fournisseurs relient les caméras de la vidéosurveillance à une application. Celle-ci présente en temps réel les images et permet aussi à l’utilisateur de suivre son entreprise à distance. On peut piloter les caméras à partir de n’importe quel lieu. Les vidéos sont enregistrées directement sur le serveur de l’application et indiquent la date pour faciliter les recherches. Par ailleurs, l’application simplifie l’utilisation du dispositif et permet également à l’utilisateur d’avoir des réponses à la majorité de ses préoccupations.

L’emplacement de vos caméras de surveillance, un enjeu crucial

L’emplacement de la caméra de vidéosurveillance dépend des caractéristiques de celle-ci et des besoins de l’utilisateur.

La caméra de surveillance filaire

Les systèmes de vidéosurveillance avec fil sont les plus difficiles à installer. Il faut trouver un lieu adéquat pour faire passer le fil sans déranger les autres installations et, surtout, sans exposer le dispositif à la portée de tout le monde. Pour être sûr d’avoir la possibilité de choisir un lieu qui convient à ses attentes, il faut opter pour le câblage le plus long. Par ailleurs, la caméra de surveillance filaire peut être placée à n’importe quel endroit. Pour bénéficier d’une bonne résistance, il est préférable de choisir un outil étanche dont le boîtier peut résister face à toutes les intempéries (pluie, chaleur, neige, vent…).

La caméra de surveillance sans fil

La caméra de surveillance sans fil est l’option la plus utilisée dans les entreprises. Elle est facile à installer et offre une bonne flexibilité. On peut l’installer à tous les niveaux du local. Idéalement, il faut au minimum deux caméras, une pour l’extérieur et l’autre pour l’intérieur.

Celle de l’extérieur doit être placée dans un endroit stratégique qui lui permette de visionner toute la devanture de l’entreprise et les alentours, si possible. À l’intérieur, le dispositif doit être installé à l’abri des regards, mais dans une position qui permettra de recueillir le maximum d’informations. Il faut au moins deux caméras pour visualiser différents endroits.

La technologie de vision nocturne pour une couverture 24 h/24

La meilleure surveillance est celle qui continue de fonctionner de manière autonome, même après la fermeture des locaux. Sur le marché, on retrouve des dispositifs ultra-sophistiqués en Full HD qui offrent des résolutions d’images très élevées, même dans l’obscurité. En cas de coupure d’électricité, ils peuvent fonctionner grâce à leur autonomie pendant un moment. Ces dispositifs offrent encore plus de choix quant à l’emplacement pour leur installation. Vous n’avez plus besoin de surveiller la position de l’éclairage dans ce cas.

Ce type d’appareils est pourvu d’un capteur de mouvements dont la portée dépend du concepteur. Plus la portée est grande, mieux sera la résolution des images enregistrées. Il faut donc tenir compte de ce paramètre pour placer la caméra afin d’obtenir les meilleures images.