Sécurité en entreprise : s’équiper d’écrans 32 pouces

La sécurité est un enjeu majeur pour la plupart des entreprises, peu importe leur taille. L’installation de caméras de surveillance s’avère donc une solution efficace dans la lutte contre le vol et les effractions.

Les écrans doivent transmettre fidèlement les angles de vue filmés par les caméras, mais doivent également avoir une grande taille pour livrer une image de meilleure qualité.

C’est pourquoi il faut équiper sa société d’écrans 32 pouces.

Sécurité en entreprise : les nombreux avantages des écrans 32 pouces

La taille d’une image compte beaucoup et les écrans 32 pouces sont très prisés pour avoir un véritable impact. Ces écrans sont en effet très demandés dans les halls d’accueil, les postes de contrôle, les bureaux ou encore les zones de réunion.

En matière de vidéosurveillance, les écrans 32 pouces permettent de projeter une image avec de meilleures couleurs. Ils peuvent par ailleurs retransmettre des plans panoramiques des différents angles de vue pour suivre en direct ce qui se passe sur un site.

De plus, ils fournissent des images précises et très nettes, même dans un environnement très lumineux.

Les écrans 32 pouces sont simples à installer et à utiliser. Ils peuvent être connectés à n’importe quelle caméra IP (DVR ou encore NVR), ce qui permet une configuration rapide et facile.

Ils ont une grande résistance aux chocs et aux vibrations afin de résister aux conditions extrêmes de l’environnement. Ces écrans s’adaptent à tout type d’usage, car ils sont polyvalents.

La résolution 4K et la taille ultra-large de l’écran offrent par ailleurs une expérience immersive qui ne manque pas d’améliorer la productivité. Enfin, les écrans 32 pouces sont capables d’offrir des fonctionnalités avancées.

On voit mieux les défauts de sécurité sur un grand écran 32 pouces

Aujourd’hui, de nombreuses caméras de sécurité au sein d’une société servent à diffuser des séquences en direct et en haute définition. Ces images peuvent être visualisées sur un grand écran 32 pouces. La visualisation des images de sécurité sur un grand écran est très profitable.

Si vous optez pour un moniteur de PC de 32 pouces ou plus pour votre entreprise, vous pouvez demander conseil à un revendeur de matériel informatique professionnel. Ce type d’équipement permet de repérer les menaces pour la sécurité.

Il est en effet essentiel d’avoir une vue d’ensemble des risques. Un tel écran offre cette possibilité. Il est particulièrement utile si l’établissement est équipée de nombreuses caméras de surveillance.

Visionner des séquences d’une caméra de surveillance sur un grand écran 32 pouces rend également les failles de sécurité plus visibles. Sur un écran moins grand, il est difficile de repérer les petits détails comme les traits de visage d’une personne. En revanche, sur un moniteur de PC de 32 pouces ou plus, ils sont beaucoup plus visibles.

Cela est indispensable lorsque l’on essaie d’évaluer la sécurité d’un bâtiment ou d’une zone. Les potentielles failles de sécurité sont identifiées afin que des mesures soient prises pour les corriger.

De plus, avec plusieurs caméras de sécurité à différents endroits, la trace de toutes les séquences peut être difficile à surveiller. L’utilisation d’un grand écran 32 pouces aide le personnel d’une société à les suivre instantanément sur un même affichage.

Opter pour une résolution de haute qualité

Lors du choix d’un écran pour la sécurité d’une entreprise, il est important d’opter pour une résolution adaptée. Plus la résolution est grande, plus l’image est nette et les couleurs sont riches.

Il existe plusieurs résolutions, mais les plus pratiques et les plus populaires sont la résolution 4K (Ultra Haute Définition) et la résolution Full HD ou FHD. La résolution 4K ou UHD est l’une des meilleures disponibles pour les écrans 32 pouces.

Cette résolution offre une qualité d’image plus importante, un niveau de détail très élevé et une excellente luminosité. Les écrans 4K sont appréciés pour leur finesse et la précision des couleurs.

Les écrans 32 pouces ayant cette résolution vous permettent de suivre des séquences de plusieurs caméras au même endroit. Une entreprise peut également opter pour un écran 32 pouces UHD 8K (7680 x 4320 pixels) pour un usage de sécurité. Avec une telle résolution, les écrans offrent une qualité d’image impressionnante.

Ils sont en effet destinés aux postes de travail, aux systèmes de sécurité et à la surveillance des activités dans les flux de production. Leurs caractéristiques techniques haut de gamme permettent une utilisation intensive, tout en affichant une image nette et précise.

La résolution UHD 8K d’un écran 32 pouces permet d’obtenir des nuances de luminosité fines sur les zones claires et sombres d’une même image. Les couleurs ainsi que les noirs et blancs sont fidèles. Sa technologie de rétroéclairage permet de garantir une meilleure gestion de l’énergie, ainsi qu’une consommation moindre.

Les autres critères de choix pour un écran 32 pouces pour une entreprise

Chaque type d’écran 32 pouces possède différentes fonctionnalités. Il est donc nécessaire de déterminer lesquelles sont utiles pour l’usage de la sécurité. Outre les critères déjà mentionnés, on en retrouve d’autres à considérer pour le choix d’un écran pour une entreprise.

La luminosité de l’écran 32 pouces

Une bonne luminosité est un gage de sécurité. Une luminosité trop élevée peut être fatigante pour les yeux, tandis qu’une luminosité trop faible peut rendre l’image terne. La luminosité idéale pour un écran 32 pouces se trouve entre 250 et 300 cd/m2. La luminosité peut cependant aller jusqu’à 800 cd/m2 lorsqu’il s’agit de s’équiper pour la sécurité d’une société.

Le contraste

Le contraste est très important dans la qualité d’un écran 32 pouces. C’est la différence de luminosité entre les couleurs les plus sombres et les plus claires d’un écran. Plus le rapport de contraste est élevé, plus les couleurs sont riches et fortes. Un bon contraste permet d’avoir une bonne qualité d’image, même lorsqu’elles sont très sombres.

Le réglage de l’écran 32 pouces

L’écran doit avoir des options de réglages qui permettent à l’utilisateur de le personnaliser de façon optimale. L’écran doit pouvoir se déplacer dans toutes les directions. Quelle que soit la position où il est placé, la hauteur, l’inclinaison et le pivot doivent être faciles à régler.

Le type de dalle

Le type de dalle est un autre facteur à prendre en compte lors de l’achat d’un écran 32 pouces. Il faut qu’il soit adapté à l’objectif de l’entreprise. Les dalles IPS offrent par exemple une meilleure qualité d’image et une meilleure couleur. D’autres types de dalles sont également disponibles sur le marché, comme les dalles VA, MVA ou encore AH-IPS.

Le rapport qualité-prix lors du choix d’un écran 32 pouces

Enfin, il faut prendre en compte le prix du matériel. Il est important d’affiner ses recherches en fonction du budget de l’entreprise. On doit s’assurer que l’on obtient le meilleur rapport qualité-prix possible. De nombreux fabricants proposent des prix très intéressants pour des écrans 32 pouces. Une comparaison des différents modèles s’impose donc pour trouver celui qui convient le mieux.