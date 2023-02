Comment devenir programmeur informatique en 2023 ?

Tout comme les autres métiers de l’informatique, le métier de programmation informatique est en plein développement.

Ses méthodes, ses supports et ses tactiques se multiplient. Cependant, la demande d’emploi est plus forte que l’offre. Les entreprises peinent à recruter des employés sur les profils informatiques en général.

Vous êtes donc dans la meilleure période pour faire une carrière de programmeur informatique. Voici comment procéder.

En quoi consiste le métier de programmeur informatique ?

Le programmeur informatique, encore appelé développeur, est un professionnel qui connaît les langages informatiques et qui les utilise pour créer et optimiser des programmes automatiques.

Tout comme nous parlons des langues (français, anglais, espagnol, etc.), l’univers informatique a ses propres langages dont le programmeur sait se servir. Au nombre des plus courants se trouvent Java, C++, Python et Visual Basic.

Le développeur web crée des sites internet. Il s’assure de leur entretien et de leur mise à jour. Il développe des applications mobiles et des logiciels. Il analyse les besoins de l’entreprise qui l’emploie et propose des solutions techniques pour y répondre.

En somme, le champ de compétence du programmeur est vaste. Du moment où il apprend son métier au moment de trouver un 1er emploi, la route est longue.

Quelles sont les qualités du programmeur informatique ?

Tout le monde peut-il devenir programmeur informatique ? Probablement oui, mais certaines qualités sont particulièrement requises pour y parvenir. Le programmeur informatique doit pouvoir :

Être passionné : la passion lui permettra de rester motivé pendant toute sa formation, même durant les moments les plus difficiles.

Être curieux : sans quoi, il ne pourra pas apprendre plus de langages. Une saine curiosité pousse constamment à en savoir et à en apprendre plus dans son domaine.

Savoir communiquer : le programmeur doit aussi bien communiquer avec ses employeurs qu’avec les prospects. Il doit pouvoir comprendre les attentes des uns et des autres pour offrir un service strictement adapté à leurs besoins.

Être discipliné et concentré : bien qu’il doit travailler en équipe, le programmeur doit être quelqu’un de très concentré pour vite apprendre et pour bien faire son travail. Il doit donc développer sa capacité de concentration et son sens de la discipline sans lesquels il ne peut pas atteindre ses objectifs professionnels.

Voilà les qualités importantes que doit avoir un programmeur. Si vous n’avez pas encore ces qualités, mais envisagez de vous lancer dans cette carrière, vous devez vous exercer dès maintenant à les apprendre et à les développer.

Quelle formation pour devenir programmeur informatique ?

Quel que soit votre niveau aujourd’hui, vous pouvez devenir programmeur informatique si vous suivez une formation adaptée. Il existe 3 principales voix pour se faire former dans ce domaine.

Les études dans les institutions certifiées par l’État

Les dispositifs d’enseignement classique installés par l’État permettent d’apprendre de nombreux métiers du web de nos jours. Ainsi, le métier de programmeur s’apprend aussi dans un cursus normal, en école ou à l’université.

Les formations pour exercer ce métier sont nombreuses et variées. Elles vont du Bac +2 au Bac +5. En voici quelques-unes :

DUT informatique ;

BTS Services Informatique aux Organisations ( SIO ) ;

) ; Licence pro en développement informatique ;

Bachelor informatique ;

Master informatique.

Chacune de ces formations est soldée par l’obtention d’un diplôme étatique reconnu sur le plan national ou international, avec lequel vous pourrez exercer dans de nombreuses entreprises.

Les formations en ligne

Si vous ne voulez pas passer par un cursus classique long, il existe pour vous des formations en ligne pour apprendre le métier de programmeur informatique. Vous devez cependant faire attention à choisir une très bonne formation pour vous sur le web. En effet, tout le monde peut se targuer d’être un bon prof sur la toile. Choisissez des plateformes connues et réputées pour offrir des formations de qualité.

Vous pourrez par exemple vous inscrire sur le site du MOOC ou des Bootcamps où vous aurez droit à des cours en ligne avec des professeurs d’universités, d’écoles et des professionnels exerçants dans le métier. Ces formations ont l’avantage de pouvoir être suivies à distance. Où que vous êtes et quel que soit le métier que vous exercez actuellement, vous pourrez suivre la formation en ligne de manière simultanée.

À la fin de la formation en ligne, vous obtiendrez des attestations et certificats qui vous permettent d’exercer en toute légalité.

L’apprentissage sur le tas

La troisième manière d’apprendre le métier de programmeur consiste à le faire en autodidacte, en collectant des cours un peu partout et en s’exerçant soi-même. Cela peut paraître irréaliste, mais il existe de très bons programmeurs qui se sont formés au domaine tout seul.

Cette manière de procéder ne possède pas véritablement de méthode. Si elle vous intéresse, nous vous recommandons de trouver un programmeur professionnel et d’en faire votre mentor.