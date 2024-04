Est-il possible de récupérer une application achetée si je change de téléphone ?

De nos jours, les smartphones sont devenus des éléments indispensables dans notre quotidien. Nos chers compagnons numériques nous permettent d’accéder à diverses sources d’informations, de divertissement, et bien sûr, à nos applications préférées. Si vous êtes sur le point de changer votre ancien smartphone pour un nouveau modèle, la question se pose : est-il possible de récupérer les applications que vous avez achetées sur votre précédent appareil ? La réponse courte est oui, mais cela nécessite quelques démarches et manipulations selon l’écosystème concerné (iOS ou Android).

Récupérer vos applications achetées sur iPhone ou iPad

Pour les utilisateurs d’appareils Apple tels que l’iPhone ou l’iPad, il n’y a aucune inquiétude à avoir concernant la récupération de vos applications achetées. Les données de ces dernières sont stockées dans le cloud, et donc facilement récupérables en cas de changement de matériel.

Sauvegarde iCloud

Pour s’assurer que toutes vos données soient sauvegardées, il est recommandé de faire régulièrement une sauvegarde iCloud :

Ouvrez les Réglages de votre appareil Appuyez sur [votre nom] puis sur « iCloud » Descendez un peu et cliquez sur « Sauvegarde iCloud » pour l’activer si ce n’est pas déjà fait Faites une sauvegarde manuelle en cliquant sur « Sauvegarder maintenant »

En effectuant cette manipulation, toutes vos applications et données seront protégées dans le cloud d’Apple. Vous pourrez ainsi les récupérer lors de la configuration de votre nouvel appareil.

Récupération des applications lors de la configuration du nouveau téléphone

Lorsque vous configurez votre nouvel iPhone ou iPad, sélectionnez « Restaurer à partir d’une sauvegarde iCloud ». Le système vous demandera alors de choisir une sauvegarde parmi celles disponibles (si vous avez plusieurs autres appareils Apple configurés sur le même compte). Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer et attendez que le processus se termine.

Les applications achetées seront automatiquement téléchargées sur votre nouvel appareil, ainsi que leurs données. Vous retrouverez ainsi vos niveaux progressés dans un jeu, ou encore vos fichiers dans une application de gestion de documents.

Récupérer vos applications achetées sur Android

Le processus de récupération d’applications achetées sur Android est similaire à celui d’iOS. Cependant, il peut y avoir quelques différences mineures selon la marque de votre smartphone et la version d’Android utilisée.

Sauvegarde Google Drive

Assurez-vous d’abord que votre android effectue régulièrement une sauvegarde de vos données sur Google Drive :

Ouvrez les Paramètres de votre smartphone Recherchez « Sauvegarde et restauration » Sélectionnez « Sauvegarder mes données » puis activez l’option si ce n’est pas déjà fait

Cela permettra à Google d’enregistrer vos données dans le cloud, y compris celles relatives aux applications achetées.

Récupération des applications lors de la configuration du nouveau téléphone

Procédez ensuite comme suit pour transférer les applications et leurs données sur votre nouvel appareil :

Lors de la configuration initiale de votre nouveau smartphone Android, connectez-vous avec votre compte Google utilisé sur votre ancien appareil Après avoir accepté les conditions d’utilisation de Google, vous arriverez à une page « Récupération des applications et des données ». Vous pourrez alors choisir de restaurer les applications ou non Au besoin, sélectionnez « Réinitialiser à partir d’une sauvegarde » pour choisir précisément quelle sauvegarde utiliser Une fois la récupération terminée, vos applications achetées se retrouveront sur votre nouvel appareil et il ne vous restera plus qu’à vous reconnecter à chacune d’elles avec vos identifiants si nécessaire

Bien entendu, ces méthodes ne sont efficaces que si vous avez préalablement effectué une sauvegarde récente de vos données. Aussi, pensez toujours à mettre en place un système automatique de sauvegarde pour ne perdre aucune information importante.