Comment créer une alerte Google ? Outil de surveillance gratuit

Outil de surveillance gratuite, l’alerte Google est une solution très exploitée par plusieurs internautes. Que vous soyez une entreprise ou un particulier, cette fonctionnalité vous permet de recevoir des notifications sur certains contenus publiés sur un site internet, un blog, ou un réseau social.

Mais avant, vous devez configurer des paramètres pour préciser les types d’informations qui vous intéressent. Pour en savoir plus à ce propos, consultez les informations fournies ici.

Comment marchent les alertes Google ?

Le rôle principal d’une alerte Google est de vous faire parvenir des notifications bien précises. Pour les entreprises, l’alerte est reçue lorsqu’un autre site utilise un des mots-clés qui figurent sur votre site internet. D’autres utilisateurs peuvent, de leur côté, définir les alertes liées à des opportunités sur le plan professionnel.

Pourquoi utiliser Google alerte ?

Google alerte est un outil qui vous permet de surveiller les contenus publiés sur le web sans toutefois passer des heures sur l’écran de votre terminal. L’utilisation des alertes Google avec le paramétrage des mots-clés à surveiller vous permet d’avoir une précision sur les sites qui publient des contenus dans votre secteur. C’est une façon de découvrir de nouvelles astuces pour améliorer votre visibilité sur le net.

Comment activer les alertes ?

Pour recevoir les alertes Google sur votre téléphone, créez un compte Google qui vous donne accès à l’activation de l’alerte. Ensuite, rendez-vous sur la page d’accueil de Google Alerte.

Sur le site, rendez-vous dans la partie «créer une alerte à propos de… ». Précisez le mot clé qui servira d’indice pour la surveillance des contenus. Si vous souhaitez effectuer une veille sur les publications d’un site déterminé, vous pouvez également le préciser dans cette rubrique.

Après cela, entrez dans Afficher les options. Ici, vous allez fournir une précision sur la fréquence de la réception des notifications, les sources à surveiller (type de résultats), le mode d’envoi, la langue, et la classification des résultats. Dès que vous donnez toutes ces précisions, enregistrez-les pour finaliser la procédure.

autres articles :

Comment créer une alerte Google sans compte Gmail ?

Lors de la création d’une alerte Google, il est possible de recevoir les notifications sans un compte Gmail. Cela nécessite la fourniture de l’adresse mail sur laquelle les alertes seront envoyées. Faites cela à l’étape de la précision des mots-clés.

Qui a tapé mon nom sur Google ?

Lorsqu’un utilisateur fait une recherche sur votre nom, il est impossible de déterminer son identité. Néanmoins, vous avez la possibilité de connaître le moment où la recherche a été effectuée. Pour cela, suivez la procédure de création d’alertes Google. Par contre, ici, au lieu de fournir les mots clés, tapez votre nom, puis personnalisez les options selon votre convenance. Cliquez ensuite sur créer une alerte pour terminer.

Avantages des alertes Google

Les alertes Google offrent de nombreux avantages aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. Au niveau des entreprises, cette veille permet de découvrir les idées tendance à exploiter dans votre secteur d’activité, afin d’augmenter votre visibilité sur Google. Les nouvelles actualités publiées sur les sites et les blogs peuvent favoriser la prise de résolutions plus efficaces dans le fonctionnement de l’entreprise.

Pour les particuliers, les alertes permettent de solutionner diverses problématiques grâce aux contenus publiés sur les mots clés fournis. Les alertes Google peuvent aussi vous permettre de vous perfectionner dans votre domaine et de découvrir de nouvelles opportunités d’emplois.

Inconvénients des alertes Google

Bien qu’une alerte Google offre de nombreux avantages significatifs, elle n’est pas exempte d’inconvénients. D’abord, les notifications peuvent être perturbatrices, puisqu’elles sont guidées par les mots clés fournis et la fréquence. Ainsi, il est possible de recevoir des alertes toutes les heures de la journée, ce qui peut être source de frustration.

Aussi, les contenus notifiés par cet outil de veille ne sont pas toujours efficaces. Ce dernier peut vous transmettre toute alerte contenant le mot clé, sans que cela ne soit pas réellement pertinent pour l’entreprise ou pour le projet visé.

Comment créer une alerte mail sur le bureau ?

Si vous souhaitez recevoir directement vos mails sans ouvrir votre boîte de réception, ouvrez l’onglet paramètres de votre Gmail. Après l’affichage de tous les paramètres, cliquez sur paramètre général. Dans cette partie, activez la notification de tous les messages. Cliquez ensuite sur le lien dédié à la réception des notifications sur le bureau. Autorisez, puis enregistrez les modifications effectuées pour terminer. Vous recevrez désormais vos mails sur le bureau de votre ordinateur.

Comment créer une alerte sur son ordinateur ?

Si vous souhaitez créer une alerte sur votre ordinateur, sachez que la procédure à suivre peut varier. Cela dépend de la notification que vous désirez activer. S’il s’agit d’une alerte d’alarme, entrez dans le menu démarrer, recherchez alarmes et horloge, puis précisez le jour et l’heure de l’alerte. S’il s’agit d’une alerte à activer pour un évènement, vous allez vous rendre dans l’agenda de votre ordinateur et fournir les informations demandées pour recevoir l’alerte au moment voulu.

Comment être prévenu de l’arrivée d’un mail ?

Lorsque vous réalisez le paramétrage des alertes de vos mails, tous les messages qui vous parviendront seront affichés sur le bureau et dans votre boîte mail. Si vous n’êtes pas devant l’écran de l’ordinateur, activez un son qui vous notifie l’entrée de tous les messages électroniques. Cela vous permet d’ouvrir votre outil informatique et de consulter le courrier.