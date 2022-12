Vidéo en entreprise : véhiculer une bonne image de l’entreprise

La communication est un levier essentiel de la réussite d’une entreprise. Avec la concurrence galopante et présente dans tous les secteurs, une bonne stratégie de communication est la clé de voute pour se frayer un chemin.

Parmi la kyrielle d’outils disponibles pour y arriver, la vidéo d’entreprise est un incontournable.

Format de communication assez tendance, la vidéo offre l’opportunité à l’entreprise d’atteindre une plus grande cible et surtout de communiquer sur ses valeurs. Elle permet notamment de véhiculer une bonne image de l’entreprise.

Et ce n’est pas tout?! Découvrez dans cet élément quelques autres bénéfices que procure une vidéo d’entreprise.

Une vidéo d’entreprise : de quoi s’agit-il concrètement??

Qu’elle soit appelée vidéo corporate ou encore film institutionnel, la vidéo d’entreprise désigne tout type de vidéo qui permet de faire connaître une entreprise. Caractérisée par un côté moderne, attrayant et parfois divertissant, elle permet de réaliser une bonne présentation d’entreprise en vidéo.

En dépit de cette fonction, la vidéo d’entreprise peut également être utilisée pour la promotion de vos produits, la présentation d’un nouveau recru, etc. C’est donc un contenu audiovisuel qui va aborder votre entreprise sur tous ses aspects de façon efficace, ludique et accessible.

Généralement, la vidéo d’entreprise est de courte durée et adaptée à la toile. Elle est aujourd’hui un support de communication incontournable dans la stratégie marketing des entreprises. Celles qui l’ont vite compris ne cessent d’en récolter les bénéfices. Quels sont les bénéfices d’une vidéo d’entreprise?

Avec les avancées de la technologie, il est pratiquement impossible de penser une stratégie de communication sans vidéo. Que ce soit à l’interne ou à l’externe, une vidéo d’entreprise vous sera utile à bien d’égards.

Valoriser votre image de marque

La vidéo d’entreprise est un excellent moyen d’entretenir la relation entreprise client. En effet, cette dernière se doit d’être améliorée au quotidien afin de favoriser le bon développement des activités de l’entreprise. Grâce à une vidéo de présentation d’entreprise, vous avez l’opportunité de partager vos valeurs et de véhiculer votre histoire auprès des clients.

C’est également un excellent moyen de partager des émotions avec votre public. Que ce soit un team building de vos collaborateurs, une action caritative ou écologique…, une vidéo corporate va créer une relation de confiance avec les clients.

Ceci va générer un vrai tremplin autour de votre image de marque. Cela dit, la vidéo d’entreprise est un outil incontournable pour gagner de nouveaux clients et fidéliser les anciens.

Accroître votre visibilité

Vous n’êtes certainement pas sans savoir que YouTube est la deuxième plateforme de recherche la plus consultée après Google. Pour ceux qui ne le savent pas, cette plateforme n’accepte que les supports vidéo.

Cela dit, avoir une vidéo permet d’augmenter votre présence en ligne. Vous avez plus d’assurance d’apparaître dans les premiers résultats des moteurs de recherche. En plus, les internautes seront plus disposés à écouter votre message à travers une séquence vidéo plutôt qu’un long texte.

Profitez-en donc pour faire accroître votre notoriété en créant des contenus avec un potentiel viral évident.

Capter l’attention pendant longtemps

Ce n’est plus un secret de polichinelle, les internautes n’ont plus le temps de lire. Une étude réalisée par Microsoft en 2016 a montré que le temps d’attention d’un internaute en face d’une photo est de 8 secondes.

Grâce à une vidéo, il est possible de conserver cette attention jusqu’à 2 minutes. En optant pour cet outil marketing, vous avez l’assurance de marquer les esprits et de véhiculer votre message. Aussi, en raison de leur durée très courte, les vidéos d’entreprise se partagent assez facilement sur les réseaux sociaux.

Ce qui va sans doute accroître votre audience. Toutefois, il importe qu’une vidéo d’entreprise soit dynamique et captivante. À cet effet, l’aide d’un professionnel sera une valeur sûre