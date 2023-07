TKM : la solution pour vous accompagner dans votre processus d’innovation !

Innovation It Performance Gen 4 512gb M2 Ssd Hard Drive M.2 Argenté

Vous souhaitez supplanter la concurrence en termes d’innovation dans votre domaine d’activité ? Avec TKM, votre souhait peut devenir une réalité.

Ce prestataire de services vous aide à effectuer une veille informationnelle efficace afin d’améliorer vos prises de décisions sur la base de données recueillies sur le marché.

Voici les détails sur cette référence de la veille stratégique.

TKM : c’est quoi ?

Créée en 2004 à Grenoble, TKM (Technology-Knowledge-Metrix) est une entreprise de conseils, experte dans les prestations de services orientées vers l’innovation. Présente depuis plus de 20 ans, elle aide les entreprises à se hisser beaucoup plus haut que leurs concurrents.

TKM se charge d’une collecte minutieuse de données qui lui permettent d’accompagner n’importe quelle entreprise dans la réalisation de sa veille stratégique. Elle s’occupe donc d’analyser et de synthétiser les informations à partir de littératures scientifiques et technologiques.

Il convient de notifier que TKM est la toute première société d’Europe à proposer un tel service : accompagner les entreprises dans la maîtrise de l’information technologique, scientifique, économique et concurrentielle.

Quels sont les services de veille proposés par TKM ?

TKM propose un package de services de veille stratégique conçus sur mesure afin de pourvoir efficacement aux différents besoins de l’organisation. Cette gamme de services prend en compte :

La veille technologique

La veille technologique permet d’effectuer une surveillance permanente des évolutions technologiques afin d’anticiper les éventuels changements dans le secteur. TKM dispose d’une équipe d’experts en charge de surveiller les publications scientifiques, les brevets, les conférences et les salons professionnels. L’objectif est de repérer les tendances émergentes et les innovations prometteuses afin d’en faire profiter l’entreprise.

La veille scientifique

Le principal objectif de la veille scientifique est de surveiller de manière systématique les publications scientifiques et les résultats de recherche dans un secteur donné. Les experts de TKM s’intéressent donc de très près aux bases de données scientifiques aux revues spécialisées et aux conférences scientifiques.

Ce procédé permet aux entreprises clientes de rester au faîte des avancées scientifiques d’un quelconque intérêt pour elles. Les clients de TKM sont donc au cœur de la recherche et de l’information dans leur domaine.

La veille économique et concurrentielle

La veille économique et concurrentielle s’occupe de la surveillance des fluctuations du marché, des évolutions réglementaires, des normes en vigueur, de même que le mode de fonctionnement de la concurrence. De toute évidence, une entreprise en possession de ces données sensibles pourra mieux appréhender les enjeux du marché afin de reconnaître et de saisir les opportunités au bon moment.

Cette veille proposée par TKM vous permet donc d’adopter une politique stratégique efficace au sein de votre société. Elle vous permet par exemple d’adapter vos offres aux exigences du marché afin de prendre une longueur d’avance sur la concurrence.

Pourquoi choisir TKM pour votre veille stratégique ?

S’il est vrai que plusieurs autres sociétés proposent la plupart des services mentionnés plus haut, collaborer avec TKM vous permet de sortir de la grande masse.

Avant tout, TKM est une référence dans ce domaine. De ce fait, elle justifie d’une expertise affinée et d’une expérience solide dans la réalisation de ses activités. Ses experts présentent également une excellente maîtrise des outils digitaux, des techniques de collecte, d’analyse et d’exploitation des données. Par conséquent, les services proposés sont personnalisés et adaptés aux besoins de chaque entreprise.

D’un autre côté, travailler avec TKM vous permet de profiter d’une veille régulière et personnalisée, calquée sur vos objectifs stratégiques et les exigences du marché. Les experts de ce prestataire sont à la brèche en permanence afin de vous procurer des rapports réguliers et synthétiques. Ainsi, vous êtes au courant des évolutions du marché avant tout le monde.

Enfin, recourir à TKM vous permet de gagner en temps et en efficacité. En réalité, la veille stratégique peut être chronophage et difficile à réaliser pour une entreprise. Pour preuve, il faudra suivre plusieurs étapes comme l’indique cet article. En déléguant cette tâche à TKM, vous pourrez vous libérer de cette charge afin de vous consacrer à vos activités principales.

Quels sont les outils utilisés par TKM pour ses opérations ?

Afin de mener à bien sa mission, TKM travaille avec des logiciels SaaS tels que IPMETRIX et IZINOV. Le premier outil sert à optimiser la collecte d’information en réduisant le temps de recherches. Quant au second, il sert à identifier les opportunités ainsi que les risques relatifs à l’adoption d’une nouvelle technologie.

Par ailleurs, l’entreprise propose des services associés qui peuvent être classés sous trois catégories : étude, conseil et formation. TKM peut donc vous aider à :

produire un état de l’art ;

réaliser une étude du marché ;

élaborer des bulletins de veille ;

effectuer une recherche d’experts ;

rédiger et diffuser des newsletters ;

procéder à une cartographie de compétences, etc.

TKM se positionne donc comme le partenaire idéal pour toute entreprise désireuse de réaliser une veille informationnelle efficace.