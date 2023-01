En quoi consistent les tests de réflectométrie ?

Le réflectomètre est un instrument incontournable de diagnostic, d’entretien et de dépannage de nombreuses installations, dont la fibre optique.

Il est utilisé pour avoir une image virtuelle du circuit d’un câble (fibre optique, électrique, etc.).

Les données fournies permettent d’avoir des informations précises sur les performances des installations et de leurs composants (coupleurs, épissures, connecteurs, etc.).

Les données recueillies peuvent être stockées pour être consultées ultérieurement pour un autre diagnostic de la même installation.

La réflectométrie, un contrôle non destructif qui repère les défauts

La réflectométrie est une méthode de contrôle et de diagnostic qui a le même principe de fonctionnement que le radar. Pour faire le diagnostic, une sonde est envoyée dans le système à diagnostiquer.

Celui-ci se propage dans le milieu et lorsqu’il est confronté à une discontinuité, il envoie une partie de son énergie au point d’injection. C’est le signal ainsi réfléchi qui est analysé pour avoir des informations sur l’environnement diagnostiqué. Tout dysfonctionnement, anomalie ou défaut émet une onde différente qui permet son identification et sa localisation.

Le diagnostic avec la réflectométrie peut également être combiné avec un contrôle vidéo-endoscopique. Cela permet de confirmer les résultats fournis par la réflectométrie. Le contrôle par la réflectométrie est non destructif en ce sens qu’il ne nécessite pas de démonter les installations.

Pour analyser une fibre optique par exemple, il suffit d’injecter de la lumière à une extrémité de la fibre et d’observer le niveau de la lumière à l’autre bout. Ce test peut être effectué sur différents types d’installations (condensateur, réfrigérant, échangeur de chaleur, etc.).

La réflectométrie permet un contrôle rapide sur tout type de conduit. Elle permet aussi de localiser rapidement les anomalies et des défauts sur les différents modèles de construction. De plus, avec la réflectométrie, il est possible d’enregistrer numériquement les données.

Ces dernières sont disponibles dans une base de données et sont accessibles pour les comparaisons futures. Un autre avantage de la réflectométrie est qu’elle donne des rapports détaillés et précis sur le diagnostic.

Un réflectomètre pour tester différents matériaux

Le réflectomètre est un outil de mesure électronique qui sert à diagnostiquer et à localiser les défauts et les anomalies des câbles métalliques. Il est utilisé pour tester les matériaux (câble coaxial, paire torsadée, etc.).

Il est également utilisé dans le domaine de l’optique et des fibres optiques. Le réflectomètre permet aussi de localiser les dysfonctionnements dans un circuit imprimé ou dans un connecteur. Cet instrument polyvalent peut aussi servir à estimer la vitesse d’un train à l’approche d’un passage à niveau.

Il est important de se munir d’un réflectomètre optique pour faire la maintenance préventive sur les lignes de télécommunications. Il est efficace pour situer les niveaux de résistance provoquée par la perte d’isolation, la corrosion ou la dégradation due à une absorption de l’humidité. Cet instrument est aussi utile pour faire des tests sur les câbles très longs qui ne peuvent être déterrés pour analyse.

Il est utilisé pour diagnostiquer les pannes et aussi pour les prévenir afin d’éviter les catastrophes. Le réflectomètre localise le problème avec précision et exactitude. Il est également capable d’évaluer la distance qui sépare chaque élément d’un câble métallique pour faciliter la réparation ou l’entretien du réseau.

Le dispositif se sert du coefficient de Fresnel pour localiser l’endroit précis où se trouve l’anomalie. Dans le cas de la fibre optique, le réflecteur peut aussi évaluer les épissures et les connexions. Il peut également faire un graphique de tous les éléments observés pour faciliter l’analyse.

Le fonctionnement d’un réflectomètre optique

Le réflectomètre optique est doté d’une diode laser, d’un circuit de cadencement et d’une photodiode. C’est la diode laser qui émet les impulsions optiques sur une longueur d’onde déterminée. Ces impulsions traversent la fibre analysée et une infime quantité de lumière se réfléchit vers la photodiode.

Cette dernière analyse la puissance optique et le retour de la lumière qu’elle convertit en valeur électrique. Le résultat est ensuite affiché sous forme de graphique à l’écran pour interprétation. Le temps mis par la lumière pour revenir au détecteur ainsi que son intensité sont les éléments d’appréciation. Ils permettent d’estimer le niveau d’affaiblissement ainsi que le type d’anomalie. Ces éléments permettent aussi de localiser les dysfonctionnements.

Le temps de propagation en boucle de l’impulsion lumineuse sert de base de calcul de l’emplacement des événements. L’amplitude de la lumière réfléchie permet de calculer le niveau d’affaiblissement. En fonction du modèle de réflectomètre, certains paramétrages peuvent être nécessaires avant utilisation.

Toutefois, les nouveaux modèles sont conçus pour sélectionner automatiquement les différents paramètres de la fibre et envoyer les impulsions tests lors de l’autoconfiguration. Cependant, il est important que l’utilisateur comprenne les paramètres ainsi que la manière dont ceux-ci peuvent affecter les résultats.