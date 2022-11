Swame : la nouvelle plateforme de monétisation de contenus qui cartonne

Le saviez-vous ? Il est possible de nos jours de proposer son contenu contre une rémunération directe de ses fans et abonnés.

Les plateformes les plus connues en la matière sont Onlyfans et Mym Fans. Mais récemment, une nouvelle plateforme de monétisation de contenus a vu le jour et, petit à petit à petit, s’impose dans ce marché.

Il s’agit de Swame créé par le groupe J&M. Vous avez certainement entendu de cette société qui s’est construite une excellente réputation dans l’univers de la pornographie ? Swame est un réseau social pour adulte sur lequel tout le monde peut s’abonner (célébrités comme personnes ordinaires).

Ainsi, si vous êtes un créateur de contenus et que vous utilisez les sites traditionnels, notamment Facebook, Twitter, Instagram, vous avez tout à gagner à rapidement vous inscrire sur cette plateforme pour adulte qui rapporte.

Quel est le fonctionnement de la plateforme Swame ?

Avec ses débuts très prometteurs, Swame est très apprécié actuellement. Ce réseau social privé possède ses propres caractéristiques qui le rendent spécial. Il permet de partager des contenus exclusifs, voire très personnels, vous concernant, par exemple interdits aux moins de 18 ans.

Ce qui permet à ce site de se démarquer des autres réseaux sociaux est qu’une partie des contenus publiés seront publics, c’est-à-dire destinés à tous les autres membres. L’objectif est d’appâter les followers afin qu’ils aient plus envie de vous connaitre davantage. L’autre partie des contenus publiés sera privée.

Swame étant une plateforme pour adulte, il offre notamment la possibilité d’effectuer facilement des échanges érotiques. Vous pouvez donc partager des photos et vidéos en tenue d’Adam ou d’Ève. Toutefois, vous pouvez proposer un autre type de contenu comme :

la musique ;

les photos de fitness ;

l’art ;

la nourriture ;

la danse, et plus encore.

Aussi, sur la plateforme signée du groupe J&M, il est possible de faire des rencontres amoureuses ou coquines. Les utilisateurs peuvent donc discuter sur Swame avec de jolies femmes ou de beaux hommes. Le but de Swame est de faciliter la connexion entre les membres de la plateforme dans le but de créer une relation d’amitié ou d’intimité.

Vous pouvez apprendre davantage sur cette plateforme en allant sur ce site swameavis.com. Pour avoir accès aux contenus présents sur Swame, il faut d’abord faire une inscription. À cet effet, il faudra notifier que vous êtes adultes grâce aux informations fournies et par la même occasion accepter les conditions et les règles de confidentialité.

Ce n’est qu’après ces étapes que votre inscription pourra être validée. Une fois inscrit, vous bénéficiez de deux jours d’essai à prix très bas, soit 2 €/modèle, qui vous permettront de découvrir toutes les fonctionnalités de la plateforme dont vous voulez. C’est le moyen idéal pour prendre contact avec un modèle de votre choix ou chercher à découvrir d’autres profils de modèles qui pourront aussi vous intéresser.

Malheureusement, avec un compte gratuit, vous ne pouvez pas avoir accès à tous les contenus publiés sur le site. Il faudra faire un abonnement sur le compte du modèle qui vous plait pour avoir accès à l’intégralité de ses photos et espérer discuter avec lui ou acheter ses photos.

Comment gagner de l’argent sur Swame, la plateforme de monétisation de contenu ?

Si Swame est très plébiscité de nos jours, c’est en raison des nombreuses possibilités que la plateforme offre pour se faire des gains en tant que modèle. Découvrons ensemble ces techniques.

Gagner de l’argent grâce au système d’abonnement

La particularité avec cette nouvelle plateforme est la liberté qu’elle donne aux modèles de fixer eux-mêmes le prix de l’abonnement. Ainsi, en tant que créateur, vous avez le choix de proposer un abonnement qui peut être soit par semaine ou par mois. Si vous êtes un nouveau modèle sur la plateforme, veillez à proposer un prix d’abonnement accessible afin d’avoir un plus grand nombre d’abonnés possible.

Faire un gain grâce à un système de points

Une autre caractéristique du réseau social Swame est qu’il est possible d’accéder aux contenus (même si cela est limité) sans s’abonner. Cela consiste à acheter des points. Moins avantageux que l’abonnement, ce système permet au visiteur de découvrir le profil du modèle de son choix et de juger de la qualité de ses contenus avant de penser à s’abonner.

À l’instar du système d’abonnement, il revient au modèle de déterminer le nombre de points qu’il faut pour un visiteur avant d’avoir accès aux contenus. Pour avoir ses points, le visiteur doit payer. En retour, cela lui donne l’accès à des contenus. Il s’agit également d’un autre moyen pour le modèle de se faire de l’argent.

Gagner de l’argent grâce aux shows et lives privés

Sur Swame, les créateurs de contenus peuvent proposer aussi de temps en temps des shows ou lives privés pour leurs abonnés. Ce sont des moments qui permettront de discuter d’un sujet ou un spectacle populaire. L’accès à ces shows se fait par réservation après avoir acheté les points qu’il faut. Chaque minute équivaut à un nombre de points que seul le modèle pourra définir.

Se faire de l’argent grâce aux demandes de contenu privé

Certains abonnés peuvent également demander des contenus privés.

Le fait de répondre à ces demandes est aussi une autre méthode pour gagner de l’argent sur Swame.

Il revient au modèle de fixer le montant de ce service en termes de points.

Pour finir, les pourboires ou tips peuvent également vous aider à faire du gain.

En effet, les modèles peuvent bénéficier des points supplémentaires de la part des followers si ces derniers apprécient les contenus fournis.

Combien gagne un modèle sur Swame ?

La plateforme affirme que plusieurs modèles présents sur le site ont un salaire de plus de 20 000 euros par mois. Pour atteindre ce chiffre, il suffit d’avoir 2000 abonnés et de proposer un abonnement mensuel de douze ou quinze euros. Notons également que Swame restitue aux créateurs 80 % des bénéfices réalisés sur la plateforme.