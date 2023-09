STOP aux goodies inutiles : comment choisir des objets publicitaires durables et écologiques ?

Face à l’impérieuse nécessité d’adopter des comportements écoresponsables, le choix de goodies promotionnels fait désormais l’objet d’une attention minutieuse. Ces petits objets promotionnels peuvent sembler indispensables à première vue, mais ils finissent souvent par tomber en désuétude après quelques utilisations.

Ces déchets non biodégradables finissent par fragiliser l’équilibre des écosystèmes. Ainsi, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l’impact environnemental de leurs choix et les entreprises doivent s’adapter à cette nouvelle réalité. Dans cet article, nous abordons l’importance de privilégier des objets durables et écologiques dans nos campagnes marketing.

En quoi certains goodies sont inutiles

Les goodies promotionnels, bien qu’ils soient couramment utilisés dans la mise en œuvre de stratégies marketing, peuvent parfois être considérés comme futiles pour plusieurs raisons.

Remise en question de la praticité des goodies

L’utilité pratique des goodies joue un rôle déterminant dans la perception qu’ont les destinataires de l’image de la marque. Les goodies ne remplissant aucune fonctionnalité pratique dans la vie quotidienne sont souvent négligés ou jetés rapidement. À titre d’exemple, on peut évoquer les porte-clés qui sont dépourvus de fonctions supplémentaires. Les consommateurs sont plus enclins à utiliser des objets qui leur sont utiles comme ceux proposés par Wordans, ce qui renforce l’efficacité des campagnes promotionnelles.

En outre, l’obsolescence rapide peut rendre les goodies inutiles à long terme. Cela est particulièrement vrai pour les goodies liés à la technologie ou aux tendances actuelles. Les goodies mis en cause sont les suivants :

Les étuis de téléphone pour des modèles spécifiques ;

Les clés USB de faible capacité ;

Les gadgets USB et les accessoires informatiques ;

Les goodies liés à des tendances temporaires ;

Les calendriers et agendas papier.

Dans de tels cas, les destinataires sont moins susceptibles d’utiliser ces goodies une fois qu’ils sont hors d’usage.

Problématique liée à la personnalisation des goodies

La personnalisation joue un rôle essentiel dans l’efficacité des goodies, car elle permet de créer des objets promotionnels qui sont plus mémorables. Les goodies génériques qui ne sont pas adaptés au public cible ou à un évènement spécifique peuvent sembler impersonnels. Les entreprises qui souhaitent créer un lien durable avec leurs clients devraient alors opter pour des objets personnalisés qui reflètent les intérêts ou les besoins spécifiques des destinataires.

La distribution excessive des goodies, une méthode contreproductive

La surabondance des goodies est un autre facteur à considérer. Si une entreprise distribue une grande quantité de goodies lors d’un évènement ou d’une campagne, cela peut entraîner un effet saturation. Les destinataires se retrouvent alors avec plus d’objets qu’ils ne peuvent en utiliser, ce qui diminue la valeur perçue de ces goodies et les rend inutiles.

Par ailleurs, les goodies fabriqués à partir de matériaux non durables ou non recyclables suscitent des préoccupations environnementales. Cela peut nuire à la réputation de l’entreprise auprès d’un public de plus en plus conscient des enjeux écologiques.

Dans l’ensemble, l’efficacité des goodies dépend de leur utilité, de leur pertinence, de leur qualité et de leur intégration stratégique dans une campagne marketing plus large.

Des objets publicitaires lourds de préjudices pour l’environnement

Certains goodies peuvent avoir un impact néfaste sur l’environnement, ce qui suscite des problématiques en matière de durabilité. Un exemple courant est celui des objets en plastique à usage unique, tels que les stylos jetables ou les porte-clés en plastique.

Ces goodies sont souvent produits en grande quantité pour des campagnes marketing, ce qui contribue à la surproduction de plastique. Par conséquent, le plastique non recyclable peut se retrouver dans les décharges et les océans, causant ainsi une pollution environnementale importante. De plus, les goodies fabriqués à partir de matériaux non durables contribuent à une mauvaise gestion des ressources naturelles.

Les entreprises soucieuses de l’équilibre écologique devraient opter pour des goodies conçus à partir de matériaux recyclables ou biodégradables et durables. Elles doivent également encourager leurs destinataires à adopter des pratiques de consommation responsables pour minimiser leur impact écologique.

L’importance de choisir des goodies utiles

Le choix des goodies pour une campagne marketing revêt une importance considérable. Opter pour des goodies utiles et écoresponsables est devenu essentiel pour une campagne marketing efficace et éthique.

Les goodies utiles, tels que les sacs à dos personnalisés Wordans, offrent une réelle valeur ajoutée aux destinataires. Ils sont susceptibles d’être utilisés régulièrement, ce qui accroît leur visibilité et renforce la notoriété de la marque. De plus, en offrant des goodies qui répondent à un besoin réel, une entreprise démontre qu’elle se soucie véritablement de la satisfaction de ses clients, ce qui peut renforcer la réputation de la marque.

L’aspect écoresponsable des goodies est tout aussi important. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’impact de leurs choix sur l’environnement, et ils apprécient les entreprises qui partagent ces préoccupations. Opter pour des goodies fabriqués à partir de matériaux recyclés ou durables témoigne de l’engagement de l’entreprise envers la protection de l’environnement.