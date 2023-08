Smart TV : quels sont les problèmes auxquels elles sont souvent confrontées ?

Kinguin EARTH DEFENSE FORCE 4.1 - Mission Pack 1 Time of the Mutants CD Key

Pratiques, révolutionnaires, simples d’utilisation… Les smart TV regorgent de fonctionnalités qui facilitent énormément la vie à leurs utilisateurs. Cependant, elles sont sujettes à des pannes qui sont susceptibles de se manifester à tout moment, ce qui est de nature à faire rater des programmes de télévision.

D’autre part, les problèmes qui les affectent fréquemment peuvent ou non être dus à des facteurs internes qui vont des mauvaises liaisons à la défaillance des éléments qui les composent en passant par les défauts de fabrication. Focus dans cet article sur les principaux problèmes rencontrés sur ces types de télévision.

Les problèmes de démarrage

Pannes pouvant être provoquées par des courts-circuits ou des anomalies au niveau des transformateurs, les problèmes de démarrage affectant les smart TV sont susceptibles de se manifester de différentes manières.

En effet, en dehors des cas où ces télévisions redémarrent en boucle, il peut également arriver qu’elles ne redémarrent pas, que leur voyant rouge ne cesse de clignoter ou encore que leur télécommande ne réponde plus. De plus, il se peut que ce voyant ne s’allume plus du tout.

En outre, retenez que pour mettre un terme à ces types de problèmes, qu’il est suggéré de s’adresser à un excellent réparateur de télévision. Pour les régler, il peut être amené à procéder à une réinstallation, à changer des pièces ou à effectuer des réparations au niveau de la carte mère de ces télévisions.

Pour dénicher l’un d’entre eux, il suffit de faire du bouche-à-oreille, d’utiliser les sites de mise en relation, d’effectuer des recherches en utilisant les moteurs de recherche ou de les rechercher sur les plateformes présentant les meilleurs dépanneurs TV.

Les problèmes d’écran noir

Les problèmes d’écran noir affectant les smart TV se caractérisent par une absence d’image sur les écrans de ces types de télévision lorsqu’ils sont allumés. Ils n’affectent généralement pas leur son, car ce dernier ne s’interrompt pas. Pour ce qui est de leur origine, il peut s’agir d’un souci au niveau du rétroéclairage, d’un dysfonctionnement du mode « Économiseur d’énergie », voire d’un problème lié au mode « Confort des yeux ».

Par ailleurs, pour diagnostiquer et régler de tels problèmes, les personnes chargées de les résoudre peuvent être amenées à démonter les smart TV. Cela est une opération à ne pas prendre à la légère, raison pour laquelle il est préférable de la confier à des professionnels pour éviter n’importe quelle complication.

Les problèmes de réception

Autre panne considérée comme l’un des principaux problèmes touchants les smart TV, les problèmes de réception empêchent les télévisions de diffuser normalement des services, des signaux, mais aussi des canaux. Ils sont souvent provoqués par :

Un dysfonctionnement des décodeurs,

Des problèmes au niveau de la carte Smart,

Des signaux irréguliers,

Des problèmes de synchronisation,

Des soucis au niveau des systèmes audio.

D’autre part, il importe aussi de souligner que ces types de panne sont également susceptibles de trouver leurs origines dans les problèmes d’antenne, voire de réception des signaux DVB-S, DVB-C ou encore DVB-T. Ils sont plus ou moins faciles à résoudre, car ils sont généralement beaucoup moins sérieux que certains problèmes.

Les problèmes de réseau

Les problèmes, situations ou phénomènes amenant les smart TV à connaître des problèmes de réseau sont légion. Dans la majorité des cas, ils sont lés aux protocoles de cryptage ainsi qu’aux problèmes de réception, de fréquence ou de connexion. Pour les résoudre, il est souvent préconisé de changer de protocole de cryptage, d’essayer de nouveaux réseaux, de revoir les différents modes de connexion, voire de redémarrer tout simplement sa box internet.

Les problèmes causés par les périphériques externes

Très pratiques, les périphériques externes comme les clés USB, les lecteurs DVD, les câbles Péritel, les disques durs, les haut-parleurs de même que les lecteurs Blu-Ray sont aussi capables de provoquer le dysfonctionnement des smart TV. Pour les empêcher d’engendrer des problèmes, il suffit d’acquérir des dispositifs compatibles tout en faisant attention à leur qualité. Pour cela, privilégiez les sites de vente fiables ou proposant des produits de qualité au grand public.

Les problèmes de qualité d’image

Outre les problèmes d’écran noir, ces types de dysfonctionnement peuvent également être provoqués par une défaillance des onduleurs ainsi que des lampes trop faibles. Ils se manifestent entre autres par la présence d’images floues sur les écrans de télévision. D’autre part, notez qu’en faisant appel à un réparateur qualifié, que vous aurez de meilleures chances d’en venir à bout sans les aggraver, voire sans provoquer des dégâts qui engendreront de nombreux autres problèmes.